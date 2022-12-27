В минувшее воскресенье телеканал СТС показал финальный выпуск шоу «Маска. Танцы». На протяжении трёх месяцев звёздное жюри, в состав которого входили Сергей Светлаков, Егор Дружинин, Клава Кока, Тимур Родригез и Мария Горбань, пытались угадать танцующих артистов, скрытых под масками. В итоге победитель проекта обошел настоящих профессионалов!

В финале за победу боролись телеведущий Владимир Маркони (Чёрный лебедь), музыкант и видеоблогер Дава (Щётка) и хореограф Евгений Папунаишвили (Морской Конёк). Но всех их обошла видеоблогер и певица Катя Адушкина, выступавшая в костюме Зебры.

Телешоу «Маска. Танцы». Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу «Маска. Танцы». Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу «Маска. Танцы». Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу «Маска. Танцы». Пресс-служба телеканала СТС.

«Я в полнейшем шоке! Гордость неимоверная! Мой первый танцевальный телепроект, и я победила! За плечами три месяца ежедневных репетиций, сложнейшие номера с поддержками, где не всё получалось с первого раза. Да, случались срывы, я плакала. Несмотря на это, часто ловила себя на мысли, что очень счастлива. Ведь танцы — это моя стихия», — делилась эмоциями Катя Адушкина.

Дружинин поблагодарил Катю за удовольствие, полученное от её номеров, и предложил ей попробовать силы в шоу «Новые танцы» на ТНТ, где предстоит сражаться уже с профессионалами.

Телешоу «Маска. Танцы». Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу «Маска. Танцы». Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу «Маска. Танцы». Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу «Маска. Танцы». Пресс-служба телеканала СТС.

Примечательно, что Катя обошла двух опытных танцоров. «Я 15 лет занимался танцами, поэтому понимал, что скрыть это сложно, — признавался Дава, примеривший костюм одного из самых популярных персонажей Щётки. — Я хотел запутать жюри, поэтому танцевал не в своей манере, перевоплощался и где-то специально добавлял женские движения».

Телешоу «Маска. Танцы». Пресс-служба телеканала СТС.

Если личность Щётки интриговала жюри, то имя звезды в костюме Морского конька не вызывало вопросов. «Я понимал, что Тимур меня вычислит, потому что мы много лет дружим. Собственно, так и получилось, — рассказывает Евгений Папунаишвили. — Ну и Егор Дружинин судил немало телепроектов с моим участием. Мы тоже давно знакомы, и он хорошо знает мои манеры».

Телешоу «Маска. Танцы». Пресс-служба телеканала СТС.

Стоит сказать, что Морской конёк оказался единственным, кто ни разу не попадал в номинацию на выбывание. Папунаишвили признался, что немного разочарован вторым местом, однако спорить со звёздным жюри не стал.

До финала проекта не удалось дойти Шуре, Анастасии Волочковой, Анне Семенович, Розе Сябитовой, Анне Седоковой, Мите Фомину, Александру Бельковичу, Наталии Медведевой, Карине Кросс и Вячеславу Макарову.