Новый прокат команды начнут с тремя парами во главе турнирной таблицы. Кроме Медведевой и Федотова, в лидерах остались Елизавета Арзамасова — Никита Кацалапов и Оксана Домнина — Марат Башаров.

Положение дуэтов после двух прокатов личного турнира 1−3. Оксана Домнина — Марат Башаров — 24.0 1−3. Елизавета Арзамасова — Никита Кацалапов — 24.0 1−3. Евгения Медведева — Федор Фёдотов — 24.0 4. Дарья Мороз — Максим Маринин — 23.98 5. Елена Ильиных — Егор Бероев — 23.92 6. Виктория Синицина — Иван Скобрев — 23.9 7. Валерия Ланская — Роман Костомаров — 23.88 8−9. Татьяна Волосожар — Вячеслав Чепурченко — 23.76 8−9. Алла Михеева — Иван Букин — 23.76 10. Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников — 23.72 11. Регина Тодоренко — Александр Энберт — 23.58 12. Наталья Подольская — Дмитрий Соловьёв — 23.46

В седьмом выпуске участники будут кататься под музыкальные хиты всех времён и народов.

«Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Продолжает удивлять актёрским мастерством Марат Башаров. На сей раз он вышел на лёд в тулупе, ушанке, буром и устроился порыбачить прямо в центре катка. Оксана Домнина сначала изображала возмущенную фигуристку, но в итоге обаятельный рыбак увёз её с собой на саночках. «Сегодня был замечательный клёв!» — сообщил Марат ведущей Ане Щербаковой и зрителям. Если после завершения телесезона участники шоу отправятся в традиционное турне по городам и весям нашей страны, этот номер обязательно должен попасть в программу!

«Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Немного сдавшие позиции Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко тоже дурачились, под шлягер «Делайла» они разыграли семейную сценку с половником и детской коляской. «Слава — красавчик! — похвалил Влад Топалов. — Я смеялся, мне все было очень знакомо». Видимо, это было воспоминанием о семейном быте с Региной Тодоренко.

«Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала.

В прошлом выпуске первых 12.0 дождались Алла Михеева и Иван Букин, которые на протяжении всего проекта считали себя нелюбимчиками судей. Особенно строга к ним была Елена Анатольевна Чайковская, которая умоляла экс-ведущую «Вечернего Урганта» отцепиться от партнёра и покататься самой. И Алла смогла убедить членов жюри в своём прогрессе и заработать высший балл. В этот раз Алла Михеева и Иван Букин рассказали на льду красивую романтическую историю под завораживающий трек Linkin Park. К сожалению, Алла ошиблась, поранила до крови колено и горько расплакалась — такой ранимой мы ещё не видели жизнерадостную телеведущую никогда.

«Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Валерия Ланская и Роман Костомаров сначала жгли на льду костры, а потом просто жгли. «Ребята, спасибо, что взяли мою любимую песню Pink Floyd — Hey You, — обратился к ним Алексей Ягудин. Настоящую драму на льду изобразили Елена Ильиных и Егор Бероев.

«Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Седьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Элегантные Даша Мороз и Максим Маринин катались под My way Фрэнка Синатры, а Евгения Медведева и Фёдор Федотов — под Maybe I Maybe You группы Scorpions. После проката Женя произнесла трогательный спич в честь партнёра: «Большое спасибо моему партнёру, который переживает за каждую мелочь!»

Конечно, ей есть за что благодарить партнёра — он придал ей уверенности на льду, позволил свободно двигаться на высокой скорости, к которой она привыкла, да и вообще — победитель прошлого сезона «Ледникового периода» ведёт к победе.