28 декабря
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Анну Щербакову пригласили вести «Новогоднюю ночь на Первом» после успешного дебюта в «Ледниковом периоде»

«Новогодняя ночь на Первом» пройдёт под хиты нулевых, но в числе ведущих шоу зрители не увидят привычных лиц — Ивана Урганта, Дмитрия Нагиева и Аллы Михеевой. За то будут новые лица, среди которых своей молодостью выделяется фигуристка Анна Щербакова. Она прекрасно зарекомендовала себя в шоу «Ледниковый период. Снова вместе», поэтому получила предложение вести и праздничный эфир.

"Новогодняя ночь на Первом".
"Новогодняя ночь на Первом".
Пресс-служба Первого канала.

Фигуристка составит компанию ведущему «Трёх аккордов» Максиму Аверину, многостаночнику Валдису Пельшу, ведущему виртуально-музыкального шоу «Фантастики» Вадиму Галыгину, а ещё Светлане Зейналовой, Тимуру Соловьёву, Ларисе Гузеевой, Екатерине Березовской и Дмитрию Хрусталёву. Все они будут обеспечивать лёгкую и непринужденную атмосферу праздника и связывать выступления музыкантов своим конферансом.

&quot;Новогодняя ночь на Первом&quot;.
«Новогодняя ночь на Первом».
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Новогодняя ночь на Первом&quot;.
«Новогодняя ночь на Первом».
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Новогодняя ночь на Первом&quot;.
«Новогодняя ночь на Первом».
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Новогодняя ночь на Первом&quot;.
«Новогодняя ночь на Первом».
Пресс-служба Первого канала.

Щербакова к своим 18 годам выиграла чемпионат мира и Олимпиаду — то есть выполнила план максимум в профессиональной карьере фигуристки. Сейчас она проходит восстановление после операции и пока не может позволить себе большие нагрузки. Как только спортсменка реабилитируется, она вернётся в большой спорт. Но благодаря более спокойному графику смогла реализовать себя в роли ведущей шоу «Ледниковый период» и блестяще справилась с новым образом. Уже после первых экспресс-интервью все отметили высокий уровень дебютантки, а главное, её чистую, красивую речь без запинок.

&quot;Ледниковый период. Снова вместе&quot;.
«Ледниковый период. Снова вместе».
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период. Снова вместе&quot;.
«Ледниковый период. Снова вместе».
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период. Снова вместе&quot;.
«Ледниковый период. Снова вместе».
Пресс-служба Первого канала.

Многие поклонники уверены, что Анна Щербакова справилась лучше, чем Алина Загитова, которая также участвует в ледовом шоу. Последняя столкнулась с жёсткой критикой. По мнению профессиональных телевизионщиков, Олимпийская чемпионка 2018 года не умеет говорить и держаться перед камерой. В частности, её высмеивал главный тролль канала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев — по его мнению, новоявленной звезде Первого канала «не помогут никакие занятия с
педагогом».

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