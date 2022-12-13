13 декабря
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Сериал
Не мы такие, жизнь такая: 5 фильмов и сериалов про бандитов

В Елизавету Арзамасову вселились сверхъестественные способности «Анны-детектива»

На канале ТВЦ выходят три новых истории о приключениях Анны Штольман — идейного продолжения легендарного детективного сериала «Анна-детективъ». Первый сезон детектива с элементами мистики вышел ещё весной и пришёлся телезрителям по вкусу. Со вторника по четверг, 13, 14 и 15 декабря, любителей детективов с элементами мистики ждут ещё три сезона — «Анна и тайна ночи», «Анна и тайна теней» и «Анна и тайна ядов».

Елизавета Арзамасова в роли Анны Мироновой.
Елизавета Арзамасова в роли Анны Мироновой.
Пресс-служба телеканала ТВЦ.

Анна Миронова, внучкой той самой Анны, героини Александры Никифоровой, приехавшая из Москвы в провинциальный Затонск присматривать за заболевшей бабушкой, так и остаётся в этом небольшом городке — обстоятельства не позволяют ей уехать. Сначала героиню задерживает внезапный приступ аппендицита, а затем — новые расследования, проводить которые ей помогает дар, который она унаследовала от бабушки — способность видеть и говорить с ушедшими в мир иной.

Елизавета Арзамасова в роли Анны Мироновой.
Елизавета Арзамасова в роли Анны Мироновой.
Пресс-служба телеканала ТВЦ.

«Часто, умирая, люди уносят с собой тайны навсегда, и это очень осложняет восстановление справедливости, — говорит Арзамасова. — Я не буду рассказывать всего, что ждёт мою героиню, иначе подведу зрителя, который за Анной наблюдает с интересом. Но совершенно точно будет много новых историй, в которых следственным органам невозможно было бы разобраться без её знаний и уникальных способностей».

Елизавета Арзамасова в роли Анны Мироновой.
Елизавета Арзамасова в роли Анны Мироновой.
Пресс-служба телеканала ТВЦ.

Будет ли развиваться любовная линия между Анной и следователем Максимом Сумароковым, пока вопрос открытый. Сценарист Анна Рулевская замечает, что герои уже не могут отрицать, что их тянет друг к другу, но добавляет, что в прошлом Анны есть тень, которая сделает всё возможное, чтобы помешать их сближению…

Елизавета Арзамасова в роли Анны Мироновой.
Елизавета Арзамасова в роли Анны Мироновой.
Пресс-служба телеканала ТВЦ.

Это первая роль Арзамасовой в детективном жанре. Она признаётся, что очень любит запутанные истории, тем более окрашенные вуалью загадочного. На вопрос, хотела ли бы она сама обладать какой-нибудь мистической способностью, Елизавета Арзамасова отвечает отрицательно. Но она уверена, что и без них в каждом человеке есть что-то особенное.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость