Один из ключевых принципов осеннего рациона — это употребление в пищу супов. Во-первых, горячая пища согревает организм изнутри и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Во-вторых, сытные супы дают энергию. А главное, это просто очень вкусно.

Суп из свиного карбонада

Требуется на 6 порций. 1 кг свиного карбонада, 1 банка (400 г) крупной белой фасоли, 400 г рубленых помидоров в собственном соку, 2 средние луковицы, половина небольшого корня сельдерея, 4 зубчика чеснока, небольшой пучок петрушки, растительное масло, соль, свежемолотый чёрный перец.

Как приготовить. Нарежьте карбонад кубиками со стороной 3 см, посолите и поперчите. Очистите лук и сельдерей и мелко нарежьте. В кастрюле с толстым дном разогрейте немного масла, положите мясо и обжарьте на сильном огне до румяной корочки со всех сторон.

Добавьте лук, обжаривайте, часто помешивая, 7 минут. Положите сельдерей и обжаривайте ещё 5 минут. Влейте 600−700 мл холодной питьевой воды, доведите до кипения, немного посолите и варите без крышки при минимальном бурлении 40 минут. Добавьте в суп рубленые помидоры вместе с соком, поперчите, при желании ещё посолите и варите 20 мин.

Мелко нарежьте петрушку. Очистите и измельчите чеснок. Смешайте петрушку с чесноком и ещё порубите. Откиньте фасоль на дуршлаг, добавьте в суп, варите ещё 5−7 минут. Всыпьте петрушку с чесноком, закройте кастрюлю крышкой и снимите с огня. Дайте настояться 10 минут. Подавайте горячим.

Лосось в слоёном тесте

Блюдо восточной кухни. freepik.com/KamranAydinov

Требуется на 4 порции. 400 г слоёного бездрожжевого теста, 4 филе лосося без кожи, каждое весом 200 г, 400 г замороженного шпината, 1 яйцо, 1 ст. л. сливочного масла, 2 зубчика чеснока, соль, свежемолотый чёрный перец.

Для соуса: 1 маленькая луковица шалота, 3−4 веточки укропа, 3−4 веточки петрушки, 5 веточек эстрагона, 2 ст. л. горчицы, 2 ст. л. сметаны, сок половины лимона, 2 ч. л. мёда, соль.

Как приготовить. Разогрейте сковороду со сливочным маслом. Мелко нарежьте чеснок и прогрейте в масле до появления аромата. Добавьте шпинат и готовьте 2−3 минуты. Посолите и поперчите. Снимите с огня и остудите.

Для соуса измельчите листочки петрушки, укропа и эстрагона. Мелко нарежьте лук-шалот. В миске смешайте сметану, горчицу, лимонный сок и мёд, добавьте лук-шалот и нарезанную зелень, посолите по вкусу.

Разогрейте духовку до 200 °C. Разрежьте слоёное тесто на 4 части и немного раскатайте, чтобы получились прямоугольники размером 20×15 см. На одну половину прямоугольника поместите филе лосося, полейте соусом. Затем выложите шпинат и защипните. Переложите пироги на противень, застеленный бумагой для выпечки, и смажьте яйцом. Выпекайте 20−25 минут до золотистого цвета. Готовые пироги переложите на тарелки и сразу же подавайте к столу.