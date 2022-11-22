Канал СТС, видимо, решил стать самым экстремальным в новом телесезоне. Чем иначе объяснить съёмки сразу двух шоу, в которых участники проверят свои физические силы и крепость нервов? Первый проект — это «Суперниндзя» (а-ля «Русский ниндзя»), а второй «Фактор страха», который, не прижившись на НТВ, перекочевал на «Первый развлекательный».

Испытания в дикой природе Алтая

Особенность нового сезона состоит в том, что участники проходят все испытания парами. Когда один отвечает за ловкость, другой — за смекалку, один — за скорость, другой — за силу, преодолевать препятствия гораздо легче. Бесстрашным дуэтам предстоит попрощаться с давними страхами и выиграть денежный приз, который пойдёт в один из благотворительных фондов.

Шоу «Фактор страха». Пресс-служба телеканала СТС.

Из-за сложностей с логистикой съёмки прошли в Горном Алтае, на территории заброшенного завода. Ни одно из 24 испытаний, приготовленных создателями для участников, не повторяется. Звёздам предстоит покорять бурные реки, падать в ледяную воду алтайских озёр, преодолевать огненные препятствия, пробовать коктейли из местных насекомых и проходить другие сложнейшие испытания. Все испытания обязательно «обкатываются» каскадёрами и только потом предлагаются участникам.

Шоу «Фактор страха». Пресс-служба телеканала СТС.

«Масштабным квестам и шоу на тестирование себя всегда найдётся место в эфире СТС. В этом смысле „Фактор страха“ логично подхватывает эстафету у „Форта Боярд“ и „Полного блэкаута“ — таких же популярных мировых форматов, прошедших проверку временем. При этом наш „Фактор страха“ будет отличаться от всего того, что видел российский зритель, ведь парный формат гораздо более драматичный».

Вместе мы сила

По словам генерального продюсера компании-производителя шоу «ВайТ Медиа» Юлии Сумачевой, в связи с новым форматом работа над проектом заняла вдвое больше времени: «Все испытания двойные, оба участника одинаково задействованы в них, и им нельзя подвести друг друга. Они находятся в непривычных для себя обстоятельствах и должны быть настоящей командой, чтобы справиться с достаточно серьёзными и экстремальными испытаниями. При этом в каждой паре есть своя драматургия. Уверена, что зрителю будет интересно смотреть, как они распределят роли между собой и как справятся со своими фобиями вместе».

Шоу «Фактор страха». Пресс-служба телеканала СТС.

Среди участников, которых объединяют дружба, родственные связи или общие проекты, — юмористы Дмитрий Красилов (Пухляш) и Елена Борщёва, блогерши Мария Погребняк и Милана Тюльпанова, комедийные артисты Иван Пышненко и Дмитрий Кожома, тиктокеры Анна Ищук и Дмитрий Ларионов (DIMASBLOG). Они заранее сообщили о своих страхах в анкете, с помощью которой организаторы подбирали состязания.

Шоу «Фактор страха». Пресс-служба телеканала СТС.

Рэпер ST, компанию которому составила супруга Ассоль, шутил, что больше боялся не испытаний, а упрёков жены: «Я понял, что главный страх был подвести нашу с ней команду. Чтобы всю жизнь не слушать, что вот когда-то в „Факторе“ мы провалились из-за меня».

«Я своё отбоялся»

На протяжении всего шоу участников направляет Алексей Чадов. По мнению продюсеров, артист идеально подходит на роль ведущего «Фактора страха», потому что часто самостоятельно выполняет каскадёрские трюки и имеет опыт участия в экстремальных проектах. Сам Чадов отметил, что принял предложение продюсеров без долгих раздумий: «В детстве, до того как я пошёл в театральную студию, мечтал стать каскадёром. Моя мечта в кино сбылась — я делаю трюки сам. А это шоу тесно связано с трюками, поэтому участвовать в таком шоу — это одно удовольствие».

Шоу «Фактор страха». Пресс-служба телеканала СТС.

Он даже прошёл проверку на прочность. «Мне досталось одно из самых страшных испытаний — падение с 43-метровой высоты, — признался актёр. — Страха не было, хотя мне ближе стихии земли и воды, а не воздуха. Мне просто кажется, я своё отбоялся».