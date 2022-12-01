Да, способ не очень «волшебный», зато действенный: так вы успеете всё, что задумали, и сохраните силы и настрой для праздника.
1. Место празднования
Этот пункт разрабатывается первым, так как от него зависит количество затраченных вами усилий. Если вы отмечаете Новый год за городом в спартанских условиях, то можно будет вычеркнуть из списка пункт «Покупка новогоднего платья», а если идёте праздновать в ресторан, то вы будете освобождены от покупки продуктов и подготовки культурной программы.
2. Декор дома
Если в доме есть взрослые дети, назначьте их ответственными за украшение дома. Так вы убьёте сразу нескольких зайцев: оторвёте их от гаджетов, преобразите дом и высвободите время для своих дел. Конечно же, вы будете осуществлять художественное руководство, но не более.
3. Разработка культурной программы
Если вы не хотите, чтобы ваш праздник превратился в скучное поедание салатов под развлекательные телепередачи вроде «Голубого огонька», придумайте культурную программу. Развлечение гостей можно доверить старшим детям, поставив им задачу (подготовить презентацию из новогодних фото, подобрать конкурсы и игры и т. п.). Беспроигрышный вариант: раздобыть костюм Деда Мороза и посетить своих гостей после боя курантов. Добрый волшебник обязательно попросит спеть песенку, прочитать стишок или продемонстрировать другие таланты — главное, чтобы каждый смог проявить себя.
4. График закупки продуктов
Закупать продукты длительного хранения (алкоголь, консервы, сладости) лучше заранее. Доверьте это супругу — на машине ему будет легче доставить пакеты домой. Магазины часто проводят скидочные кампании, которые помогут вам сохранить бюджет. Составьте график закупок, исходя из меню, чтобы 31-го не тратить время в магазинах, а купить только мясо, рыбу и фрукты.
5. График уборки
В большинстве семей есть традиция устраивать генеральную уборку перед праздником. Чтобы сохранить силы, лучше производить её поэтапно: сегодня — гостиная и спальня, завтра — кухня и ванная и т. п. Не стесняйтесь привлекать к процессу близких! Они почувствуют свою сопричастность к общему делу, а у вас останутся силы.
6. Список подарков
Заранее набросайте список людей, которым вы будете вручать подарки, и рядом пометьте, что бы вы могли им подарить. Имея такой список, можно сэкономить время, заказав все сразу в проверенном интернет-магазине с доставкой на дом.
7. Приобретение праздничного наряда
Приобретение новогоднего туалета должно значиться в плане сразу поле определения места празднования. Заранее купленный праздничный наряд вдохнёт в вас уверенность и спокойствие, которые пригодятся на протяжении всего новогоднего марафона.
8. Готовка
Чтобы не увеличивать свою нагрузку, не планируйте сложных в приготовлении блюд. Пусть сложным будет только одно блюдо, а остальные будут простыми и популярными. Например, запечённая утка — эффектно и не трудозатратно. Или бутерброды с икрой — все любят, а забот минимум.
9. Приведение себя в форму
Без ухоженной и бодрой хозяйки праздник не будет идеальным. Поэтому не забудьте за 2−3 недели до праздника посетить своего косметолога и парикмахера (позже пробиться к ним будет сложнее).
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