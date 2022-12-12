Благодаря сериалу «Шерлок в России» наши широты недавно посетил знаменитый английский сыщик с Бейкер-стрит, а теперь пришла очередь покорителя дамских сердец с Апеннин. Первый канал предлагает зрителям на время оторваться от серых будней, военных сводок и тревожных новостей и насладиться лёгкой фантазией о невероятных приключениях Джакомо Казановы среди русских берёзок и шикарных дворцов Санкт-Петербурга. На сей раз никаких афер с превращением белоснежных статуй в мулаток и поедания столовых ножей на аперитив. Итальянский авантюрист ввязывается в историю по-крупному, на кону — тайна престолонаследия Российской империи!

История его жизни

В мировом кинематографе известны восемь кинообразов Казановы: от постановки 1918 года с Белой Лугоши до «Последней любви Казановы» Бенуа Жако, вышедшего на экраны три года назад. Джакомо Казанова предстаёт в этих фильмах в основном как великий соблазнитель (особняком стоит киношедевр Федерико Феллини), хотя был больше известен современникам как писатель и оккультист, а ещё прославился как авантюрист и шпион.

Сериал «Казанова в России». Пресс-служба Первого канала.

Последние годы жизни Казановы прошли в замке Дукс в Богемии (Чехия), где он работал в качестве смотрителя библиотеки. Одиночество и скука позволили ему сосредоточиться над своими мемуарами, озаглавленными «История моей жизни». Если бы не это произведение, возможно, о Джакомо давно бы и забыли.

Пигмалион и крепостная

Шесть лет назад мемуары были переизданы, попали в руки сценариста Анатолия Чижикова и вдохновили его на идею экранизации путешествий Казановы в Россию.

«Казалось бы, есть все составляющие для любовной и авантюрной истории, чтобы покорить сердце зрителя. Для женской аудитории — благородный любовник, для мужской — бесстрашный путешественник, отчаянный авантюрист и дуэлянт. Но всё это было в тех самых восьми фильмах. Чего же там не было? А не было там той самой главы из мемуаров Казановы, о том, как он посетил Петербург и Москву во времена правления Екатерины Великой. В книге содержалась подсказка главной сюжетной линии — Казанова в Петербурге купил крепостную девчонку и ради забавы принялся её обучать благородным манерам — рабочий сюжет „Пигмалиона“. Остальное придумывалось само собой», — вспоминает автор сценария.

Сериал «Казанова в России». Пресс-служба Первого канала.

В архивах кинематографисты неожиданно нашли подтверждение сценарной догадке — Джакомо Казанова не только был соблазнителем светских дам, но зачастую брал в воспитанницы девушек из небогатых семей, давал им уроки и превращал в идеальных фавориток.

Дамский негодник

Что же занесло итальянца на просторы России? Дело в том, что в России случился дворцовый переворот, во время которого Екатерина II была вынуждена подписать обязательство вернуть трон сыну Павлу, когда тот достигнет совершеннолетия. Добыть столь бесценный инструмент влияния на Россию пытаются многие. Ватикан привлекает к весьма щекотливому делу известнейшего авантюриста Европы — так он сможет искупить все свои прежние прегрешения.

Сериал «Казанова в России». Пресс-служба Первого канала.

Для этого Казанове надо очаровать трёх дам: ту, что на троне: ту, что продаёт документ; и ту, что спасёт самого Казанову. И вот бесценный документ в руках авантюриста, но распоряжается он им совсем не так, как ему было поручено. Поэтому смертельные опасности поджидают великого сердцееда на каждом шагу…

Сериал «Казанова в России». Пресс-служба Первого канала.

«Не стоит воспринимать наш фильм как байопик, несмотря на многие подтверждённые факты из жизни героев. Наш сериал — это поклон ушедшим и непревзойдённым мастерам, казалось бы, лёгкого жанра ироничной комедии Григорию Горину и Марку Захарову», — предупреждает режиссёр Анатолий Чижиков.

