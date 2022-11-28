Взявшего творческую паузу постоянного ведущего проекта в юбилейном сезоне «Голос. Дети» заменит Яна Чурикова, прославившаяся во времена «Фабрики звёзд». «Снова занимаюсь любимым делом: помогаю юным раскрыть свои таланты. У нас с участниками много общего — они первый раз выходят на эту большую сцену, а я первый раз веду „Голос“. Так что пройдём через все испытания вместе!», — с волнением в голосе говорит Яна.

Её соведущей за кулисами проекта вновь станет Агата Муцениеце.

Российская версия шоу входит в ТОП-3 самых долгоиграющих в мире. В разные годы в слепых прослушиваниях приняло участие около тысячи вокалистов и 400 из них попали в команды к звёздным наставникам. Более десятка юных дарований, допущенных к слепым прослушиваниям юбилейного «Голос. Дети», родились уже после того, как на экраны в 2014 году вышел первый сезон шоу.

Наставники юбилейного сезона. Пресс-служба Первого канала.

«Я редко участвую в телепередачах, но мне нравится заниматься с детьми — как в своей школе искусств, так и дома, где у меня две дочки как раз того возраста, что и участники „Голоса“. Это очень искренний проект, к тому же я окажусь в отличной компании опытных наставников», — делится впечатлениями от проекта МакSим.

За победу в юбилейном сезоне будут бороться более сотни юных вокалистов, успешно преодолевших все стадии предварительного отбора, включая очные кастинги. На знаменитую сцену «Голоса» поднимутся ребята со всех уголков нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья.