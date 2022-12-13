На канале ТВЦ выходят три новых истории о приключениях Анны Штольман — идейного продолжения легендарного детективного сериала «Анна-детективъ». Первый сезон детектива с элементами мистики вышел ещё весной и пришёлся телезрителям по вкусу. Со вторника по четверг, 13, 14 и 15 декабря, любителей детективов с элементами мистики ждут ещё три сезона — «Анна и тайна ночи», «Анна и тайна теней» и «Анна и тайна ядов».

Анна Миронова, внучкой той самой Анны, героини Александры Никифоровой, приехавшая из Москвы в провинциальный Затонск присматривать за заболевшей бабушкой, так и остаётся в этом небольшом городке — обстоятельства не позволяют ей уехать. Сначала героиню задерживает внезапный приступ аппендицита, а затем — новые расследования, проводить которые ей помогает дар, который она унаследовала от бабушки — способность видеть и говорить с ушедшими в мир иной.

Елизавета Арзамасова в роли Анны Мироновой. Пресс-служба телеканала ТВЦ.

«Часто, умирая, люди уносят с собой тайны навсегда, и это очень осложняет восстановление справедливости, — говорит Арзамасова. — Я не буду рассказывать всего, что ждёт мою героиню, иначе подведу зрителя, который за Анной наблюдает с интересом. Но совершенно точно будет много новых историй, в которых следственным органам невозможно было бы разобраться без её знаний и уникальных способностей».

Елизавета Арзамасова в роли Анны Мироновой. Пресс-служба телеканала ТВЦ.

Будет ли развиваться любовная линия между Анной и следователем Максимом Сумароковым, пока вопрос открытый. Сценарист Анна Рулевская замечает, что герои уже не могут отрицать, что их тянет друг к другу, но добавляет, что в прошлом Анны есть тень, которая сделает всё возможное, чтобы помешать их сближению…

Елизавета Арзамасова в роли Анны Мироновой. Пресс-служба телеканала ТВЦ.

Это первая роль Арзамасовой в детективном жанре. Она признаётся, что очень любит запутанные истории, тем более окрашенные вуалью загадочного. На вопрос, хотела ли бы она сама обладать какой-нибудь мистической способностью, Елизавета Арзамасова отвечает отрицательно. Но она уверена, что и без них в каждом человеке есть что-то особенное.