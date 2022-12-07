Ловко поджечь фламбе, испечь штрудель из тысячи слоёв или виртуозно подбросить — и поймать! — пиццу… Все эти фокусы поваров повторить дома практически невозможно. Тем не менее кулинарные шоу — одни из самых рейтинговых программ и востребованы на каждом канале. В чём секрет этого ТВ-феномена?

Эфирное время гастрономических программ за последние десять лет выросло в разы! В Европе и США один за другим выходят новые кулинарные шоу, а шеф-повара становятся не менее знаменитыми и богатыми, чем голивудские звёзды. Без еды по телевизору невозможно представить себе ни одно утро выходного дня или вечер будней: «Едим дома» с Юлией Высоцкой или «ПроСТО кухня» с Александром Бельковичем, «Звёздная кухня» с Ольгой Бузовой или «Формула еды».

«Кулинарный поединок». Фото: пресс-служба телеканала НТВ.

Как шутят американцы, гораздо раньше нас ставшие свидетелями кулинарной революции, «мы превратились в страну поварят». О феномене этой невероятной популярности написаны десятки исследований, которые объясняют, почему люди любят смотреть на еду. Причина, верная для большинства, — эстетическая: красивая кухня, новая бытовая техника, сверкающие кастрюли и сковородки, свежие продукты, которые всегда под рукой. Есть ещё и практичная сторона: зритель узнаёт новые рецепты и полезную информацию о разных ингредиентах. Ну и, наконец, зрелищность.

А теперь запишите рецептик!

В середине прошлого века, когда на американском телевидении впервые решили включить плиту перед камерой, говорить о зрелищности было как-то неуместно. В целом тогда ничего нового телевизионщики не изобрели, лишь перенеся этот формат из радиоэфира, где регулярно рассказывали о вкусной и здоровой пище. По-радийному сухими были и те «шоу», зрелищность которых можно сравнить разве что с просмотром кулинарной книги без красивых иллюстраций.

Пионером нового тележанра стал некогда мечтавший об актёрской карьере ресторатор Джеймс Эндрю Бёрд, в 1946 году выпустивший на канале NBC программу «Я люблю готовить». Следом за ним, в 1948 году, учить американцев искусству готовки стала первая женщина — выпускница знаменитой кулинарной школы Le Cordon Bleu Диона Лукас в шоу «Королевский вкус». Одетая в накрахмаленную блузку и юбку в складку, она с видом строгого преподавателя давала практичные советы, предполагая, что зритель сидит перед экраном с карандашом и блокнотом.

«Мы на кухне одни , чего же стесняться?»

В начале 1960-х время «говорящих голов» закончилось. Революцию на телевизионной кухне произвела писательница и кулинар Джулия Чайлд (в 2009 году в фильме «Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту» её роль сыграла блистательная Мэрил Стрип), считавшая, что зрителю должно быть прежде всего весело, только тогда он что-то запомнит.

Кадр из фильма «Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту» kinopoisk.ru

В 1963 году она приняла участие в передаче, посвящённой выходу её поваренной книги. В студии дамочка появилась вместе с переносной плитой, сковородкой и десятком яиц и принялась учить публику готовить омлет-ролл, вместо того чтобы в очередной раз рассказывать об истории создания своего пособия по готовке на 800 страниц. Телепродюсерам такой формат шоу показался гениальным и невероятно простым в производстве, и они сразу же пригласили женщину вести собственное кулинарное шоу «Французский шеф-повар», которое очень быстро приковало к экранам миллионы зрителей.

Она не была, как её предшественница, чопорной, нравоучительной и «стерильной». Проверяя вкус соуса, запросто могла опустить в него палец, поднять упавшую с противня курицу и продолжить её готовить или, совершая кулинарный трюк с подбрасыванием продуктов со сковороды, разметать всё по павильону.

