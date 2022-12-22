В новогоднюю ночь телеканал НТВ предлагает вновь отметить любимый праздник в гостях у Евгения Маргулиса. В первые часы нового, 2023 года в эфир выйдет специальный выпуск программы «Квартирник у Маргулиса» — «Гараж желаний». Он окунёт зрителей в настоящее волшебство уже ставших традицией живых выступлений рок-исполнителей, звёзд отечественной эстрады и молодых музыкантов, а также их неожиданных дуэтов.

Тема новогодней программы — «Гараж желаний», потому что в гаражах рождаются самые смелые проекты и неожиданные идеи. Многие музыканты именно с гаражей начинали путь к своей мечте. Яркая и блестящая обстановка программы будет соответствовать заявленной тематике: новогодняя ёлка, километры мишуры и гирлянд, зрители, сидящие на мягких подушках прямо на полу, и, конечно же, шины, канистры, стена с граффити и автомобиль, заваленный подарками и еловыми ветками. Всё это идеально подходит для встречи Нового года!

Соведущими Евгения Маргулиса станут певица , участница второго сезона шоу «Маска» Юлия Паршута и рэпер Александр Степанов , известный под псевдонимом ST. Пресс-служба телеканала НТВ.

Звёздные и талантливые музыканты придут к Евгению Маргулису вместе встретить Новый год. Праздничная и дружеская атмосфера поможет оставить все печали и невзгоды в 2022 году и с радостью, надеждой и воодушевлением встретить новый, 2023 год.

Лучшее , любимое и новые дуэты

Любимые многими поколениями артисты исполнят свои самые популярные песни и главные мировые хиты. Но на этом сюрпризы не заканчиваются — новогодний «Квартирник» разнообразят коллаборации маститых музыкантов и молодых исполнителей. Так, к примеру, Алексей Белов и Ольга Кормухина споют вместе со своими воспитанниками. Также дуэтом выступят группа The Hatters и Валерия, Александр Розенбаум и Лариса Долина, Сергей Летов и группа «Аффинаж» и много-много других ярких и самобытных артистов.

Новогодний спецвыпуск «Гараж желаний». Пресс-служба телеканала НТВ. Новогодний спецвыпуск «Гараж желаний». Пресс-служба телеканала НТВ. Новогодний спецвыпуск «Гараж желаний». Пресс-служба телеканала НТВ. Новогодний спецвыпуск «Гараж желаний». Пресс-служба телеканала НТВ.

«Квартирник» будет чумовой. Мы постарались выказать всё то, что цепляет нас и наших друзей! Будут совершенно неожиданные коллаборации совершенно разноплановых артистов. Все номера прекрасные. Мы не зря назвали этот спецвыпуск «Гараж желаний», ведь из гаража пошёл весь рок-н-ролл, а его навалом в этом году. Обязательно включайте НТВ: даже пустая комната в нашей компании будет производить впечатление огромного стадиона", — уверен автор и ведущий Евгений Маргулис.

В гостях у дяди Жени

Новогодний спецвыпуск «Гараж желаний». Пресс-служба телеканала НТВ.

Среди гостей зрители увидят Пелагею, Валерия Сюткина, Александра Маршала и Гошу Куценко, группы «Любэ», «Чайф», «Город 312», «Ундервуд», «Арию», Uma2rman, «Пикник», «Воскресение», певиц Светлану Сурганову и Юлию Савичеву, новомодного Шамана, шоумена Тимура Родригеза и многих других.

Новогодний спецвыпуск «Гараж желаний». Пресс-служба телеканала НТВ. Новогодний спецвыпуск «Гараж желаний». Пресс-служба телеканала НТВ. Новогодний спецвыпуск «Гараж желаний». Пресс-служба телеканала НТВ. Новогодний спецвыпуск «Гараж желаний». Пресс-служба телеканала НТВ. Новогодний спецвыпуск «Гараж желаний». Пресс-служба телеканала НТВ.

«Уже много раз говорил и скажу снова, что „Квартирник у Маргулиса“ мне очень симпатичен тем, что он абсолютно живой: и зрители, и звук, и исполнение. Поэтому всё то, что артист отдаёт, приходит в том виде, в котором он это делает. Этим программа ценна! Я люблю разную музыку, но с одним условием: в музыке должна быть мысль, а именно — мелодия», — делится Александр Розенбаум.

Новогодний спецвыпуск «Гараж желаний». Пресс-служба телеканала НТВ. Новогодний спецвыпуск «Гараж желаний». Пресс-служба телеканала НТВ. Новогодний спецвыпуск «Гараж желаний». Пресс-служба телеканала НТВ. Новогодний спецвыпуск «Гараж желаний». Пресс-служба телеканала НТВ. Новогодний спецвыпуск «Гараж желаний». Пресс-служба телеканала НТВ.

«Мы частые гости „Квартирника у Маргулиса“, потому что это прекрасная, тёплая и добрая программа, а ещё мы дружим с дядей Женей. Мы тоже, что называется, вышли из гаражей. Репетиции проходили только там. Однажды снимали гараж у одной тётеньки. Как-то чуть задержали оплату, а она повесила на дверь замок. Нас вокруг уже все знали, и тогда мы попросили местных мужиков: „Мы ключи забыли, спилите замок, пожалуйста“. И они спилили. Мы порепетировали, собрали свои вещи и ушли. Тётенька, простите нас, пожалуйста, за этот поступок», — откровенничают участники группы The Hatters.