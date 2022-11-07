1. Увлажнять воздух
С началом отопительного сезона мы получаем не только комфортную температуру в квартире, но и малоприятный бонус в виде слишком сухого воздуха. Это не очень хорошо для лёгких и любых слизистых. Поэтому регулярно увлажняйте воздух. Вполне можно обойтись простой ёмкостью с водой, поставленной возле батареи.
2. Не отказываться от завтрака
В холодное время года и межсезонье очень важно полноценно завтракать. Целую ночь организм отдыхал и набирался сил для будущих свершений, однако без «топлива» какие свершения? Завтрак — самый действенный способ придать телу импульс на целый день. Злаки, фрукты, молочные продукты — отличный набор питательных веществ и микроэлементов.
3. Всегда проветривать
Провести достаточное время на улице получается не всегда, а организму жизненно необходим кислород для регенерации клеток, выработки энергии, сопротивляемости вирусам и бактериям. Открывать окно — привычка полезная. К тому же так мы не оставим шанса вирусам и бактериям, попавшим в квартиру.
4. Мыть руки
Ключевое правило эффективной профилактики инфекций — частое мытьё рук. Помните? «Чистота — залог здоровья». И это действительно так. Перед приёмом пищи, по приходу с улицы, после посещения общественных мест руки нужно мыть, а если это невозможно, то обрабатывать антибактериальным гелем или салфетками.
5. Впустите много света
Пусть солнце поселится в вашей люстре, бра и торшере. Света много не бывает, особенно в холодное время года. Кстати, чтобы впитать необходимую дозу ультрафиолета осенью и зимой, достаточно два-три раза в неделю подставлять лицо и руки солнечным лучам на 10−15 минут.
6. Слушать прогноз погоды
Доктора утверждают, что одеваться правильно по нижней границе прогноза. Однако есть и ещё один маленький, но очень важный секрет: одеваться нужно хитро, то есть на все случаи жизни. Как? Очень просто — многослойно. Во-первых, между слоями одежды создаётся воздушная подушка, а это тепло. И, во-вторых, всегда можно избавиться от «лишнего» слоя и не вспотеть.
7. Не забывать про шарф
Стоит помнить, что самое уязвимое место для ветра и холода — шея. Там больше всего рецепторов, улавливающих температуру окружающей среды. Вам, наверное, приходилось замечать, что если замерзла шея, холодно становится всему телу.
8. Принимать поливитамины и адаптогены
Витамины помогут повысить сопротивляемость организма вирусам, а адаптогены — улучшить самочувствие. К тому же они придадут энергии, поддержат иммунитет. Это препараты радиолы розовой, женьшеня, золотого корня, лимонника.
9. Использовать носовой платок
Во-первых, он может стать прекрасной альтернативой медицинской маске в общественном транспорте. Во-вторых, платок поможет справится с такой задачей, как почесать нос или глаза.
10. Пить горячий чай
Прекрасная возможность немного передохнуть и набраться сил для нового рывка. Но этот ритуал ещё и помогает бороться с вирусами. Горячая жидкость просто смывает их со слизистой носоглотки, повышает местную температуру тканей, от чего вирусы погибают. Усиленное же кровообращение активизирует местный иммунитет.
11. Двигаться
Десять тысяч шагов в день или три километра пешком: устать трудно, а напитаться здоровьем и улучшить лимфодренаж — вполне.
12. Стирать варежки и перчатки
Микробиологи уверяют, что вирусы превосходно себя чувствуют на них в течение двух-трёх дней. Внушительная причина, чтобы стирать перчатки и варежки хотя бы раз в неделю и никогда не снимать их зубами. Кстати, снимать варежки в транспорте тоже не стоит.