Кадр из фильма «Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту» kinopoisk.ru

Чайлд подсадила на французскую кухню даже президента Джона Кеннеди, пригласившего в Белый дом повара из Парижа. А её имя стало нарицательным: когда хвалили хозяйку, говорили: «Вкусно, как у Джулии!» С тех пор, как заметил один из телеаналитиков, никто не придумал ничего нового. Этот формат можно было только совершенствовать.

Интересный факт Джулия Чайлд сформировала основные черты формата: ведущий, который общается с аудиторией на равных; не слишком замысловатые рецепты, которые смогут повторить обычные домохозяйки у экрана; и простые блюда, подходящие скорее для семейного ужина, чем для ресторанной подачи.

Для людей , кто любит есть , а не готовить

Настоящая популярность пришла к кулинарным шоу в начале 1990-х. В то время программы по готовке нашли своё место в сетке телевещания — дневной эфир и преданного зрителя — людей среднего возраста, которые проводят большую часть дня дома, преимущественно женщины.

Формат кулинарных телешоу вышел на новый уровень — был запущен круглосуточный телеканал о еде Food Network, хоть мало кто из телевизионщиков верил в удачу и перспективность проекта. Как можно заполнить эфир только ориентированными на еду программами? Но пионерам на рынке удалось невозможное, и прежде всего потому, что они ушли от темы образования в развлечение и стали делать продукт для людей, которые любят есть, а не готовить.

Приготовление еды. Freepik.com

Кулинарные и игровые шоу, сериалы, документальное кино, программы о путешествиях по кухням мира и о новом, «вкусном» образе жизни. Сегодня Food Network — один из самых популярных каналов в сша, его смотрят в более чем 100 миллионах домов по всей Америке и в 150 странах по всему миру, включая Индию, Африку и Азию.

А десять лет назад производители Food Network, объявив, что тому не хватает возможностей покрыть все темы и направления, запустили ещё один круглосуточный канал о еде — Cooking Channel. Он ориентирован на гурманов и рекламодателей, которые их любят, и на нём можно узнать всё о низкокалорийном питании, органических продуктах, позднем завтраке, элитных винах или, например, о заготовке за один день питания на всю неделю.

Короли телекухни

Следом за первопроходцами в кулинарное путешествие отправились телемагнаты других стран. Настоящий бум случился в начале 2000-х, когда стали появляться один за другим каналы, полностью посвящённые еде. В 2001-м во Франции заработал Cuisin+, тогда же в Англии — Good Food, спустя год — BBC Food.

Россия чуть припозднилась: в 2007-м появилась «Кухня ТВ», через год было создано «Телекафе», а потом каналы стали появляться как грибы после дождя. И если раньше значительную часть эфира заполняли переводные кулинарные шоу и сериалы, то сегодня их потеснили отечественные проекты.

Григорий Мосин. Соцсети.

В большинстве своём это мастер-классы, в которых готовят все: шеф-повара, домохозяйки, мужчины, женщины, звёзды и даже дети. Именно на этом канале российской аудитории открыли большой пласт фанатов еды — кулинарных блогеров. Василий Емельяненко («Ели у Емели»), Лика Длугач («Мамина кухня»), Григорий Мосин («Король гриля»), Маттео Лаи («Однажды в Италии»), Алёна Спирина и Кирилл Голиков («Хлеб! Есть!»), Гаяне Бреиова («Кухня с акцентом») — теперь это настоящие боги ножа и вилки!

«Смак». Фото: пресс-служба Первого канала.

Не отстают от нишевых каналов и крупные игроки. Без кулинарного шоу теперь не обходится эфир ни на одной «кнопке».

Всё началось с Макаревича. Вопреки устойчивому заблуждению в СССР не было не секса, а кулинарных передач — во всяком случае таких, которые бы пережили своё время, вроде КВН или «Что? Где? Когда?». Лишь в программе «А ну-ка, девушки!» (1970−1987), помимо прочих конкурсов, был и «кулинарный», в котором участницы соревновались в скорости приготовления несложных блюд.

«Смак». Фото: пресс-служба Первого канала.

