Анна Миронова, внучкой той самой Анны, героини Александры Никифоровой, приехавшая из Москвы в провинциальный Затонск присматривать за заболевшей бабушкой, так и остаётся в этом небольшом городке — обстоятельства не позволяют ей уехать. Сначала героиню задерживает внезапный приступ аппендицита, а затем — новые расследования, проводить которые ей помогает дар, который она унаследовала от бабушки — способность видеть и говорить с ушедшими в мир иной.
«Часто, умирая, люди уносят с собой тайны навсегда, и это очень осложняет восстановление справедливости, — говорит Арзамасова. — Я не буду рассказывать всего, что ждёт мою героиню, иначе подведу зрителя, который за Анной наблюдает с интересом. Но совершенно точно будет много новых историй, в которых следственным органам невозможно было бы разобраться без её знаний и уникальных способностей».
Будет ли развиваться любовная линия между Анной и следователем Максимом Сумароковым, пока вопрос открытый. Сценарист Анна Рулевская замечает, что герои уже не могут отрицать, что их тянет друг к другу, но добавляет, что в прошлом Анны есть тень, которая сделает всё возможное, чтобы помешать их сближению…
Это первая роль Арзамасовой в детективном жанре. Она признаётся, что очень любит запутанные истории, тем более окрашенные вуалью загадочного. На вопрос, хотела ли бы она сама обладать какой-нибудь мистической способностью, Елизавета Арзамасова отвечает отрицательно. Но она уверена, что и без них в каждом человеке есть что-то особенное.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!