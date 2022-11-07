«Унылая пора! Очей очарованье!..» На дворе осень: дожди, холодный ветер, норовящий забраться под одежду… А там не за горами и зима. Но каждый сезон прекрасен по-своему. А позитив и здоровье от сезона не зависят и подавно. Стоит только научиться полезным, а зачастую и весьма приятным привычкам.

1. Увлажнять воздух

С началом отопительного сезона мы получаем не только комфортную температуру в квартире, но и малоприятный бонус в виде слишком сухого воздуха. Это не очень хорошо для лёгких и любых слизистых. Поэтому регулярно увлажняйте воздух. Вполне можно обойтись простой ёмкостью с водой, поставленной возле батареи.

2. Не отказываться от завтрака

Завтрак. freepik.com

В холодное время года и межсезонье очень важно полноценно завтракать. Целую ночь организм отдыхал и набирался сил для будущих свершений, однако без «топлива» какие свершения? Завтрак — самый действенный способ придать телу импульс на целый день. Злаки, фрукты, молочные продукты — отличный набор питательных веществ и микроэлементов.

3. Всегда проветривать

Провести достаточное время на улице получается не всегда, а организму жизненно необходим кислород для регенерации клеток, выработки энергии, сопротивляемости вирусам и бактериям. Открывать окно — привычка полезная. К тому же так мы не оставим шанса вирусам и бактериям, попавшим в квартиру.

4. Мыть руки

Ключевое правило эффективной профилактики инфекций — частое мытьё рук. Помните? «Чистота — залог здоровья». И это действительно так. Перед приёмом пищи, по приходу с улицы, после посещения общественных мест руки нужно мыть, а если это невозможно, то обрабатывать антибактериальным гелем или салфетками.

5. Впустите много света

Пусть солнце поселится в вашей люстре, бра и торшере. Света много не бывает, особенно в холодное время года. Кстати, чтобы впитать необходимую дозу ультрафиолета осенью и зимой, достаточно два-три раза в неделю подставлять лицо и руки солнечным лучам на 10−15 минут.

6. Слушать прогноз погоды

Замёрзший человек. freepik.com/wayhomestudio

Доктора утверждают, что одеваться правильно по нижней границе прогноза. Однако есть и ещё один маленький, но очень важный секрет: одеваться нужно хитро, то есть на все случаи жизни. Как? Очень просто — многослойно. Во-первых, между слоями одежды создаётся воздушная подушка, а это тепло. И, во-вторых, всегда можно избавиться от «лишнего» слоя и не вспотеть.

7. Не забывать про шарф

Стоит помнить, что самое уязвимое место для ветра и холода — шея. Там больше всего рецепторов, улавливающих температуру окружающей среды. Вам, наверное, приходилось замечать, что если замерзла шея, холодно становится всему телу.

8. Принимать поливитамины и адаптогены

Лечение. freepik.com/master1305

Витамины помогут повысить сопротивляемость организма вирусам, а адаптогены — улучшить самочувствие. К тому же они придадут энергии, поддержат иммунитет. Это препараты радиолы розовой, женьшеня, золотого корня, лимонника.

9. Использовать носовой платок

Во-первых, он может стать прекрасной альтернативой медицинской маске в общественном транспорте. Во-вторых, платок поможет справится с такой задачей, как почесать нос или глаза.

10. Пить горячий чай

Прекрасная возможность немного передохнуть и набраться сил для нового рывка. Но этот ритуал ещё и помогает бороться с вирусами. Горячая жидкость просто смывает их со слизистой носоглотки, повышает местную температуру тканей, от чего вирусы погибают. Усиленное же кровообращение активизирует местный иммунитет.

11. Двигаться

Капризная погода. freepik.com/prostooleh

Десять тысяч шагов в день или три километра пешком: устать трудно, а напитаться здоровьем и улучшить лимфодренаж — вполне.

12. Стирать варежки и перчатки

Микробиологи уверяют, что вирусы превосходно себя чувствуют на них в течение двух-трёх дней. Внушительная причина, чтобы стирать перчатки и варежки хотя бы раз в неделю и никогда не снимать их зубами. Кстати, снимать варежки в транспорте тоже не стоит.