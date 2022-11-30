Зачем нужна водка? «Странный вопрос», — скажут многие, подразумевая вполне определенный ответ. Но сейчас речь вовсе не о застолье. И не о правильном употреблении спиртного. И даже не о его вреде. Мы попытаемся объяснить, зачем нужно иметь в доме хотя бы маленькую бутылочку качественной сорокаградусной.

Для здоровья

При высокой температуре врачи рекомендуют водочные обтирания. Ваткой или марлей, смоченной в водке или разведённом спирте, протрите ступни больного, можно также виски и область подмышек, и буквально через пять минут градусник покажет совсем другой результат. Не стоит обтирать всё тело — резкое снижение температуры плохо влияет на сердце.

Высокая температура. freepik.com/jcomp

Синяки, полученные при ушибах, неприятны не только болью, но и неэстетичным видом. Привяжите на ночь к ушибленному месту водочный компресс — утром от синяка останется только бледное жёлтое пятно.

Лихорадка на губах (по-научному — герпес) тоже не украшает. Попробуйте в самом начале воспалительного процесса приложить на некоторое время к губе ватку, смоченную водкой, — нередко этого бывает достаточно, чтобы не «расцвести».

В кулинарии

Бывает, что рассол солёных огурцов со временем мутнеет, особенно если банки не закатаны, а сами огурцы становятся мягкими. Чтобы этого не произошло, при солении добавьте в рассол водки — всего-то 20 г на 1 литр рассола — и огурчики останутся крепкими и хрустящими.

Малейшая оплошность при домашнем консервировании — недостаточная стерилизация, чуть подпорченный или недомытый овощ — и банка может взорваться. Застраховаться от неприятности просто: перед консервацией в каждую литровую банку влейте по 20 г водки — вкус не изменится, а сохранность повысится, так как погибнут микробы, вызывающие брожение.

Варенье. freepik.com/wirestock

При варке варенья из крыжовника ягоды часто лопаются и превращаются в некрасивую пюреобразную массу. Прежде чем варить такое варенье, сбрызните ягоды водкой и поставьте на холод на 4−6 часов — все они при готовке останутся целыми, а само варенье не закиснет.

Если давно сваренное варенье под крышкой покрылось слоем плесени, не спешите его выбрасывать. Аккуратно удалите плесень, захватывая часть неиспорченной массы. Оставшееся варенье обычно рекомендуют использовать для компотов или как начинку в пироги. Но можно сохранить и само варенье, если под крышку, на верхний слой очищенного от плесени варенья, налить 1 чайную ложку спирта или 1 столовую ложку водки.

Больше всего подвержено заплесневению варенье «пятиминутка». Будете летом его варить, перед тем как закрыть банку, положите под крышку пергамент, смоченный в водке, — проблем не будет.

Водка поможет и при готовке жёсткого мяса. Когда вода, в которой варится мясо, закипит, снимите, как обычно, пену и добавьте в бульон хорошей водки из расчёта 1 столовая ложка на 400−500 г мяса. Вкуса необычной «приправы» никто и не заметит, зато мясо отлично разварится.

Если собираетесь что-то жарить в кляре (жидкое тесто), добавьте в него всего 1−2 (в зависимости от количества) столовые ложки водки — и вы получите румяную и хрустящую корочку. Кулинары советуют добавлять ложку водки или даже коньяка и в тесто для приготовления хвороста.

При чистке

Водка часто незаменима и при домашней химчистке. Например, пятно на одежде от восковой свечи исчезнет, если, предварительно соскоблив воск, прогладить его через тряпочку, смоченную водкой.

Водка. freepik.com/Racool_studio

Водкой или спиртом выводят свежие пятна от зелёнки. Восстановить блеск искусственного меха можно, если протереть его ваткой, смоченной водкой (в неё предварительно добавить 1−2 капли глицерина).

Пятна от пива (в том числе и старые) выводят смесью водки, воды, глицерина и нашатырного спирта (2:3:1:1). Лимонным соком, разведённым с водкой, выводят старые пятна от вина и соков, затем промывают водой с нашатырным спиртом.