Осенью блюда из тыквы просто обязаны появиться на вашем столе. В последнее время тыквенные супы стали очень популярными. Предлагаем вам попробовать новый рецепт — с грибами и кальмарами. Сладковатый вкус тыквы прекрасно сочетается с морепродуктами, а грибы добавляют аромата.

Суп из тыквы с грибами к кальмарами

Требуется на 4 порции: 600 г тыквы, 200 мл молока, 200 г шампиньонов, 2 тушки кальмаров, 1 зубчик чеснока, 1 красный перец чили, оливковое масло, соль, свежемолотый чёрный перец.

Как приготовить. Разогрейте духовку до 200 °C. Очистите тыкву и нарежьте небольшими кусочками. Положите в глубокий противень, сбрызните оливковым маслом и влейте 1 стакан воды. Накройте противень фольгой и поставьте в духовку на 25−30 мин., пока тыква не станет мягкой.

Переложите тыкву в чашу блендера, влейте молоко и измельчите до гладкого пюре. Перелейте суп в сотейник, приправьте солью и перцем и оставьте на очень слабом огне.

Нарежьте грибы такими ломтиками. Разогрейте в сковороде оливковое масло и быстро обжарьте грибы до румяной корочки, посолите. Очистите тушки кальмаров от внутренностей, удалите плёнки. Нарежьте кальмаров соломкой толщиной 5−7 мм. Раздавите зубчик чеснока и мелко нарежьте. Перец чили разрежьте вдоль пополам, удалите семена и нарежьте полукольцами.

Разогрейте сковороду с оливковым маслом и добавьте кальмаров, чеснок и чили. Помешивая, жарьте на сильном огне 2 мин. Посолите и поперчите.

Разлейте суп по тарелкам, разложите грибы и кальмаров. Сбрызните оливковым маслом и подавайте к столу.

Тыквенный чизкейк

Требуется на 10 порций. Для основы: 180 г муки, 320 г пюре из тыквы, 200 г коричневого сахара, 180 мл растительного масла, 2 больших яйца, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. ванильного экстракта, 1,5 ч. л. молотой корицы, ½ ч. л. мускатного ореха, ¼ ч. л. молотой гвоздики, ¼ ч. л. соли.

Для сырного крема: 450 г сливочного сыра, 150 г сахара, 3 больших яйца, 60 г йогурта или сметаны, 1 ст. л. муки, 1 ч. л. ванильного экстракта.

Для глазури: 120 г сливочного сыра, 2 стакана сахарной пудры, 2 ст. л. сливочного масла, 1−2 ст. л. молока, 1 ч. л. ванильного экстракта, 1/8 ч. л. соли, ½ стакана грецких орехов (по желанию).

Как приготовить. Разогрейте духовку до 175 °C. Смажьте маслом разъёмную форму для выпечки диаметром 20−22 см. Оберните дно и борта формы с внешней стороны алюминиевой фольгой. В большой миске взбейте сливочный сыр и сахар электрическим миксером на средней скорости до гладкости. Добавьте сметану, ванильный экстракт и муку и хорошо перемешайте. Уменьшите скорость миксера и по одному добавьте яйца, хорошо взбивая смесь после каждого яйца.

Приготовьте тыквенную основу. В миске взбейте растительное масло, коричневый сахар, яйца и ванильный экстракт. Затем добавьте тыквенное пюре и хорошо размешайте. В другую миску просейте муку, разрыхлитель, специи и соль. Влейте тыквенную смесь в сухие ингредиенты и быстро замесите тесто. Выложите тыквенную основу в форму и разровняйте. Затем выложите половину сырного крема. Поставьте форму с чизкейком в глубокий противень и поместите в духовку. Налейте в противень горячую воду глубиной около 2,5 см.

Выпекайте до тех пор, пока края пирога не запекутся, а середина ещё будет слегка подрагивать. После этого выключите духовку и немного приоткройте дверцу. Оставьте чизкейк в духовке на 1 час. Выньте пирог из духовки и дайте полностью остыть при комнатной температуре. Затем охладите в течение 6 ч в холодильнике. Аккуратно раскройте боковины формы и выньте чизкейк.

Для глазури взбейте миксером сливочный сыр и масло на высокой скорости. Добавьте сахарную пудру, соль и ванильный экстракт и продолжайте взбивать ещё 2 минуты. Влейте молоко и снова взбейте. Нанесите глазурь на охлаждённый чизкейк. Порубите орехи и украсьте чизкейк.