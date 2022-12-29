Праздновать наступление Нового года нынче рекомендовано вполголоса. И это правильно: безудержное веселье никак не вяжется с новостями про взрывы в приграничных городах. Но без а-ля «Голубых огоньков» зрители не останутся. Правда, повестка тоже внесла свои коррективы в расписание передач и состав участников.

Много лет государственный канал «Россия 1» провожал старый год «Парадом звёзд», тон в котором задавали артисты «Кривого зеркала». Последние часы отлично подходили для того, чтобы обсудить главные события уходящего года. Естественно, в сатирическом ключе. Геннадий Ветров, Игорь Маменко, Карен Аванесян, Елена Воробей, Евгений Петросян, Елена Степаненко исполняли смешные куплеты на злобу дня.

«Голубой огонёк». Пресс-служба телеканала «Россия 1». «Парад звёзд». Пресс-служба телеканала «Россия 1». «Голубой огонёк». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

В этом году решено обойтись без юмористов — вместо «Парада звёзд» зрители увидят программу Андрея Малахова «Песни от всей души». Этот проект стал настоящей сенсацией телеэфира, сделав звёздами рядовых исполнителей из российской глубинки. Судя по анонсу и трелйру программы, участники подарят ведущему много подарков, что сразу напомнит зрителям легендарное «Поле чудес», а Малахова, видимо, ждёт участь Леонида Якубовича. Если так пойдёт и дальше, то ему тоже придётся открывать музей подарков.

«Голубой огонёк». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Сам «Огонёк» тоже станет сдержаннее. Среди приглашённых будут военные коррреспонденты, весь год сообщавшие нам главные новости, и сами герои СВО. Для съёмок в программе они специально прибыли с передовой. В тостах и пожеланиях будет меньше юмора и больше проникновенных слов о Родине, семье, чести и братстве. Среди артистов мы не увидим постоянного участника шоу Юрия Стоянова, который специализировался на пародировании политиков — Ангелы Меркель, Дональда Трампа.

Певица ZIVERT на «Голубом огоньке». Пресс-служба телеканала «Россия 1». «Голубой огонёк». Пресс-служба телеканала «Россия 1». «Голубой огонёк». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Все артисты будут исполнять песни советской эстрады, что тоже является своеобразной приметой времени. Не стали в этом году звать на канал и «фрешменов». Ещё в прошлом году на сцене «Голубого огонька» выступали Егор Крид, Galibri & Mavik, Zivert, Клава Кока, Мари Краймбрери, группа Dabro, Артём Качер, Loc Dog, то теперь будут только проверенная гвардия — Филипп Киркоров, Олег Газманов, Хибла Герзмава, Александр Розенбаум, Стас Михайлов, Дмитрий Харатьян, Валерия, Дима Билан, Игорь Бутман, Полина Гагарина, Игорь Крутой и другие.

Светлана Лобода. Пресс-служба Первого канала.

А вот Первый канал остался без традиционных ведущих «Новогодней ночи» не по собственной воле, а в результате так называемой культуры отмены: Максим Галкин признан в России иноагентом, Иван Ургант попал в чёрные списки, а Дмитрий Нагиев вроде и не хлопал дверьми, но передач на канале не ведёт.

Новогоднее шоу «Ciao , 2021!». Пресс-служба Первого канала. Новогоднее шоу «Ciao , 2020! Пресс-служба Первого канала. «Голубой Ургант» — новогодний спецвыпуск «Вечернего Урганта». Пресс-служба Первого канала.

Потому-то зрители не увидят «Голубого Урганта» или продолжение шоу «Ciao, 2021!», которое было стилизовано под музыкальную передачу 1980-х годов и очень умело передавало атмосферу итальянской эстрады. О нём восторженно писали даже крупнейшие издания этого южноевропейского государства — Corriere della Sera, La Stampa и La Repubblica. Да и какие итальянцы в России, если на повестке импортозамещение?

«Голубой огонёк». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Вера Брежнева на «Голубом огоньке». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Группа Little Big — участники новогоднего выпуска «Вечернего Урганта». Пресс-служба Первого канала. Светлана Лобода. Пресс-служба Первого канала. Ани Лорак и Филипп Киркоров. Пресс-служба Первого канала.

Поредели ряды и артистов, поскольку в шоу-бизнесе включён опознаватель «свой — чужой». В «чужие» вошли Вера Брежнева, «ВИА Гра», Земфира, Валерий Меладзе, Потап и Настя, София Ротару, Лобода, «Би-2» и многие другие — почти все украинские исполнители, а также российские музыканты, открыто не поддержавшие специальную военную операцию.

Их не будет в эфире «Новогодней ночи на Первом» и это бросится в глаза. У каждого из них были яркие композиции в нулевых, оставившиеся свой след в истории нашей музыки, но теперь кумиры остались за бортом.

София Ротару в «Новогодней ночи на Первом». Пресс-служба Первого канала.

София Ротару даже после 2014 года приезжала в Россиию, чтобы сняться в новогодних программах и сорвать куш на корпоративах. Не останавливали её даже обвинения в госизмене на родине. В этом году её многолетняя традиция прервётся. И, конечно, хейтеры наконец-то не увидят в эфире Аллу Пугачёву, чьё появление в новогоднем эфире в последние года было предметом самых настоящих баталий. Закрыть её путь на ТВ не могли даже общественные петиции (недовольные выступали против засилья «звёзд-пенсионеров» на телеэкранах в ночь на 1 января.), а тут всё разрешилось само собой. Наконец-то у её злопыхателей праздник удастся! Интересно, что об этом напишет Станислав Садальский?

Алла Пугачёва в новогодней передаче. Пресс-служба Первого канала.

Что же касается по-настоящему популярной музыки, то зритель без неё в любом случае не останется. Большинство хитов 2022 года можно будет услышать по «Муз-ТВ», где будут все — от Клавы Коки до Султана Лагучева. А зрители с более традиционными вкусами, пощелкав пультом вдали от первых кнопок, обнаружат записи фестивалей «Дискотека 80-х» и «Легенды Ретро FM» разных лет. И не исключено, что там и останутся.