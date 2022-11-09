Тушь для ресниц — один из самых незаменимых предметов в женской косметичке. И как же обидно становится, когда содержимое любимого флакончика засыхает раньше срока. Расстраиваться не стоит, ведь есть множество способов её восстановления.

Если стала плохо ложиться, склеивать ресницы и осыпаться под глаза, первым делом проведите диагностику флакона: уберите остатки туши с горлышка и резьбы, влажной салфеткой протрите щёточку со стержнем, чтобы удалить засохшие элементы. Ватный диск для этого не годится, поскольку оставляет ворсинки, которые способны в дальнейшем попасть в глаза. Теперь принимайтесь за реанимацию содержимого.

Подержите его закрытым в стакане с горячей водой: воск в составе красителя станет более пластичным и тушь вновь будет ложиться на ресницы без комочков. Правда, повторять такую манипуляцию придётся перед каждым применением туши.

Если пользуетесь раствором для линз или каплями для глаз, добавьте пару капель этой жидкости в тюбик. Состав таких средств безвреден и поможет вернуть туши пригодную для использования консистенцию.

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Залейте во флакон ¼ ч. л. касторового или персикового косметического масла. Это не только размягчит красящий пигмент, но и обогатит его увлажняющими компонентами. Не добавляйте во флакон воду, слюну, алкоголь, духи, жидкость для снятия макияжа, перекись водорода.

Важный момент в стремлении продлить жизнь тюбику любимой туши — не забывайте, что она имеет два срока годности. Первый напечатан на этикетке, а второй отсчитывается с момента вскрытия упаковки и составляет 6 месяцев.