Первооткрывателем этого жанра для отечественного зрителя стал лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, запустивший в 1993 году свой «Смак». Именно ему первому пришла в голову идея построить в студии кухню, оборудовать её всем необходимым и приглашать известных актёров, спортсменов и музыкантов, чтобы они готовили свои любимые блюда, а в процессе рассказывали ведущему о происходящих в их жизни событиях.

«Пипл хавает»

В 2002 году вышел первый выпуск телешоу «Кулинарный поединок» с Дмитрием Назаровым, в котором звёзды шоу-бизнеса конкурировали с профессиональными поварами. В 2003-м на том же НТВ появилась передача «Едим дома» с Юлией Высоцкой. Ведущая программы не приглашала звёзд, а готовила сама. А дальше пошло-поехало: «Барышня и кулинар» (ТВЦ), «Два с половиной повара. Открытая кухня» (ТНТ), «Званый ужин» (РЕН ТВ), «Голодные игры» («Пятница!»), «Спасите, я не умею готовить!» (ТВЦ)…

«Поедем , поедим!» Фото: пресс-служба телеканала НТВ.

Новинкой среди кулинарных проектов стали кулинарные тревел-шоу вроде «Поедем, поедим!» (НТВ), которая недавно отметила 10-летний юбилей. В передаче ведущие путешествуют по городам и деревням России, в которых представители разных народностей делятся рецептами интересных национальных блюд. Из последних премьер в этом жанре можно отметить «Поваров на колёсах» Первого канала.

Внимание к ведущему , а не к еде

Следующим важным шагом в истории кулинарных шоу стало появление на ТВ британского повара Джейми Оливера. В 1999 году продюсер BBC Патриция Ллевелин заметила в одном из ресторанов Лондона молодого и харизматичного шефа и пригласила его принять участие в пробах в новое кулинарное шоу.

Так у повара появилось своё шоу «Голый шеф», которое стало первым шагом на пути к огромной популярности. Зрителей привлекали к экрану не только незамысловатые рецепты, которые показывал Оливер, но и его манера общения и выпады в сторону фастфуда. Самой мягкой формулировкой шефа в отношении фарша в сети McDonald’s, например, была «розовая слизь». Так медленно, но верно фокус аудитории сместился с еды на личность ведущего. Например, передачу «Время обедать!» (Первый канал) вела певица Наташа Королёва со своей мамой. А Ольга Бузова ведёт «Звёздную кухню» на ТНТ, и название прекрасно отображает суть программы.

«Адская кухня». Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!».

Постепенно кулинарные программы приблизились скорее к формату развлекательных ток-шоу, оставив в стороне образовательную составляющую. На смену спокойным обу­чающим программам пришли эпатажные шоу-соревнования, где важен не столько рецепт, сколько антураж и динамика: «Адская кухня», «МастерШеф» (придумано в 1990 году британцем Франком Роддамом) и многие другие.

Все эти форматы нашли своё место и на нашем ТВ. Так, русским аналогом обладателя трёх мишленовских звёзд Гордона Рамзи стал Константин Ивлев, который из милого повара с канала «Домашний» на наших глазах превратился в гастромонстра на «Пятнице!». «Адский шеф», «На ножах», «Молодые ножи» — такой занятости можно только позавидовать.

И на десерт

Возможно, через несколько лет на помощь телевизионщикам придут и учёные, разрабатывающие «ароматическую» приставку для телевизора. Благодаря ей зритель получит возможность ощущать аромат блюд, которые готовят шеф-повара. И с этим изобретением, несомненно, мир телекухни захватит ещё большую аудиторию.

Правда, врачи-диетологи не устают предупреждать, что просмотр кулинарных шоу вредит здоровью, поскольку на подсознательном уровне изменяет пищевое поведение человека. Но разве это кого-нибудь остановит, когда на экране улыбающийся Джейми Оливер объясняет, как правильно приготовить сочные, румяные и ароматные стейки?