20 декабря
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Новогодние подарки.
Как создать новогоднее настроение вопреки зимней депрессии

Ирина Салтыкова не смогла повторить успех своего экс-супруга в шоу «Суперстар!»

В эфире НТВ состоялась премьера седьмого выпуска нового сезона шоу «Суперстар!». По его итогам проект покинула Ирина Салтыкова, которая собиралась повторить успех своего экс-супруга Виктора Салтыкова.

Ирина Салтыкова- участница шоу "Суперстар!".
Ирина Салтыкова- участница шоу "Суперстар!".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Седьмой конкурсный день был посвящён «Дискотеке нашей юности». По итогам выступлений лидером вновь стала Ольга Зарубина, у неё 54 балла. Вторую строчку турнирной таблицы занял Жан Милимеров с 53 баллами. На третьем месте расположилась Катя Лель, заработав за семь выпусков 51 балл. Меньше всех набрала главный секс-символ российской эстрады 1990-х Ирина Салтыкова и покинула сцену. Таким образом она проиграла заочный спор своему экс-супругу, солисту группы «Электроклуб», который в прошлом сезоне одержал победу.

В третьем сезоне выбывающий конкурсант в финале выпуска может исполнить ту песню, которую он хотел бы спеть, но не успел. Ирина Салтыкова выбрала композицию Владимира Преснякова «Замок из дождя».

Телешоу &quot;Суперстар!&quot;.
Телешоу «Суперстар!».
Пресс-служба телеканала НТВ.

Несмотря на лестные отзывы, которые она источала в адрес устроителей шоу в многочисленных интервью, певица честно признавалась, что участие в конкурсе давалось ей непросто.

«Я не привыкла каждый день работать, а здесь получается нужно трудиться каждый день. То съёмки, то запись в студии, ранние подъёмы, иногда так переутомишься, что не можешь уснуть. Полежать-подумать вообще некогда, а я уже отвыкла от такого темпа жизни. Очень нелегко приходится, даже мешки под глазами появились, которых давно не было», — признавалась она в интервью изданию «ТН-звёзды». Так что, видимо, вылет её не сильно огорчил. Смогла спокойно подготовиться к новогодним праздникам…

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость