Сложно поверить, но фильму «Фанфан-Тюльпан» исполнилось 70 лет, а он до сих пор считается одним из лучших образчиков кино «плаща и шпаги». Когда-то этот фильм дал старт обворожительной Джине Лоллобриджиде и открыл комедийный талант Жерара Филипа. Мало кто знает, что это очень французское кино появилось на свет благодаря питерскому интеллигенту Александру Мнушкину. Об этом, а также о том, как роскошная грудь Джины чуть не лишила её роли, — в нашем рассказе.

Очаровательный проходимец с вечной улыбкой на устах, герой детской песенки Фанфан-Тюльпан известен каждому французу. Люди знающие уверяют, что персонаж с таким прозвищем существовал в реальности. Он был и отважен, и умён, и к тому же чертовски привлекателен. Ни одна красотка не могла устоять перед ним, а он был готов услужить каждой. Француз, одним словом!

Французский национальный герой

С годами образ реального Фанфана становился все более мифическим. Более того, его начали считать чуть ли не воплощением французского национального духа. Имя Фанфан появилось в одном из романов Александра Дюма. Другой писатель, Поль Мерис, написал о нём пьесу, так и названную — «Фанфан-Тюльпан». Луи Варне в 1882 году сочинил одноимённую оперу. В 1907 году на экраны вышла немая лента о похождениях бравого героя, а в 1925-м звуковая версия. Словом, до появления классического фильма «Фанфан-Тюльпан» об этом парне не забывали.

«Фанфан-Тюльпан». Скриншот фильма.

За то, что фильм 1952 года, весь из себя такой французский, появился на экранах, нужно благодарить питерского интеллигента Александра Мнушкина. Он родился в Санкт-Петербурге в семье известного издателя. Всё детство провёл в окружении самых талантливых людей того времени. В доме у Мнушкиных постоянно бывали актёры, писатели, музыканты. После Октябрьской революции аристократическому семейству пришлось эмигрировать во Францию, где Мнушкин вместе с компаньоном создал кинокомпанию «Фильм Мажестик». Большого успеха студия не добивалась, пока в её судьбе не случился «Фанфан-Тюльпан»…

Фанфан — совсем не фонтан

Когда Александр Мнушкин получил сценарий фильма, то никак на него не прореагировал: «Начал читать и понял — дрянь невероятная, скулы сводит от тоски!» Может, так и отправился бы этот опус в корзину, если бы не счастливая случайность. Как раз в эти дни Мнушкин общался с актёром Жераром Филипом и спросил его, не хочет ли он сыграть в какой-нибудь серьёзной драме. К актёру продюсер относился с большим почтением, очень почитал его большой талант. Особенно после роли князя Мышкина во французской экранизации «Идиота» Достоевского. Поэтому ради Филипа он готов был искать новые сценарии, ставить фильмы, которые тот пожелает.

«Фанфан-Тюльпан». Скриншот фильма.

Однако предложение Мнушкина ужаснуло Филипа: «Нет, только не это! Я так устал от серьёзных фильмов! Эх, мне бы какого-нибудь Фанфана-Тюльпана сыграть…» Это была судьба". Сценарий, которому была уготована участь погибнуть на парижской свалке, был принят к производству.

Грудью дорогу проложим

Если с исполнителем главной мужской роли было всё понятно с самого начала, то героиню пришлось искать в соседней Италии: картина снималась с привлечением итальянских капиталов, и кинобоссы из страны спагетти и пармской ветчины поставили условие, что главная женская партия должна быть у самой красивой итальянской актрисы.

Джина Лоллобриджида. IMDB

На поиски прекрасной Аделины отправился лично Мнушкин. Сколько он тогда пересмотрел прелестных див, история умалчивает. Джина Лоллобриджида была среди них самой органичной. Она к тому моменту успела два раза подряд стать финалисткой конкурса красоты «Мисс Рим», получить контракт на работу в Голливуде и стремительно сбежать из Америки, испугавшись маниакальных ухаживаний Говарда Хьюза. Так что биография Джины была богатой на события. Именно это сочетание юности и порочности зацепило продюсера. Смущало его только одно — её аппетитная грудь. То, что станет главной фишкой картины, продюсеру тогда казалось невероятной вульгарщиной.

