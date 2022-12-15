Сегодня, 15 декабря, в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера продолжения экранизации повести Наринэ Абгарян «Манюня. Новый сезон». Комедийный сериал для всей семьи о смешной и доброй истории дружбы двух советских семей — Абгарян и Шац, снискал зрительскую любовь и стал настоящим хитом.

Зрителей ждёт продолжение трогательных и смешных воспоминаний девочки Наринэ о её детстве и дружбе с обаятельной Манюней. Школьницы пели в хоре, когда однажды под ними рухнула сцена. Этот «провал» и положил начало крепкой дружбе и знакомству двух семей.

Сериал «Манюня». Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

События нового сезона разворачиваются летом в период долгожданных школьных каникул. Наринэ и Манюня готовятся провести его с максимальным удовольствием! Только вот постоянные проделки девочек мешают их планам, так как родители отправляют проказниц в наказание в пионерский лагерь! И не в роскошный «Артек», мечту любого советского школьника, а в захудалое местечко «Колагир». Где единственная радость — это купание в речке, а на обед дают масло в виде десерта.

Сериал «Манюня». Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

В продолжении сериала к уже полюбившимся актерам присоединится народный артист Республики Армения Грант Тохатян, известный своей ролью в сериале «Последний из Магикян», который сыграет директора пионерлагеря. Закадровый текст в новом сезоне с чувством читает актриса Елена Подкаминская, которая с большой любовью относится к литературному первоисточнику.