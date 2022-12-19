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Елена Яковлева в образе «Дамы с собачкой» снова ведёт сложные расследования

На телеканале «Россия 1» драматично закончился 22-й сезон «Тайн следствия», а уже сегодня, 19 декабря, начнётся показ нового сериала — «Дама с собачкой». Нет-нет, никакого Антона Павловича Чехова. Перед нами иронический детектив, главную роль в котором играет Елена Яковлева, которая прославилась ролью легендарного следователя Насти Каменской.

Сериал "Дама с собачкой".
Сериал "Дама с собачкой".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".

По сюжету пенсионерка и бывшая учительница математики Агата Денисовна Марфина после смерти супруга переезжает в элитный посёлок к дочери Татьяне (Ирина Таранник) и её мужу Виктору (Александр Дзюба). Дочь, надеясь, что бабушка займётся воспитанием внуков, старается устроить е с комфортом, однако всё меняет случай.

Сериал &quot;Дама с собачкой&quot;.
Сериал «Дама с собачкой».
Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Агата Денисовна становится свидетелем загадочного убийства и вместе с любимой собакой Сири берётся его расследовать. А помогают ей бывший ученик, местный следователь Эдуард Свиридов (Сергей Перегудов) и новый сосед, судья на пенсии Игорь Холодов (Александр Балуев).

Сериал &quot;Дама с собачкой&quot;.
Сериал «Дама с собачкой».
Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Удачно раскрытое дело не только сближает новых знакомых, но и открывает главной героине путь к ещё более запутанным преступлениям. Кроме поимки преступников у энергичной и проницательной Агаты ещё много важных дел: разобраться в сложной семейной жизни дочери, наладить отношения с внуками, а, возможно, и самой найти новую любовь…

Сериал &quot;Дама с собачкой&quot;.
Сериал «Дама с собачкой».
Пресс-служба телеканала «Россия 1».

«Мне нравится жанр детектива, знаю, что и зрители всегда с интересом смотрят подобные истории, особенно когда детектив иронический — здесь и пища для ума, и возможность отдохнуть и развлечься. Мой персонаж Агата Денисовна вылепливалась на площадке, был такой живой творческий процесс. Что-то в ней было изначально в сценарии, а что-то я привносила, взаимодействуя с партнёрами, искала какие-то интересные реакции и детали», — рассказывает о работе исполнительница главной роли.

Ещё одну главную роль в сериале исполняет бордер-колли по кличке Сири — верный друг и напарник Агаты Денисовны. Найти достойную «артистку» было непросто: съёмочная группа пересмотрела большое количество претендентов.

Сериал &quot;Дама с собачкой&quot;.
Сериал «Дама с собачкой».
Пресс-служба телеканала «Россия 1».

«Мы долго искали собаку. Активное участие в кастинге принимала и Елена Яковлева, большая любительница животных, было видно, что ей этот процесс очень нравится. Для нас было важно, чтобы её будущая напарница обладала определёнными качествами: умом, хорошим характером и красивой внешностью. Сири подошла идеально. Хотя это был ее дебют в кино, справлялась она блестяще! Все команды схватывала на лету и оказалась очень дружелюбной и ласковой», — рассказал режиссёр Мирослав Малич.

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