В начале прошлой недели стало известно, что телеканал ТНТ закрыл шоу «Импровизация». Об этом сообщили участники проекта в своём Телеграм-канале.

Комики обратились с видеообращением к зрителям, где рассказали, что за несколько лет существования шоу успели снять около 300 эпизодов. Причиной закрытия проекта стала «новая стратегия» вещателя. Юмористы отметили, что они продолжат вести совместную деятельность и гастролировать.

Телешоу «Импровизация». Пресс-служба телеканала ТНТ.

В пресс-службе телеканала ТНТ прокомментировали случившееся так: «Телевизионный эфир живёт по своим правилам и законам, и, к сожалению, в эфире проект „Импровизация“ показывал доли гораздо ниже средних и пользовался у ТВ-аудитории меньшей популярностью, чем в Сети».

Телешоу «Импровизация». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Новость о закрытии «Импровизации» вызвало волну обсуждений среди зрителей. В итоге, и.о. директора телеканала ТНТ Тина Канделаки предложила недовольным челлендж — поклонникам предстоит доказать свою преданность проекту. Для того, чтобы «Импровизация» продолжала выходить в эфир, фанатам необходимо подписаться на канал шоу на видеохостинге Rutube. Если до конца года количество подписчиков преодолеет миллион, то проект вернут в эфир телеканала. На момент вызова на канал юмористов было подписано более 134 тысяч человек.