До Нового года осталось всего две недели, а у вас совсем не праздничное настроение? Это легко править с помощью так называемых «якорей». Вспомните, какие действия у вас прочно ассоциируются с праздником, совершайте их, и новогоднее настроение не заставит себя ждать.

Конечно, можно поддаться депрессивному настроению и рассматривать самую волнующую ночь в году лишь как повод потратить кучу денег, нарезать миллион салатов, а потом выбросить половину из них. Но хотите ли вы провести этот праздник и те несколько дней, которые до него остались, с кислой миной и пессимистичными мыслями? Не лучше ли хотя бы попробовать исправить ситуацию и вытащить себя из депрессивного болота, как это сделал барон Мюнхгаузен?

Сила ароматов

Мандарины -символ Нового года. freepik.com/pvproductions

Ароматерапия — это беспроигрышный приём. Дизайнерские свечи и саше с запахом корицы, ели или апельсина наполнят ваш дом духом праздника. Пряности и специи особенно хорошо чувствуются в выпечке — побалуйте родных и близких ароматным домашним печеньем или пирогом! На период праздников можно поменять парфюм на более терпкий и сладкий или с наличием цитрусовых ноток. Разложите в вазы мандарины, яблоки, гранаты и хурму — они станут прекрасным и вкусным дополнением ко всем прочим приготовлениям.

Сила красоты

Ёлочные игрушки. freepik.com/Freepik

Психологи отмечают, что удовлетворить жажду перемен можно, просто сделав небольшую перестановку мебели. А вот если хочется праздничного настроения, то стоит заняться украшением дома. И не обязательно сосредотачиваться на непременном атрибуте — ёлке. До неё дойдет свой черед. Но наполнить комнаты яркими пледами и подушками, развесить гирлянды, устроить на окнах «метель» из бумажных снежинок, разместить на дверях праздничный венок — самое время! Это создаст атмосферу уюта и грядущих праздников. Старайтесь следовать какой-то общей цветовой гамме: красно-золотистой, синей с серебром, коричнево-зелёной — именно эти оттенки больше всего ассоциируются с Новым годом.

Сила традиций

Семья на кухне. freepik.com/Drazen Zigic

Вечера в кругу семьи всегда вызывают чувство тепла. Посвятите вечер вырезанию снежинок, выпеканию пряников, написанию писем Деду Морозу. Сделайте своими руками календарь событий, подведите итоги года и составьте новый план на следующие 12 месяцев. Если праздничных семейных традиций нет, можно их создать! Например, ставить домашний рождественский спектакль, делать профессиональную новогоднюю фотосессию, участвовать в благотворительных акциях и много другое. Выбирайте те варианты, которые делают вас счастливыми и помогают ещё больше сблизиться с другими членами семьи.

Сила дружбы

Ёлочные игрушки. freepik.com/pvproductions

Компания друзей — вот то, что нужно для настоящего веселья! Чтобы праздничного настроения было больше, соберите компанию и отправляйтесь на каток, в парк, на ярмарку новогодних игрушек и сувениров, в поход за подарками — это обязательно придаст будням особый колорит! Старайтесь разнообразить свой досуг, не засиживайтесь дома, просматривайте афиши культурных мероприятий города (под Новый год их особенно много!) и находите единомышленников, готовых разделить ваши идеи.

Сила атмосферы

Красивая женщина. freepik.com/lookstudio

Одно из самых важных правил — не ждать, что всё случится само собой. Появление праздничного настроения нужно стимулировать! И особенно хорошо в этом помогает правильный «антураж», то есть то, чем вы себя окружаете в преддверии долгожданного события. Тематические фильмы, музыка, домашняя одежда с новогодними принтами станут хорошим дополнением в создании отличного настроя!