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Яна Чурикова и певица МакSим дебютируют в шоу «Голос. Дети»

Премьера юбилейного, десятого, сезона вокального конкурса «Голос. Дети» пройдёт в эфире Первого канала в пятницу, 9 декабря. Кесла наставников команд займут — Баста, Егор Крид и дебютирующая в шоу МакSим.

Яна Чурикова - новая ведущая шоу "Голос. Дети".
Яна Чурикова - новая ведущая шоу "Голос. Дети".
Пресс-служба Первого канала.

Взявшего творческую паузу постоянного ведущего проекта в юбилейном сезоне «Голос. Дети» заменит Яна Чурикова, прославившаяся во времена «Фабрики звёзд». «Снова занимаюсь любимым делом: помогаю юным раскрыть свои таланты. У нас с участниками много общего — они первый раз выходят на эту большую сцену, а я первый раз веду „Голос“. Так что пройдём через все испытания вместе!», — с волнением в голосе говорит Яна.

Её соведущей за кулисами проекта вновь станет Агата Муцениеце.

Российская версия шоу входит в ТОП-3 самых долгоиграющих в мире. В разные годы в слепых прослушиваниях приняло участие около тысячи вокалистов и 400 из них попали в команды к звёздным наставникам. Более десятка юных дарований, допущенных к слепым прослушиваниям юбилейного «Голос. Дети», родились уже после того, как на экраны в 2014 году вышел первый сезон шоу.

Наставники юбилейного сезона.
Наставники юбилейного сезона.
Пресс-служба Первого канала.

«Я редко участвую в телепередачах, но мне нравится заниматься с детьми — как в своей школе искусств, так и дома, где у меня две дочки как раз того возраста, что и участники „Голоса“. Это очень искренний проект, к тому же я окажусь в отличной компании опытных наставников», — делится впечатлениями от проекта МакSим.

За победу в юбилейном сезоне будут бороться более сотни юных вокалистов, успешно преодолевших все стадии предварительного отбора, включая очные кастинги. На знаменитую сцену «Голоса» поднимутся ребята со всех уголков нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья.

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