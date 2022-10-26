26 октября 1957 года в московском кинотеатре «Ударник» состоялась премьера первых двух серий фильма «Тихий Дон», снятого по одноименному роману лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова. Чуть позже вышла третья серия. Драма о судьбе донского казачества на стыке эпох завоевала несколько наград на международных фестивалях, а в 1958-м была признана лучшим фильмом по опросу журнала «Советский экран». Эта лента стала второй и успешной попыткой режиссёра Сергея Герасимова рассказать о судьбах людей, сломленных Первой мировой войной и Октябрьской революцией, а также о личной трагедии казака Григория Мелехова.

Чуждый народным массам герой

Михаил Шолохов писал роман «Тихий Дон» долго: четыре части произведения опубликовали с 1925 по 1940 год. В 1965-м автору эпопеи из жизни донского казачества присудили Нобелевскую премию за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время.

Кадр из фильма «Тихий Дон» kinopoisk.ru

В 1931 году, когда были известны только две первые завершённые книги романа, режиссёры Ольга Преображенская и Иван Правов сняли по своему сценарию немую версию «Тихого Дона». Главных героев играли актёры Андрей Абрикосов и Эмма Цесарская. Автор романа Михаил Шолохов лично консультировал сценаристов. Это единственный фильм, где показан пролог: судьба деда и бабки Григория, от которых и «повелись в хуторе горбоносые, диковато-красивые казаки Мелеховы». В картине акцентировались взаимоотношения Григория и Аксиньи, разыгрывалась мучительная, запретная любовь, на которую обрушились роковые обстоятельства.

Ожидаемо у фильма был трудный путь к зрителю — картину пытались не выпускать на экраны, «приговор цензоров был такой: «казачий адюльтер», «любование бытом казачества», «внеклассовость и отсутствие поддержки революции». Репрессии не заставили себя ждать — семейный творческий дуэт был изгнан из Ассоциации работников революционной кинематографии с формулировкой «за потакание мелкобуржуазным вкусам классово чуждых зрителей».

«Человек без дороги» и опальный писатель

Знаменитый режиссёр и педагог Сергей Герасимов ещё при жизни выступал в ранге живого классика советского кино: он всегда держался в русле генеральной линии партии. При этом не был бездарен, как многие режиссёры-конформисты той эпохи.

Кадр из фильма «Тихий Дон» kinopoisk.ru

Но когда Герасимов, автор любимых народом и обласканных партией картин «Семеро смелых» и «Учитель», в 1939 году обратился к киноруководству с предложением экранизировать «Тихий Дон», ему ответили отказом. Не вызывал доверия Гришка Мелехов, «казацкий Гамлет», мечущийся между красными и белыми. Сомнительным казалось и содержание романа, где революция и Гражданская война описаны без должного пафоса. Да и любовная линия с червоточиной: слишком много супружеских измен, крови и смертей. Не говоря уже о казаках — сословии запрещённом, не подлежавшем даже призыву в Красную армию.

Немаловажным было и отношение власти к Шолохову. В годы Большого террора писатель открыто обращался к Сталину с критикой системы следствия в НКВД и сам был под угрозой ареста. И хотя в 1941 году писатель получит Сталинскую премию за «Тихий Дон», в 1939 году станет академиком Академии наук СССР, а ещё раньше, в 1937 году, депутатом Верховного Совета СССР, дистанция, отдаляющая Шолохова от Сталина и ЦК, неуклонно увеличивалась. Неудивительно, что киночиновники не сочли нужным экранизировать роман опального писателя.

«Мне было сказано, — вспоминал позже режиссёр, — что едва ли имеет смысл экранизировать роман, который при всех своих достоинствах выводит на первый план судьбу Григория Мелехова, человека без дороги, по сути обречённого историей».

Спасибо «оттепели»

Потом началась Великая Отечественная война, лишь в 1956 году, когда в воздухе запахло «оттепелью», Сергей Герасимов решил, что пришло наконец время осуществить творческий замысел. После смерти Сталина начался процесс освобождения от наследия тоталитарного режима и стала возможной экранизация «опасного» романа («Тихий Дон» боялись переиздавать до самой смерти «вождя народов».).

Герасимов встретился с Михаилом Шолоховым в станицу Вёшенской и получил его согласие на экранизацию романа. Чтобы максимально сохранить текст романа, режиссёр добился у Киностудии им. Горького разрешения на неформатные в то время три серии. Тщательная подготовка к съёмкам длилась более двух лет.

Кадр из фильма «Тихий Дон» kinopoisk.ru

Фильм было решено снимать в ростовских казачьих краях — на хуторе Диченском и в городе Каменске-Шахтинском. Специально для съёмок были выстроены дома Мелеховых, Коршуновых, Астаховых, Кошевых, хуторская церковь, усадьба Листницких, а также были построены декорации вокзала и привокзальной площади Новочеркасска. Удивительно, но фильм 1930 года тоже снимался в Диченском. Видимо, это место обладало какой-то особой притягательной силой…

Главный герой из массовки

Самым сложным для Герасимова было набрать актёрский состав. Для проб составили целую картотеку кандидатур на исполнение главных и второстепенных ролей. Тщательнейшим образом подходили к подбору актёров, как на главные, так и на второстепенные роли — от царя Николая II до кучера в доме Листницких.

Кадр из фильма «Тихий Дон» kinopoisk.ru

На Григория Мелехова пробовались 40 разных актёров. Нужный типаж долго не находился, режиссёр остановил свой выбор на Сергее Бондарчуке, пока однажды не встретился глазами с Петром Глебовым. Артисту было уже за 40, а ярких ролей в его кинобиографии так и не случилось. Он пришёл пробоваться в офицерскую массовку «Тихого Дона». Режиссёра привлёк сильный голос Глебова. А когда его загримировали, у Герасимова не осталось ни капли сомнений.

«Он был похож необыкновенно на того самого Григория Мелехова, который встаёт со страниц романа для каждого мало-мальски пытливого и заинтересованного читателя», — вспоминал режиссёр. Пробы показали, что актёр хорошо понимает противоречивый характер героя романа, осталось самое важное — получить оценку Шолохова. «Он. Он живой и есть», — одобрил писатель.

«Актёрский» режиссёр Герасимов не знал , что такое второстепенные персонажи , -даже маленькие роли он отдавал ярким , талантливым исполнителям. Так , невозможна забыть корниловских офицеров в исполнении Игоря Дмитриева и Михаила Глузского. Мелькнул в крошечном эпизоде и никому в ту пору неизвестный студент ВГИКа Василий Шукшин , сыгравший моряка , погибшего от шашкиГригория Мелехова. kinopoisk.ru

Глебов был из дворян (состоял даже в родстве со Львом Толстым), но когда его загримировали под Мелехова, у режиссёра не осталось и тени сомнений: вот он, настоящий Григорий! К тому же Глебов прекрасно ездил верхом, успел повоевать в Великую Отечественную. Роль Мелехова была близка артисту. Он провёл детство в деревне и хорошо понимал принципы сельской жизни: умел пахать, скакать на лошади, косить, удить рыбу. Позднее Глебов называл день, когда его утвердили на роль Мелехова, своим днём рождения.

Студентке выпускного курса ВГИКа Зинаиде Кириенко досталась одна из самых сложных ролей фильма — Натальи , нелюбимой жены Григория. Эта хрупкая девушка со страдальчески надломленными бровями , с иконописно тонким лицом сыграла свою трагическую роль так , что , по признанию той же Нонны Мордюковой , «образ этот потрясал», а эпизод , где Наталья пыталась заколоться серпом , довел Нонну Викторовну почти до обморока. kinopoisk.ru

Быстрицкая перешла дорогу Мордюковой

На роль Аксиньи Астаховой — возлюбленной Григория Мелехова — пробовались около 30 актрис. Пробовалась даже Эмма Цесарская, сыгравшая её в немом фильме 1931 года Известно, что об этой роли мечтала кубанская казачка Нонна Мордюкова. Она была выпускницей курса Герасимова, и её дипломной работой, за которую мэтр поставил «отлично», была именно Аксинья. Мэтр симпатизировал своей ученице, даже предлагал руку и сердце, но она отказала. Возможно, поэтому Герасимов не сделал Нонну Викторовну Аксиньей.

