Подошёл к концу третий сезон экстремального шоу «Звёзды в Африке». На протяжении двух месяцев участники боролись за то, чтобы дойти до финишной прямой и получить главный приз — 5 миллионов рублей. Впервые за всю историю проекта победитель сможет сам распорядиться полученными средствами, а не направит их на благотворительность.

До финала дошли четверо: экс-футболист Вячеслав Малафеев, блогер Карина Кросс, актёр Антон Филипенко и блогер Юлия Гаврилина, но до финального испытания допустили лишь троих Участникам предстояло испытание в аквариуме — конкурсантам надо было найти на дне десять дощечек с буквами и составить слово. Мешали им в этом рыбы, крокодилы и змеи. И здесь благородный поступок совершил Малафеев, который помог Гаврилиной собрать слово, открыв дорогу в финал.

Реалити-шоу «Звёзды в Африке. Битва сезонов». Пресс-служба телеканала ТНТ.

В финале участников ждало самое необычное испытание за всю историю шоу «Звёзды в Африке». Ребятам предстояло простоять на своих местах четыре часа и запомнить всё, что будет происходить перед ними за это время. Перед игроками сначала прошел пастух с козой, потом с женщина с корзиной фруктов, затем рейнджер дал им попить воды… Действий было очень много, причём самых неожиданных. К участникам подошёл даже Олег Верещагин — Змей Горыныч проекта!

Реалити-шоу «Звёзды в Африке. Битва сезонов». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Чтобы победить, надо было максимально точно воспроизвести всю хронологию событий. В итоге, три ошибки допустила Гаврилина, одна была у Кросс, а Филипенко запомнил всё правильно. Таким образом, Антон стал победителем шоу «Звёзды в Африке. Битва сезонов». Сам Антон Филипенко, хоть и обрадовался, но отреагировал довольно сдержанно. «Для меня это победа над собой. Я сдерживаю свои эмоции, так как уважаю своих соперников», — отметил актёр.