Мужчина в самом расцвете сил

Изначально была задумка, чтобы Казанову играл природный иностранец, желательно итальянец, с лёгким акцентом, чтобы зритель поверил в происходящее. Хорошая сказка должна восприниматься как быль. Но потом решили попробовать колоритного актёра из Сербии — Ивана Босильчича, только-только сыгравшего в сериале «Гостиница «Россия» брутального революционера из Латинской Америки.

Сериал «Казанова в России». Пресс-служба Первого канала.

«Федерико Феллини представил Казанову как депрессивного дворянина средних лет. Хит Леджер сыграл его как молодого авантюриста-интроверта. Джон Малкович изобразил героя, который уже был на закате жизни. Но зрителям ещё ни разу не открывалась та часть жизни, в которой Джакомо в свои 40 лет провёл один из ярчайших периодов своей жизни», — говорит исполнитель главной роли.

Барышня-крестьянка

Ещё на стадии написания сценария в той самой воспитанице Татьяне был заложен характер маленькой разбойницы из «Снежной королевы» — она должна быть дерзкой и милой одновременно, легко менять состояние и быть предельно естественной. Такую Татьяну нашли в Питере, это была Маша Скуратова. Когда сделали совместную пробу с Иваном, сразу стало понятно — пара есть.

Сериал «Казанова в России». Пресс-служба Первого канала.

«Работа над ролью началась задолго до съёмок, у нас были читки сценария, обсуждения, репетиции сцен и танцев, что огромная редкость сейчас и счастье для артиста. В какой-то момент мы даже начали говорить словечками и фразами из сценария. Я дома, например, могла сказать: «Плут вы!» или «Сердцем чую». Словом, язык того времени на какое-то время стал для меня родным.

Сериал «Казанова в России». Пресс-служба Первого канала.

А что касается роли, то я всегда мечтала сыграть цыганку, сбежавшую из табора, или убегающую из-под венца княжну. И Татьяна такая же душа: вольная, сильная и открытая миру. Она дышит полной грудью. И по-актёрски мне было интересно играть изменения героини: сначала она суетливая, быстрая, ловкая, смелая, близкая к природе. Когда же Казанова берётся за её воспитание, она меняется — взрослеет, проживает новые для себя чувства, замедляется, становится глубже, но стремление к воле остаётся», — вдохновенно рассказывает о подготовке к роле Мария Скуратова, исполнительница роли Татьяны — воспитанницы Казановы.

Казанову играет свита

Императрицу Екатерину Великую играет Марьяна Спивак. По признанию создателей телефильма, ей удалось показать главное в характере императрицы — властность, за которой скрываются женские слабости, а где-то и беззащитность.

Сериал «Казанова в России». Пресс-служба Первого канала. Сериал «Казанова в России». Пресс-служба Первого канала. Сериал «Казанова в России». Пресс-служба Первого канала. Сериал «Казанова в России». Пресс-служба Первого канала. Сериал «Казанова в России». Пресс-служба Первого канала. Сериал «Казанова в России». Пресс-служба Первого канала. Сериал «Казанова в России». Пресс-служба Первого канала.

Илья Малаков сыграл молодого князя Потёмкина, только вступающего в ранг фаворита. Дмитрию Лысенкову предложили несколько ролей на выбор — мастер перевоплощений выбрал роль певца-кастрата Паттини, но зрители, поверьте, не сразу узнают его.

На роль наставника Казановы, главы масонского ордена, пригласили Вениамина Смехова. Он предложил характер Брагадина трактовать как нечто среднее между Воландом, которого он сыграл в театре, и графом де ля Фером из «Трёх мушкетёров».

Хорошую историю делает отменный злодей, поэтому главными антагонистами утвердили Артёма Ткаченко — Мануччи, у которого страстное желание убить Казанову за совращённых когда-то сестёр и действующего по заданию Папы Климента, и Игоря Кистола — Виктор Оберо — петербургского иезуита. Оба персонажа довольно противоречивые.