В субботу, 19 ноября, в эфир Первого канала покажут шестой выпуск популярного проекта «Ледниковый период». В прошлом выпуске на лёд вышла новая пара — Фёдор Федотов и Евгения Медведева. Незапланированное возвращение в проект победителя прошлого сезона вывело конкуренция среди участников на новый уровень — теперь на одном коньке теперь до пьедестала не доедешь!

Медиану соревнований участники будут катать под музыку из мюзиклов и музыкальных фильмов.

«Ледниковый период». Шестой выпуск Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Шестой выпуск Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Шестой выпуск Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Шестой выпуск Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Шестой выпуск Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Шестой выпуск Пресс-служба Первого канала.

Вячеслав Чепурченко в начале номера вылез из холщового мешка в жуткой косматой бороде, он изображал графа Монте-Кристо. Дарья Мороз и Максим Маринин, переодевшись в официантов, легко и весело станцевали под «Хэлло, Долли!» и залили шампанским весь лёд. Валерия Ланская и Роман Костомаров представили публике трагическую историю Анны Карениной.

«Ледниковый период». Шестой выпуск Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Шестой выпуск Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Шестой выпуск Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Шестой выпуск Пресс-служба Первого канала.

Лиза Арзамасова и Никита Кацалапов катались под композицию Эндрю Ллойда Уэббера из мюзикла «Любовь не умрёт никогда». Татьяна Тарасова высоко оценила мастерство Арзамасовой: «Лиза, ты так хорошо катаешься, делаешь всё, что угодно! И не скажешь, что занимаешься второй раз в жизни».

«Ледниковый период». Шестой выпуск Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Шестой выпуск Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Шестой выпуск Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Шестой выпуск Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Шестой выпуск Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Шестой выпуск Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Шестой выпуск Пресс-служба Первого канала.

Фёдор Федотов и Евгения Медведева изобразили на льду полный страсти и трагизма номер Эсмеральды и Квазимодо под музыкальное сопровождение мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Алла Михеева и Иван Букин выбрали романтическую мелодию из фильма «Ла-Ла Ленд». «Алла наконец-то каталась одна, без партнера и с улыбкой, — похвалила Татьяна Навка. — И такие красивые руки!»

«Ледниковый период». Шестой выпуск Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Шестой выпуск Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Шестой выпуск Пресс-служба Первого канала.

Егор Бероев и Елена Ильиных выбрали песню на все времена «Ты меня на рассвете разбудишь» из «Юноны и Авось». «Я видел настоящих мужчину и женщину, что бывает редко на сцене!» — признался Евгений Писарев.

«Ледниковый период». Шестой выпуск Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Шестой выпуск Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Шестой выпуск Пресс-служба Первого канала.

Регина Тодоренко и Александр Энберт разыграли на льду историю Питера Пэна. «Саша! — Радостно вскричала Агата Муецниеце после выступления своего бывшего партнёра. — Мне так на лёд захотелось сразу! Нам с тобой таких номеров не хватало, чтобы подурачиться. Ребята, вы просто пупсики!»