В эфире НТВ состоялась премьера седьмого выпуска нового сезона шоу «Суперстар!». По его итогам проект покинула Ирина Салтыкова, которая собиралась повторить успех своего экс-супруга Виктора Салтыкова.

Седьмой конкурсный день был посвящён «Дискотеке нашей юности». По итогам выступлений лидером вновь стала Ольга Зарубина, у неё 54 балла. Вторую строчку турнирной таблицы занял Жан Милимеров с 53 баллами. На третьем месте расположилась Катя Лель, заработав за семь выпусков 51 балл. Меньше всех набрала главный секс-символ российской эстрады 1990-х Ирина Салтыкова и покинула сцену. Таким образом она проиграла заочный спор своему экс-супругу, солисту группы «Электроклуб», который в прошлом сезоне одержал победу.

В третьем сезоне выбывающий конкурсант в финале выпуска может исполнить ту песню, которую он хотел бы спеть, но не успел. Ирина Салтыкова выбрала композицию Владимира Преснякова «Замок из дождя».

Телешоу «Суперстар!». Пресс-служба телеканала НТВ.

Несмотря на лестные отзывы, которые она источала в адрес устроителей шоу в многочисленных интервью, певица честно признавалась, что участие в конкурсе давалось ей непросто.

«Я не привыкла каждый день работать, а здесь получается нужно трудиться каждый день. То съёмки, то запись в студии, ранние подъёмы, иногда так переутомишься, что не можешь уснуть. Полежать-подумать вообще некогда, а я уже отвыкла от такого темпа жизни. Очень нелегко приходится, даже мешки под глазами появились, которых давно не было», — признавалась она в интервью изданию «ТН-звёзды». Так что, видимо, вылет её не сильно огорчил. Смогла спокойно подготовиться к новогодним праздникам…