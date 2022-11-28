В новом сезоне Кулыгину (Гоша Куценко) и его коллегам предстоит помочь мастеру по изготовлению зеркал, кожа которого приобрела голубой оттенок; сбитому велосипедисту; рыбаку, который заразился редкой болезнью от трофейной рыбы; глухонемому парню, который долго не мог вызвать скорую по телефону; и даже вору, пострадавшему от железной хватки служебной собаки.

Сериал «Скорая помощь 5». Пресс-служба телеканала НТВ.

«Новый сезон будет более лёгким и лирическим, чем два предыдущих. Зрителей ждёт много юмора, а моего героя — перемены в личной жизни. Всех подробностей раскрывать не хочу, но могу сказать, что финал всех удивит и порадует. Мне кажется, что основная характеристика нашего сериала — это трогательность, такова уж суть профессии врача скорой помощи. Мы решили никак не касаться темы пандемии, потому что она тяготит и счастья никому не принесла, так что все события разворачиваются вне времени», — говорит исполнитель главной роли.

Сериал «Скорая помощь 5». Пресс-служба телеканала НТВ.

А ещё на подстанции появятся новенькие. Врачи, фельдшеры и водители 70-й подстанции совершенно не знают местных правил, порядков и делают всё не так. Впрочем, от них есть и плюсы, ведь как минимум две женщины — доктор Соловьёва (Екатерина Федулова) и фельдшер Люба (Светлана Брюханова) начнут бороться за сердце Кулыгина. Старые пары тоже удивляют новыми витками в отношениях: Арефьева (Екатерина Волкова) и Рыков (Пётр Баранчеев), например, задумаются о пополнении, а Ломагин (Александр Тютин) с женой будут готовиться стать дедушкой и бабушкой.

Сериал «Скорая помощь 5». Пресс-служба телеканала НТВ.

«Мне кажется, в первую очередь это кино даже не про врачей, а про людей. К счастью, моего героя Ломагина беда обошла стороной, и в новом сезоне он будет много уделять времени своим детям. Здорово, что он — уже немолодой человек — продолжает развиваться как личность и на пенсию не собирается. За пять сезонов сериала мы с коллегами стали сплочённой командой. Если долго не видимся, то при встрече никак не можем наговориться», — рассказывает Александр Тютин.