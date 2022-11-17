40 лет назад на киноэкраны большой страны вышел фильм Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих». Картина сразу получила одобрительные отзывы кинокритиков и зрителей, став классикой отечественного кинематографа. В честь юбилея ленты и к 95-летию со дня рождения великого режиссёра фильм выходит в повторный прокат.

«Смешные невесёлые истории»

Картина стала третьей и завершающей в цикле фильмов Рязанова о том, как два непохожих и не очень везучих человека находят друг друга. Предыдущими были «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Служебный роман».

Начиная с картины «Берегись автомобиля», Рязанов вместе со своим соавтором Эмилем Брагинским создал особый жанр отечественной кинокомедии — «смешные невесёлые истории». Именно так назывался литературный сборник их сценариев. Герой и героиня поначалу чужды друг другу, что не сулит особого веселья. Затем оппоненты сближаются, что сопровождается смешными перипетиями, а порой — трагикомическими. «Вокзал для двоих» создан по этому же рецепту. От других «невесёлых историй» он отличен тем, что тут, скорее, больше слёз, чем смеха.

Правда жизни

У выходящих сегодня на экраны фильмах в начальных титрах часто подчёркивается, что картина основана на какой-либо истории, произошедшей в реальности. Создатели «Вокзала для двоих» афишировать тот факт, что сценарий основан на реальных событиях не стали, а между тем в фильм включили сразу два эпизода из жизни.

В основу сюжета легла история, произошедшая в самом центре Москвы с автором множества бессмертных мелодий Микаэлом Таривердиевым. Именно он попал в своё время в ситуацию, аналогичную неприятности, в которой оказался герой Басилашвили — пианист Платон Рябинин.

Композитор Микаэл Таривердиев. kinopoisk.ru

Композитор был в серьёзных отношениях с актрисой Людмилой Максаковой. Их отношения ни для кого не были секретом, и дело даже шло к свадьбе. Однажды они вместе ехали в автомобиле, а Таривердиев уступил даме сердца водительское место. Этот заезд закончился смертельным ДТП — погиб пешеход. Композитор решил взять вину на себя. Судебное разбирательство продлилось два года — истинная виновница трагедии вскоре отвернулась от Таривердиева, но музыканта в итоге амнистировали.

«Вокзал для двоих». kinopoisk.ru

Второе происшествие, оказавшееся в тексте сценария «Вокзала для двоих», произошло в 1953 году. Поэт Ярослав Смеляков, являющийся автором стихотворения «Хорошая девочка Лида» звучавшем в комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения «Шурика», отбывал наказание в лагере и навестил своих друзей — будущих кинодраматургов Валерия Фрида и Юлия Дунского, живших на поселении. После дружеского застолья они проспали подъём, и Фрид с Дунским тащили на себе ослабевшего Смелякова, чтобы тот не опоздал на утреннюю поверку, неявка на которую могла привести к увеличению срока.

«Чтоб я ел вот это? Это уже один раз ели!»

Действие «Вокзала для двоих» происходит в заштатном городке Заступинске — в реальности его никогда не существовало. Именно там главный герой отстаёт от своего поезда «Москва — Алма-Ата» после разборок с хамоватой официанткой в местном ресторане. Окружающие его персонажи — лабухи, перекупщики, проводники, привокзальные хулиганы, рыночные торговцы. Именно с ними предстояло столкнуться пианисту столичного оркестра Платону Рябнину.

«Вокзал для двоих». kinopoisk.ru

Казалось бы, что могло сблизить этих двух людей? У них разное воспитание, образование, уровень благосостояния, различие укладов жизни в столице и провинции. Платона в буквальном и переносном смысле тошнит от комплексного обеда в привокзальном ресторане, от манеры обслуживания — «ненавязчивый» советский сервис режиссёр показал без прикрас, едко и метко. «Чтоб я ел вот это? Это уже один раз ели!», — одна из нескольких ставших крылатыми фраз, прозвучавшая во время той ссоры.

«Вокзал для двоих». kinopoisk.ru

Ему бесконечно противна вся эта мышиная возня: спекуляция на дынях, чаевые, желание срубить лишний рубль… Но всё больше узнавая Веру Платон открывает суть её натуры. Вульгарность, базарные интонации, оборотистость с клиентами — это лишь защитная скорлупа, под которой прячется чистая женщина, жаждущая любви, готовая последовать примеру жён декабристов…

«Поезда опаздывают , стоянки сокращают — никакой личной жизни!»

