Кажется, что мы ждали их возвращения целую вечность! Премьера второго сериала «Вампиры средней полосы» состоится 13 декабря на видеосервисе START. Наш ответ сумеречной зоне стал одним из лучших сериалов последнего времени — авторы выдали самобытный во всех отношениях продукт. Создателям проекта удалось правдоподобно вписать вампиров в российскую реальность без всякого фантастического налёта, присущего жанру.

Живые русские вампиры

«Вампиры средней полосы» возродили моду на мистику в декорациях стареньких обшарпанных домов, а не шикарных замков как у графа Дракулы.

Святослав Вернидубович, он же — дед Слава (Юрий Стоянов) — пожилой вурдалак, который спокойно живёт в славном русском городе Смоленске вместе со своей названной «семьёй»: бывшим офицером Красной армии, а ныне полицейской Анной Остроумовой (Екатерина Кузнецова), французским врачом Жаном (Артём Ткаченко), оставшимся в России с Наполеоновской войны, и работающим ныне врачом в городской больнице, его бывшей женой, манерной преподавательницей Ольгой Анваровной, а также хипстером Женьком (Глеб Калюжный).

Сериал «Вампиры средней полосы». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

В отличие от хрестоматийных вурдалаков, обычно наводящих ужас на всю округу, эти учтивые кровососы стараются особо не отсвечивать. На себя они ни много ни мало взяли роль добровольных санитаров общества. Соответственно, подпитываться они предпочитают лишь от конченых отморозков. Да и тех стараются не убивать, частично лишая не только крови, но и памяти. Но когда в пригородном лесу находят обескровленные трупы, главным подозреваемым оказывается Женёк — теперь семье надо найти настоящих убийц, прежде чем молодого кровососа казнят…

Сериал «Вампиры средней полосы». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Вампиры будут, поругиваясь, распутывать «ниточки» и «крючочки», шпионить за следователями, красть трупы, пробовать кровь потерпевших на вкус, расспрашивать любопытных стариков и старух и в конце концов выйдут на след преступника… За всем этим было наблюдать и весело, и интересно.

Молодая кровь

Сериал «Вампиры средней полосы». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

В продолжении сериала семье вампиров во главе с дедом Славой предстоит сохранить свою тайну, вновь защитить город от сил зла и ужиться с новым Хранителем. К своим ролям вернутся Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв и Дмитрий Лысенков. Выбывшую по идейным соображениям Екатерину Кузнецову (актриса не поддержала проведение СВО на Украине) в роли следовательницы Аннушки заменила Анастасия Стежко. Одну из главных ролей в новом сезоне исполнила 10-летняя Ева Смирнова. Её героиня Мила становится свидетельницей странных убийств, и семья вампиров берёт девочку под свою опеку.

Стоянов оказался настоящим колдуном

Сериал «Вампиры средней полосы». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Работа летом в Смоленске оказалась настоящим испытанием для съемочной группы из-за аномально жаркой погоды. «Если на съёмках первого сезона мы мерзли, то на втором — изнывали от жары. Как-то раз мы выехали в огромное пустое поле, чтобы снимать реконструкцию военной битвы. Отсняли первую сцену и вымотались страшно. Мечтали, чтобы случилось чудо, и погода сбавила градус. И тут на авансцену вышел Юрий Николаевич Стоянов, раздетый практически до портков, поднял руки к небу и начал призывать тучи. И что вы думаете? Небеса разверзлись и пошёл часовой дождь. Все промокли, но получили кайф и следующую сцену мы снимали уже в приятной прохладе», — вспоминает автор идеи и шоураннер Алексей Акимов.

Сериал «Вампиры средней полосы». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Самому Стоянову на съёмках второго сезона удалось не только призвать дождь, но и пострелять, пофехтовать. Поскольку актёр является мастером спорта по фехтованию на саблях, то никаких дополнительных тренировок не потребовалось. «Эта роль меня не то что перезагрузила, а примирила с моим актёрским возрастом. Да, 65 лет, но каких! Мне не надо гримироваться, мне надо только зачесать вперёд волосы, убрать от себя руки гримёров — на мне нет ни грамма грима — и вспомнить, на какую ногу я хромаю. Всё!» — смеётся актёр.

Сериал «Вампиры средней полосы». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Стоянов отмечает, что во втором сезоне история станет жестче и тревожнее, а угроза выживанию рода Святослава Вернидубовича — серьёзнее. Поможет ли вампирскому семейству подполковник Андрей Усачёв, герой Андрея Соколова, или, наоборот, усложнит и без того непростую жизнь, зрители узнают в совсем скоро.