Выбор головных уборов огромен! Какая шляпка или шапочка подходит вам? В чём ваша внешность будет смотреться гармонично. Критерии выбора головного убора напрямую связаны с пропорциями и определённой геометрией в нашем теле. Давайте разбираться.

Квадратное лицо

Головной убор должен визуально сгладить угловатость нижней челюсти и слегка вытянуть лицо. Для этого выбирайте шапки округлой формы, а также головные уборы, которые не закрывают лоб. Например, отлично подойдёт снуд или платок. Если выбираете шапку с помпоном, пусть он не торчит вверх, а уходит назад.

Круглое лицо

Шапка с помпоном. freepik.com/prostooleh

Избегайте облегающих головных уборов, шапок, повторяющих форму головы. Также не рекомендуется закрывать лоб, потому что это ещё больше подчеркнёт округлость лица. Вам подойдут шляпы с небольшими полями и неровной верхней частью (тулья), а также все шапки, которые смотрят вверх: с большим помпоном, обьёмные бини и т. п.

Треугольное лицо

У такого лица, как правило, заострённый подбородок и широкие скулы, поэтому следует избегать головных уборов, у которых верхняя часть уже, чем скулы. Вам подойдут небольшие головные уборы, шляпки с маленькими полями, шапки-ушанки, аккуратные необъёмные береты.

Овальное лицо

Форма, к которой подходят практически все головные уборы. Тут нужно исходить из черт лица. Например, если у вас резкие, крупные черты лица, выбирайте асимметричные головные уборы — они будут отвлекать внимание на себя. Если нужно, наоборот, подчеркнуть лицо, отдайте предпочтение неброским, тонким шапочкам.