Неизвестно, получил бы фильм такое признание, если бы не фееричный дуэт Людмилы Гурченко и Олега Басилашвили.

Когда-то «Карнавальная ночь» Рязанова принесла Гурченко всесоюзную славу. Режиссёр намечал её на главные роли в «Гусарской балладе» и «Иронии судьбы», но пробы она ен прошла. Вероятно, актрису это обидело. Но, вращаясь в одних и тех же кругах, трудно долго соблюдать бойкот.

«Вокзал для двоих». kinopoisk.ru

На одной из телепередач актриса и режиссёр встретились и «выяснили отношения» перед миллионной аудиторией. Это сломало барьер, разделявший их многие годы. После Рязанов говорил о работе с Людмилой Марковной: «Такой самоотдачи, такого глубокого проникновения в суть своего персонажа я не встречал ни разу».

«Вокзал для двоих». kinopoisk.ru

По словам режиссёра, на съёмочной площадке она стала камертоном, проверяющим достоверность происходящего. Актриса много привнесла и в свою роль, и в роль партнёра. Например, Басилашвили считал, что диалог в купе натянутый, и целоваться в кадре совершенно не обязательно — в сердцах актёр даже покинул съёмочную площадку. А Гурченко сама переписала диалог, он стал состоять из недомолвок и междометий, но превратился в искреннее, правдивое признание.

Не сыграли , а прожили

Олег Валерианович рад был сниматься во всех фильмах Рязанова, а потому предложение мэтра принял с радостью. Энтузиазм Басилашвили поугас в первые дни съёмок. Снимать картину начали не с начала, а с конца, где действие разворачивается на зоне. «Декорациями» для съёмок послужила одна из подмосковных колоний, а заключённые стали актёрами массовки. Присутствие артиста раздражало осуждённых: сытый, успешный, свободный. Да и самому Басилашвили дубли в колонии давались с огромным трудом. «Ты знаешь, я не могу ничего играть, находясь в этой среде. Что-то изображать рядом с теми, кто подлинно несчастен, кто отбывает наказание, — святотатство!», — признался актёр Рязанову.

«Вокзал для двоих». filmpro.ru

«Съёмки проходили в морозные февральские дни, когда градусник показывал минус 30 градусов. И артистам пришлось не столько играть, сколько пробежать и пережить то, что предстояло пробежать и пережить их персонажам. Они спотыкались, падали, вставали, снова валились, ползли по снежной дороге, по-настоящему изнемогали от усталости. У Гурченко после

этих съёмок были вдрызг разбиты обе коленки», — вспоминал впоследствии Эльдар Рязанов.

«Люди добрые , это мой дебют на базаре!»

В этом фильме все артисты сыграли блестяще. А какие образы создали Никита Михалков и Нонна Мордюкова! Сестра Мордюковой рассказывала, что Нонна Викторовна взялась за роль «дяди Миши» с энтузиазмом, сама подбирала антураж для спекулянтки. Образ получился ёмким, всего один эпизод, а человек как на ладони. Дом — полная чаша мещанского великолепия, и даже заморский видеомагнитофон есть, которому она радуется, как ребёнок.

А с какой точностью Михалков сыграл проводника Андрея! Этот обаятельный наглец с железной фиксой, самоуверенный и деловой: тут купит — там продаст, «зайца» провезёт без билета. По представлению таких людей, все продаётся, даже совесть.

«Вокзал для двоих». kinopoisk.ru

Герой Басилашвили — полная противоположность хаму Андрею. Он живёт по другим меркам. Не задумываясь, Платон взял на себя вину за то, что жена сбила человека, считая, что так и должен поступить настоящий мужчина. Да, он не герой, он покорен судьбе, но не струсит на глазах у женщины, которая ему дорога, и даже вступит в схватку с амбалом Андреем.

«Вокзал для двоих». kinopoisk.ru

«Вокзал для двоих» — тот редкий случай, когда картина была принята с энтузиазмом и зрителями, и критиками. К сожалению, его участие в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, совпало со шпионскимо скандалом между Францией и СССР, поэтому он не получил должной оценки. За то по опросу журнала «Советский экран» картина была признана лучшим фильмом года, но главной наградой стало то, что ленту любят по сей день.