«Фанфан-Тюльпан». Скриншот фильма.

Джина понимала, что после нарушения контракта с Голливудом будущее её довольно зыбко и туманно. Поэтому утверждение на главную женскую роль, да ещё в картине с самим Жераром Филипом, стало для неё настоящим подарком судьбы.

Трудная фамилия Когда вся съёмочная группа с пеной у рта уговаривала исполнительницу главной роли взять псевдоним — Джина Лолло (ну разве сможет хоть один нормальный человек выговорить фамилию Лоллобриджида?), актриса стояла на своём: «Нет, в титрах будет стоять только моя фамилия. Я не могу её предать». И Джина в итоге победила: вскоре после премьеры картины мир научился скороговоркой произносить это страшное сочетание букв.

Сорвиголова на площадке и вне

Поскольку на съёмках картины были две звезды — режиссёр Кристиан-Жак и актёр Жерар Филип, то все события разворачивались вокруг них. Спорили эти двое постоянно. Так, режиссеру хотелось, чтобы Фанфан был этаким красавчиком, чьи действия продиктованы прежде всего порывом. Сам актёр видел своего героя более вдумчивым и ответственным за свои поступки (всё-таки князь Мышкин так быстро не отпускает!), хотя и вёл себя как сорвиголова.

«Фанфан-Тюльпан». IMDB

Жерар Филип принципиально отказался от услуг дублёров и все трюки выполнял самостоятельно. Это не могло пройти без последствий. Во время съёмок боя на саблях ему рассекли лоб и проткнули руку. А когда снимался эпизод, как главный герой спасает мальчика во время пожара, Филип спалил себе ресницы и волосы.

Во время съёмок Филип много импровизировал, показывая при этом большую образованность. Так, именно он предложил снять один из эпизодов комедии, когда его герой изобретает пулемёт, соединив спусковые крючки двадцати винтовок. Так вот, эту картинку актёр подсмотрел на эстампе, только там был изображён эпизод борьбы анархистов в Ирландии.

Приз в студию!

Фильм, выйдя на экраны, имел феноменальный успех. Его закупили к показу около 80 стран. Жерар Филип, который в общем-то и раньше не был обделён народной любовью, стал настоящим кумиром, причём не только во Франции. Ну, а Джина Лоллобриджида тут же превратилась к объект мечтаний миллионов мужчин по всему миру.

«Фанфан-Тюльпан». Скриншот фильма.

Франция XVIII века и даже война получились у авторов фильма очень гламурными. Они показали то время, когда «женщины были ветрены и легкомысленны, а мужчины воевали красиво». Даже смерть выглядела у них картинной и совсем не страшной. Лёгкая, изящная, эта комедия не зря завоевала титул «вестерн эпохи Людовика XV».

«Фанфан-Тюльпан». Скриншот фильма.

Кинокритики тоже заходились в восторгах: Франция получила кино, которым можно гордиться и которое знают и любят во всём мире. «Фильм с нашивками на мундирах и кавалькадами, с запахом пороха и фейерверком остроумия», — писала газета Le Mond. Сразу два престижнейших кинофестиваля — Каннский и Берлинский — одарили режиссёра Кристиана-Жака главным призом.

Русский француз

Продюсера Александра Мнушкина, что бывает не так часто, обожали и режиссёры, и актёры, называя его Барином и Александром Великим. На его студии снимали лучшие французские режиссёры — от Клода Лелуша до Жана Кокто. Из актёров чаще всего Мнушкин работал с Жан-Полем Бельмондо. С ним вместе продюсер снял 17 картин, причём в этот список попали именно те фильмы, которые считаются лучшими в творческой копилке Бельмондо: «Профессионал», «Великолепный», «Человек из Рио», «Картуш». Так что, да простят нас французы, лучшие их картины были сняты благодаря русскому продюсеру!