Элина Быстрицкая приняла в штыки Петра Глебова и постоянно указывала на то, что он староват для героя. На съёмочной площадке актриса конкурировала с Людмилой Хитяевой , они даже вслух выясняли , кто из них красивее и кто лучше играет. А вот у режиссёра с ней был разговор короткий — пару раз он запросто доводил её до слёз , чтобы она быстрее вошла в образ. kinopoisk.ru

Ясно, что с её участием картина была бы абсолютно другой, а Аксинья, возможно, более трагичной и социально достоверной. Как бы то ни было, свой выбор режиссёр остановил на актрисе Малого театра Элине Быстрицкой. У Герасимова, возможно, были сомнения насчёт столичного лоска, очевидной интеллигентности этой актрисы, однако решающее слово осталось за Михаилом Шолоховым. Он посмотрел кинопробы и признал в статной черноокой красавице свою Аксинью.

Для молодой актрисы это была четвёртая работа в кино. Быстрицкая говорила, что Мордюкова так и не простила ей этого поражения, столкнувшись как-то в кулуарах, прошипела ей: «А ты всё-таки сыграла, проклятая!»

Кадр из фильма «Тихий Дон» kinopoisk.ru

Интересный факт Чтобы стать казачкой в теле, Элине Быстрицкой пришлось усиленно налегать на сметану и мёд, чтобы набрать 15 килограммов. А ещё ей пришлось научиться и ходить по воду с коромыслом, как это делают казачки. «Чтобы и воду не расплескать, и мужиков с ума свести, воду нужно носить бёдрами, тогда казаки будут пялиться и глаза сломают!» — учили её женщины.

Никакого реквизита — всё настоящее!

Рекомендации Герасимова для всех актрис были простыми: в преддверии съёмок как можно больше работать руками. «Стирайте побольше, чистите посуду, скоблите полы, наведите порядок дома. У себя всё сделаете — соседям помогите», — заявил режиссёр.

На роль Дарьи утвердили малоизвестную в то время актрису Людмилу Хитяеву. Радость актрисы от перспективы поработать с мэтром омрачалась тем , что её героине предстояло утопиться в реке. Дело в том , что Хитяева выросла на Волге , в жизни три раза тонула и её все три раза спасали. Когда актриса поделилась своими опасениями , Герасимов ответил: «Не волнуйся , утопим как следует!» Эпизод снимался 13 ( !) раз , пока не удалось достигнуть максимального правдоподобия. kinopoisk.ru

Для Герасимова с его вкусом к подробному и точному бытописанию было важно сохранить жизненные детали казачьего обихода, сделать достоверными повадки и говор персонажей. Всё имело значение: пейзажи, цвет и атмосфера, выдержанные в стиле русских художников-передвижников.

Кадр из фильма «Тихий Дон» kinopoisk.ru

Одна из главных задач, которую хотел воплотить режиссёр, — максимальная достоверность показанных в фильме событий. Он сразу отказался от реквизита киностудии. Местные жители с пониманием отнеслись к съёмкам — многие достали из сундуков свои старые костюмы, платья, украшения и всем этим разрешили пользоваться съёмочной группе. Многие жители хутора снимались в массовке и эпизодических ролях, а актёры жили в семьях казаков, наблюдая за бытом и особенностями жизни.

В одной упряжке с романом

Сергей Герасимов старался приурочить выход первых двух серий к 40-летию Великой Октябрьской революции. Так и получилось. Первый показ «Тихого Дона» состоялся на родине Шолохова, в станице Вёшенской. Три дня местный клуб заполнялся зрителями, что лишний раз подтвердило: Сергей Герасимов не погрешил против правды и создал истинно народное кино. В первый же год выхода в прокат его посмотрели 47 миллионов зрителей, а впоследствии вошёл в золотой фонд советского кинематографа.

Элина Быстрицкая уже в постсоветское время была удостоена звания полковника казачьих войск , а Петр Глебов — генерал-майора с правом ношения формы и оружия. kinopoisk.ru

Разумеется, фильм получил и официальное признание — он был удостоен диплома Гильдии режиссёров США (1958), премии «За лучший цвет» на Всемирной выставке в Брюсселе (Бельгия, 1958), премии «Хрустальный глобус» на МКФ в Карловых Варах (Чехословакия, 1958), первой премии на кинофестивале в Москве (1958). Но главной наградой стали слова Михаила Шолохова: «Этот фильм идёт в одной дышловой упряжке с моим романом».