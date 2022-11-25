В пятницу, 25 ноября, в эфир выйдет финальный выпуск инновационного телешоу Первого канала «Фантастика», в которомы мы узнаем всех, кто скрывался за образами виртуальных героев, и кому из них достанется главный приз — 3 миллиона рублей!

Жюри уже рассекретило Триггера (Ив Набиев), Эхо (Mia Boyko), Птицу (Юлия Савичева), Няша (Сергей Жуков) и Фантома (Дмитрий Колдун). Но прошлая, девятая по счёту, программа закончилась красивым жестом жюри, которые решили допустить до финального раунда всех участников и не стали разоблачать одного из них.

Жюри проекта — Дмитрий Маликов , Дарья Мороз , Александра Ребенок и Дмитрий Билан. В нескольких выпусках проводили ротацию членов жюри: выступления участников оценивали также Клим Шипенко , Дмитрий Красилов ( Пухляш) и певец Niletto. Пятый член жюри — виртуальный маскот Телек. Пресс-служба Первого канала.

Возможно, потому что делать им это было не всегда легко — нередко они ошибались, кто перед ними выступает — звезда или новичок. А может быть, цифра семь им нравится больше, чем шесть. Именно великолепная семёрка виртуальных героев покажет свои номера в программе и определит победителя.

Вадим Галыгин. Пресс-служба Первого канала.

«Сегодня — финал, цифровые оболочки слетят с наших героев, от этого очень на душе грустно. За время проекта не только зрители, но и члены жюри, и я влюбились в каждого из них. Чувства, как в детстве, до слёз. У нас получились абсолютно разные герои — няшные, дерзкие, величественные, загадочные и открытые. Совершенно разные. Все они создают богатую палитру ощущений у зрителей — это и есть «Фантастика», — говорит Вадим Галыгин, ведущий проекта.

Телешоу «Фанатастика». Пресс-служба Первого канала. Телешоу «Фанатастика». Пресс-служба Первого канала. Телешоу «Фанатастика». Пресс-служба Первого канала. Телешоу «Фанатастика». Пресс-служба Первого канала.

В финальном баттле на сцену выйдут Сталкер, Кот, Миранда, Бутон, Роза Марковн Кляк, Катюша и Сирена. Ни один из финалистов проекта ни разу не попадал в номинацию на вылет, можно предположить, что борьба за победу будет бескомпромиссной.

Дмитрий Маликов. Пресс-служба Первого канала.

«Мне сильно импонирует Сталкер. Считаю, что он выдающийся вокалист. Я догадываюсь, кто это, потому что у нас не так много таких вокалистов. Хотя через программу «Голос» прошло огромное количество замечательных певцов в разных амплуа. Но здесь именно эстрадный классный вокал с огромным диапазоном и с абсолютной свободой. Когда он пел песню «Айсберг», растрогал меня до слёз. Надеюсь, и сегодня Сталкер не подведёт», — делится своими ожиданиями член жюри Дмитрий Маликов.

Телешоу «Фанатастика». Пресс-служба Первого канала. Телешоу «Фанатастика». Пресс-служба Первого канала. Телешоу «Фанатастика». Пресс-служба Первого канала. Телешоу «Фанатастика». Пресс-служба Первого канала.

Трижды турнирную таблицу «Фантастики» возглавляла Роза Марковна Кляк, по два раза жюри отдавало максимальный балл Сталкеру и Бутону, один раз лучшей по результатам выпуска становилась фея Миранда.

Дима Билан. Пресс-служба Первого канала.

«Это очень бодрый проект, ни на что не похожий. Здесь есть известные артисты и не совсем известные, и очень сложно их различить. После проекта «Голос» такое количество голосов в моей голове, что всё сложнее и сложнее определить, где состоявшаяся звезда, а где восходящая. Появилось много талантливых вокалистов, которые ещё не стали звездами — теми, кто у всех на слуху. В этом и есть прелесть этого шоу», — восхищается Дима Билан.

Кстати, женских персонажей больше, но не факт, что за ними скрываются не мужчины — высокие технологии позволяют шалить на полную катушку, хотя прецедентов пока не было. Но финал на то и финал, чтобы удивлять…

Но главная интрига не в этом. Особенность телепроекта — это творческое противостояние двух групп поющих аватаров: звезды шоу-бизнеса соревнуются с исполнителями, которые ещё не знакомы массовой аудитории. Начинали состязание 12 необычных существ, осталось семеро. Интересно будет узнать, кого из них больше — фрешменов или знаменитых артистов?

Александра Ребенок и Дима Билан. Пресс-служба Первого канала. Дарья Мороз и Дима Билан. Пресс-служба Первого канала. Дмитрий Красилов ( Пухляш). Пресс-служба Первого канала.

«Жюри сложно, потому что все 12 участников очень талантливые. Сразу со второго эфира нужно было перешагнуть этот барьер — выбирать, кто из персонажей слабее. Мои критерии оценки, во-первых, сам аватар: как он придуман, как артист управляет им, как совпадает по-актёрски со своим героем. Плюс энергия голоса и репертуар. Можно быть очень талантливым, шикарно владеть голосом, но не совпадать с характером персонажа, который тебе достался. Сегодня мои фавориты — Сирена, Сталкер и Роза Марковна Кляк. И наверное, еще Бутон. Сложно быть таким светлым и наивным персонажем. Мир довольно циничен, и остаться в нём в зоне света, наива и потрясающего юмора — это классно», — говорит Александра Ребенок.

Последует ли продолжение? Первый канал пока не рассказывал о дальнейшей судьбе передачи. Понятно, что проект трудозатратный — требует привлечения большого числа сил и средств, но о рекордных рейтингах никто не трубил. К тому же Первому каналу пришлось по ходу подготовки проекта переформатировать передачу, когда НТВ внезапно «перешёл дорогу» со своим «Шоу Аватар». В итоге представление, конечно, получилось грандиозным, но эффекта новизны оказался смазанным.

Шоу «Фантастика». Пресс-служба Первого канала.

«Главный вызов мы обычно бросаем сами себе. В данном случае хотели понять: мы сможем сделать такую программу на самом высоком мировом, технологическом уровне или нет. Проектом «Фантастика» мы сами себе доказали, что можем. В итоге получилось шоу, которое расширило возможности телевидения и удивило зрителей. Молодые, начинающие, дерзкие, ещё не вкусившие славы артисты откликнулись на наше предложение с большим удовольствием. Но главное, я понял, что и наши звёзды готовы к экспериментам», — подвёл итог Юрий Аксюта, музыкальный продюсер проекта.