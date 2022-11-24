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Владимир Долинский раскроет очень личную тайну в шоу «Секрет на миллион»

В субботу, 26 ноября, гостем нового выпуска шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет Владимир Долинский. Жизнь заслуженного артиста России могла бы лечь в основу сценария триллера. Тут и приключения, и опасные забавы, и дружба, и предательство, и любовь, и даже тюрьма… И наконец, встреча с любимой женщиной, которая — словно щедрая награда за все испытания.

Телешоу "Секрет на миллион".
Телешоу "Секрет на миллион".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Артиста, которого мы знаем по ролям в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Зимняя вишня», «Путейцы», «Графиня де Монсоро», отличает природное обаяние, за которое его и полюбили зрители. Однако мало кто знает, что много лет назад Долинский был осуждён и сидел в тюрьме.

Телешоу &quot;Секрет на миллион&quot;.
Телешоу «Секрет на миллион».
Пресс-служба телеканала НТВ.

О том, как и за что его осудили и отправили за решётку, Долинский расскажет в эфире программы. Страшный тюремный опыт не сделал актёра ни циничным, ни озлобленным. Владимир остался человечным и открытым, и сейчас для него нет большего счастья, чем провести время с маленьким внуком Даниилом.

Телешоу &quot;Секрет на миллион&quot;.
Телешоу «Секрет на миллион».
Пресс-служба телеканала НТВ.

Чтобы хорошо выглядеть, актёр решился на круговую подтяжку лица. Операция прошла успешно, без осложнений, и Владимир действительно стал выглядеть моложе. Больше всего за артиста переживала жена Наталья. Это пятый официальный брак Долинского, и актёр признаётся, что рядом с Натальей чувствует себя счастливым. Но что в таком случае омрачает его жизнь? Какие воспоминания причиняют боль? И о каком эпизоде Долинский предпочёл бы забыть?

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