Он всем хорош: и закуска на праздничном столе, и приправа к рыбке, и лекарство от простуды. А опытные хозяйки знают: необязательно тратить деньги на дорогостоящие средства для поддержания порядка в доме. Обычный лимон прекрасно удаляет стойкие запахи и пятна, а также избавляет от насекомых и придаёт хрусталю блеск. Вот вам 8 лайфхаков.

1. Устраняет запах

Не можете избавиться от неприятного запаха в холодильнике? Смешайте 1 ст. л. сока лимона с 10 ст. л. спирта или просто сок с водой в соотношении 1:2. Тщательно обработайте весь пластик раствором. А для закрепления эффекта оставьте в чистом холодильнике на пару дней несколько ломтиков порезанного фрукта. Лимон поможет освежить и микроволновку. Положи его половинку в тарелку с водой (150−200 мл), поставьте внутрь и включите печь на 5 минут.

2. Освежает воздух лучше любого ароматизатором

Порежьте лимон на дольки и высушите (естественным образом — не в духовке). Зубочисткой сделайте в каждой дольке по 8−10 отверстий и вставь в них пряную гвоздику. Осталось подвесить получившиеся кружочки на нить и отправить в шкаф с одеждой. Эти «саше» подарят аромат вашим вещам и смогут надёжно защитить их от зловредной моли.

Лимоны. freepik.com/KamranAydinov

3. Придаёт идеальный блеск

Решили устроить дома генеральную уборку и перемыть до блеска весь праздничный хрусталь, фарфор и декоративные статуэтки? Не забудьте добавить в воду (прохладную) сок 1 лимона. После такой процедуры все домашние сокровища, которые вы храните в серванте, заблестят свежими яркими красками.

А если мечтаете обновить и избавить от тёмных пятен старые, но любимые столовые приборы из нержавейки, то возьмите половинку лимона, хорошенько натрите ею вилки-ножи. Осталось взять кусочек любой шерстяной ткани и отполировать каждый прибор — эффект гарантирован!

4. Идеально избавляет от известкового налёта

Отрежьте половину лимона и, стараясь выдавить максимальное количество сока, натрите смесители в ванной и кухне, кафельную плитку, чайник. Оставьте на 8−10 минут для воздействия кислоты, затем смойте водой и протрите сухой тряпкой. Эффект будет гарантирован.

5. Убирает отпечатки пальцев на стеклах и зеркалах

Приготовьте простой раствор — на 1 л тёплой воды 1 ст. л. лимонного сока. Смочите губку и тщательно протрите все загрязнённые поверхности.

6. Великолепно полирует мебель

Смешайте 1 ч. л. растительного масла (лучше оливкового) и 0,5 ст. л. лимонного сока — получится идеальное, экологически чистое средство для полировки деревянной мебели.

7. Удаляет пятна

Лимонные ломтики. freepik.com/vector_corp

Даже самые коварные пятна от ржавчины, крови, красного вина и детских фломастеров боятся лимона — воспользуйтесь этим! Нанесите сок на загрязнённое место, посыпьте поваренной солью, а затем оставьте вещь на несколько часов в сухом и тёплом месте (летом и весной лучше держать на солнце). Уже через несколько часов от большинства пятен не останется и следа.

Также лимон поможет в борьбе за белизну пожелтевших от времени тюля, скатерти, полотенец или постельного белья. Просто прокипяти их в воде с добавлением лимонного сока (2 лимона на 5 л воды). Но, используя этот природный пятновыводитель, помните, что он действует на основе кислоты. Нужно быть предельно осторожной с деликатными и цветными тканями — можно повредить их структуру и цвет.

8. Эффективно борется с муравьями

Муравьи общаются с помощью феромонов: особые запахи нужны насекомым, чтобы помечать вкусную или вредную еду, посылать сигналы опасности и размножаться. На этом можно и сыграть, наполнив квартиру резкими запахами и сообщив им на языке ароматов, кто тут хозяин.

Просто смажьте соком лимона места скопления насекомых или положите туда свежепорезанные дольки. Если будете это делать регулярно, велик шанс надолго отвадить от дома маленьких вредителей.