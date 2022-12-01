До Нового года ровно месяц. Чтобы с хорошим настроением встретить праздник и избежать изматывающей суеты, нужно составить подробный план действий, повесить его на видное место и придерживаться графика.

Да, способ не очень «волшебный», зато действенный: так вы успеете всё, что задумали, и сохраните силы и настрой для праздника.

1. Место празднования

Этот пункт разрабатывается первым, так как от него зависит количество затраченных вами усилий. Если вы отмечаете Новый год за городом в спартанских условиях, то можно будет вычеркнуть из списка пункт «Покупка новогоднего платья», а если идёте праздновать в ресторан, то вы будете освобождены от покупки продуктов и подготовки культурной программы.

2. Декор дома

Если в доме есть взрослые дети, назначьте их ответственными за украшение дома. Так вы убьёте сразу нескольких зайцев: оторвёте их от гаджетов, преобразите дом и высвободите время для своих дел. Конечно же, вы будете осуществлять художественное руководство, но не более.

3. Разработка культурной программы

Новый год. Праздник freepik.com

Если вы не хотите, чтобы ваш праздник превратился в скучное поедание салатов под развлекательные телепередачи вроде «Голубого огонька», придумайте культурную программу. Развлечение гостей можно доверить старшим детям, поставив им задачу (подготовить презентацию из новогодних фото, подобрать конкурсы и игры и т. п.). Беспроигрышный вариант: раздобыть костюм Деда Мороза и посетить своих гостей после боя курантов. Добрый волшебник обязательно попросит спеть песенку, прочитать стишок или продемонстрировать другие таланты — главное, чтобы каждый смог проявить себя.

4. График закупки продуктов

Закупать продукты длительного хранения (алкоголь, консервы, сладости) лучше заранее. Доверьте это супругу — на машине ему будет легче доставить пакеты домой. Магазины часто проводят скидочные кампании, которые помогут вам сохранить бюджет. Составьте график закупок, исходя из меню, чтобы 31-го не тратить время в магазинах, а купить только мясо, рыбу и фрукты.

5. График уборки

В большинстве семей есть традиция устраивать генеральную уборку перед праздником. Чтобы сохранить силы, лучше производить её поэтапно: сегодня — гостиная и спальня, завтра — кухня и ванная и т. п. Не стесняйтесь привлекать к процессу близких! Они почувствуют свою сопричастность к общему делу, а у вас останутся силы.

6. Список подарков

Новый год. Праздник freepik.com/fxquadro

Заранее набросайте список людей, которым вы будете вручать подарки, и рядом пометьте, что бы вы могли им подарить. Имея такой список, можно сэкономить время, заказав все сразу в проверенном интернет-магазине с доставкой на дом.

7. Приобретение праздничного наряда

Приобретение новогоднего туалета должно значиться в плане сразу поле определения места празднования. Заранее купленный праздничный наряд вдохнёт в вас уверенность и спокойствие, которые пригодятся на протяжении всего новогоднего марафона.

8. Готовка

Чтобы не увеличивать свою нагрузку, не планируйте сложных в приготовлении блюд. Пусть сложным будет только одно блюдо, а остальные будут простыми и популярными. Например, запечённая утка — эффектно и не трудозатратно. Или бутерброды с икрой — все любят, а забот минимум.

9. Приведение себя в форму

Без ухоженной и бодрой хозяйки праздник не будет идеальным. Поэтому не забудьте за 2−3 недели до праздника посетить своего косметолога и парикмахера (позже пробиться к ним будет сложнее).