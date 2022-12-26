Зрители Первого канала в новогоднюю ночь снова сядут в машину времени и отправятся в музыкальное путешествие по волнам своей памяти. В прошлом году меломаны оказались в 1990-х, а в этом переместятся в нулевые. Теперь легендарные хиты станут гармоничным музыкальным фон для семейного праздника нового времени.

Почему Константин Эрнст и компания решили снова обратить свой взгляд в прошлое? Ностальгия замучила? Отчасти, да! Дело в том, что большая часть хитов нулевых прямо связана с Первым каналом, который как раз в те годы пробовал новые музыкальные форматы и искал таланты по всей стране.

«Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя» Пресс-служба Первого канала. «Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя» Пресс-служба Первого канала. «Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя» Пресс-служба Первого канала. «Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя» Пресс-служба Первого канала. «Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя». Пресс-служба Первого канала. «Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя». Пресс-служба Первого канала.

В 2002 году состоялась премьера музкального реалити-шоу «Фабрика звёзд», которое выпустило на большую сцену немало исполнителей, популярных и по сей день. Самые успешные выпускники — Полина Гагарина, Юлия Савичева, группы «Фабрика» и «Корни» — исполнят свои лучшие песни в новогоднюю ночь.

Песни тех лет прошли не только проверку временем, но и корпоративами, возникшими тоже в те годы, а сегодняшние дети снимают с ними короткие видео для соцсетей.

Многие популярные песни того времени неизменно ассоциируются с фильмами и сериалами, в которых они звучали, и режиссёры новогоднего шоу подчеркнули эту связь в музыкальных номерах для песен «Ночной дозор» группы «Uma2rman» и «Если в сердце живёт любовь» Юлии Савичевой, полюбившейся зрителям благодаря сериалу «Не родись красивой».

«Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя» Пресс-служба Первого канала. «Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя». Пресс-служба Первого канала. «Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя» Пресс-служба Первого канала. «Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя» Пресс-служба Первого канала.

Новогоднее шоу вновь объединило группу «Блестящие»: Юлия Ковальчук, Надежда Ручка, Ксения Новикова и Сильвия Золотова впервые вместе исполнят «За четыре моря» в огромной морской ракушке.

«Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя» Пресс-служба Первого канала. «Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя» Пресс-служба Первого канала. «Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя» Пресс-служба Первого канала. «Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя» Пресс-служба Первого канала. «Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя» Пресс-служба Первого канала.

Жасмин, теряя равновесие, закружится в зеркальном коридоре с «Головоломкой», а Глюкоза спустя много лет появится в платье новобрачной. Для номера Вячеслава Бутусова «Девушка по городу» выстроили танц-пол из брусьев — на сцену его заносили 125 человек! А Сергей Жуков начнет свой номер… укрывшись в сумке курьера. И это только крошечная часть праздника, который ждёт зрителей.

«Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя» Пресс-служба Первого канала. «Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя» Пресс-служба Первого канала. «Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя» Пресс-служба Первого канала. «Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя». Пресс-служба Первого канала. «Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя». Пресс-служба Первого канала.

Нулевые начались дерзкими «18 мне уже» группы «Руки вверх!», продолжились романтическими «Часиками» Валерии и завершались оптимистичным «Невозможное возможно» Димы Билана, а теперь станут идеальный музыкальный фон для семейного застолья.