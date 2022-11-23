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Что потерял «Ледниковый период» после ухода Дани Милохина: фото его ярких выступлений с Евгений Медведевой

25 октября тиктокер Даня Милохин сообщил о своём решении покинуть шоу Первого канала «Ледниковый период» и улетел в Дубай. Прошёл месяц с той поры, а споры об этичности этого поступка всё не утихают. Теперь в прессе появилась информация, что Милохин за свой проступок попал в «чёрный список» на российском ТВ.

Евгения Медведева и Даня Милохин - яркие участники шоу "Ледниковый период".
Евгения Медведева и Даня Милохин - яркие участники шоу "Ледниковый период".
Пресс-служба Первого канала.

20-летней блогер после завершения командного этапа соревнований покинул шоу и подставил не только свою партнёршу Евгению Медведеву, но и продюсеров. Тогда он жаловался на отсутствие сил и мотивации, и уверял, что может заниматься только тем, что ему хочется. В тот момент ему хотелось на белоснежный песок арабского эмирата и кататься на доске по волнам.

Евгения Медведева и Даня Милохин - яркие участники шоу &quot;Ледниковый период&quot;.
Евгения Медведева и Даня Милохин — яркие участники шоу «Ледниковый период».
Пресс-служба Первого канала.

Продюсер Илья Авербух был вынужден в экстренном порядке искать замену безответственному беглецу и успокаивать Медведеву, павшую духом. К счастью, тренер сумел договориться с 27-летним Фёдором Федотовым, победителем предыдущего сезона, и теперь прославленная фигуристка стала одной из главных претенденток на победу.

Евгения Медведева и Даня Милохин - яркие участники шоу &quot;Ледниковый период&quot;.
Евгения Медведева и Даня Милохин — яркие участники шоу «Ледниковый период».
Пресс-служба Первого канала.

Правда, вернувшись в Россию выяснилось, что его имя находится в «чёрном списке» — якобы блогер теперь не имеет права сниматься ни на одном из телеканалов. «А Даня чего такой веселый? Он просто еще не знает, что его добавили в черный список звезд и теперь на ТВ в России его не пустят», — пожаловался он в Telegram. Впрочем, что имел ввиду Даня не уточняется.

Евгения Медведева и Даня Милохин - яркие участники шоу &quot;Ледниковый период&quot;.
Евгения Медведева и Даня Милохин — яркие участники шоу «Ледниковый период».
Пресс-служба Первого канала.

Кто-то назовёт «чёрные списки» приметой времени, но стоп-лист персон, которым закрыт вход на тот или иной канал существовал всегда. У Первого канала всегда были свои любимчики, на «России» — свои. Гоша Куценко пости в каждом интервью сетует, что его уже 15 лет не зовут сниматься в проекты, которые курирует Константин Эрнст.

Евгения Медведева и Даня Милохин - яркие участники шоу &quot;Ледниковый период&quot;.
Евгения Медведева и Даня Милохин — яркие участники шоу «Ледниковый период».
Пресс-служба Первого канала.

Вряд ли у боссов канаалов существует единое мнение об этичности поступка Милохина, а тем более какой-то «чёрный список». Трудно представить, что босс «Пятницы!» Николай Картозия откажется приглашать хайповую персону в проекты своего канала и тиктокера никогда не позовут на ТНТ. ведь всем нужны рейтинги!

Евгения Медведева и Даня Милохин - яркие участники шоу &quot;Ледниковый период&quot;.
Евгения Медведева и Даня Милохин — яркие участники шоу «Ледниковый период».
Пресс-служба Первого канала.
Евгения Медведева и Даня Милохин - яркие участники шоу &quot;Ледниковый период&quot;.
Евгения Медведева и Даня Милохин — яркие участники шоу «Ледниковый период».
Пресс-служба Первого канала.
Евгения Медведева и Даня Милохин - яркие участники шоу &quot;Ледниковый период&quot;.
Евгения Медведева и Даня Милохин — яркие участники шоу «Ледниковый период».
Пресс-служба Первого канала.
Евгения Медведева и Даня Милохин - яркие участники шоу &quot;Ледниковый период&quot;.
Евгения Медведева и Даня Милохин — яркие участники шоу «Ледниковый период».
Пресс-служба Первого канала.
Евгения Медведева и Даня Милохин - яркие участники шоу &quot;Ледниковый период&quot;.
Евгения Медведева и Даня Милохин — яркие участники шоу «Ледниковый период».
Пресс-служба Первого канала.

Мало того, поклонники Милохина уверены, что «Ледниковый период» много потерял без него. Ведь Даня — харизматичный, весёлый, артистичный, спортивный… Якобы зрители больше никогда не увидят номеров, которые смог бы сыграть только блогер. И сколько бы Евгения Медведева не восхищалась своим новым партнёром, в глубине души она продолжает переживать и скучает по блондину.

Евгения Медведева и Даня Милохин - яркие участники шоу &quot;Ледниковый период&quot;.
Евгения Медведева и Даня Милохин — яркие участники шоу «Ледниковый период».
Пресс-служба Первого канала.
Евгения Медведева и Даня Милохин - яркие участники шоу &quot;Ледниковый период&quot;.
Евгения Медведева и Даня Милохин — яркие участники шоу «Ледниковый период».
Пресс-служба Первого канала.
Евгения Медведева и Даня Милохин - яркие участники шоу &quot;Ледниковый период&quot;.
Евгения Медведева и Даня Милохин — яркие участники шоу «Ледниковый период».
Пресс-служба Первого канала.
Евгения Медведева и Даня Милохин - яркие участники шоу &quot;Ледниковый период&quot;.
Евгения Медведева и Даня Милохин — яркие участники шоу «Ледниковый период».
Пресс-служба Первого канала.
Евгения Медведева и Даня Милохин - яркие участники шоу &quot;Ледниковый период&quot;.
Евгения Медведева и Даня Милохин — яркие участники шоу «Ледниковый период».
Пресс-служба Первого канала.

Ведь во время первого сезона устроители шоу ловко разыгрывали карту влюблённости, которая якобы возникла между участниками. На льду они обменивались нежными вглядами и поцелуями, подписались друг на друга в соцсетях и беспрестанно говорили комплименты. Пусть их номерам не хватало профессиональной актёрской игры, но они точно кайфовали на льду, ловя на себе восхищённые взгляды поклонников и членов жюри. Ничего такого от женатого Фёдора Федотова, который к тому же недавно стал отцом, мы вряд ли дождёмся. Будут только высококлассные выступления, слова благодарности в адрес партнёров, но без флёра романтики. Как говорится, ничего личного — только бизнес. Очевидно, что Илья Авербух рассчитывал на продолжение сказки, когда уговаривал Даню снова выйти на лёд. Но в этот раз Милохин решил сыграть по своим правилам…

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