Чепурченко открыто критикует судей

Как известно, в этом сезоне принимают участие знаменитости, которые делают не первые, а сто двадцать первые шаги на льду. Все они ранее принимали участие в проекте, поэтому кто-то чуть увереннее чувствует себя в поддержках, кто-то в беговых, но почти никто не падает.

«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Поэтому судьям приходится не просто при выставлении оценок, каждое снижение баллов надо аргументировать. И тут фразами типа «Мне чего-то не хватило» вроде не отделаешься, но к объективности есть вопросы. Причём не только у зрителей, но и участников.

«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Например, Вячеслав Чепурченко начал открыто выражают недовольство оценками. «Честно говоря, в этом сезоне судейство мне кажется странным. Много судили, не до конца объясняя причины, почему снизили баллы, а объяснение „мне не зашло“ или „в меня не попало“ для меня — не объяснение. Показалось, что судили не по золотому стандарту и общим критериям, а каждую пару по-своему», — заявил он интервью.

«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Его недовольство вполне понятно. В этом году его партнёршей стала олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар — бесстрашная фигуристка, которая умеет зажигать не только на льду, но и сердце своих напарников. Пара не идёт по лёгкому пути, совершенствуя свой технический арсенал с каждой новой программой. Вот только до первой строчки им далеко.

«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

«Мне ставят 5.9 за технику и грозятся поставить 5.8, а другой паре, где партнёрша тоже не профессионал, как и я, и катается похуже, ставят 6.0. После такого опускаются руки, не хочется бороться за первое место и становится скучно», — откровенничает актёр.

Даже Анна Щербакова не побоялась заявить на всю страну «честно, я с оценками судей не согласна». Не стал молчать и мужВолосожар, Максим Траньков. Он выложил фото одной из сложных поддержек пары и риторически спросил: «5,9… Есть вопросы, почему ноги моей не будет в «Ледниковом периоде?»

Кто догонит Башарова и Домнину?

Единоличными лидерами шоу остаются Оксана Домнина и Марат Башаров. В прошлом выпуске Евгения Медведева и Фёдор Федотов впервые не получили высшие баллы. А вот Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов снова приблизились к первому месту, что у многих, по понятным причинам, вызывает вопросы. Между двумя лидерами лишь четыре сотые балла. Неужели Илья Авербух собрался сделать победителем проекта свою супругу?

Положение дуэтов после шести прокатов личного турнира 1. Оксана Домнина — Марат Башаров — 72.0 2. Елизавета Арзамасова — Никита Кацалапов — 71.96 3. Евгения Медведева — Фёдор Федотов — 71.94 4. Дарья Мороз — Максим Маринин — 71.90 5. Елена Ильиных — Егор Бероев — 71.88 6. Виктория Синицина — Иван Скобрев — 71.86 7. Валерия Ланская — Роман Костомаров — 71.80 8. Татьяна Волосожар — Вячеслав Чепурченко — 71.64 9. Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников — 71.56 10. Регина Тодоренко — Александр Энберт — 71.38 11. Алла Михеева — Иван Букин — 71.36 12. Наталья Подольская — Дмитрий Соловьев — 71.14

В новом выпуске участники сами выбирали музыку, под которую им хотелось кататься.

«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

В жюри Татьяна Анатольевна Тарасова, Татьяна Навка, певица Пелагея, хореограф Николай Цискаридзе и победительница «Ледникового периода» 2020 года Ольга Кузьмина, звезда сериала «Кухня».

«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Алла Михеева появилась на льду под I will always love you Dolly Parton в белом платье невесты, однако через несколько мгновений сменила его на соблазнительный чёрный купальник. «Мы увидели сегодня, что при кажущейся простоте Алла обладает острым умом», — отметила Пелагея.

«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Татьяна Тотьмянина, выступающая на уколах после травмы, и Иван Колесников изображали пару странных влюблённых. «Когда я спросил у Тани, о чём их номер, она ответила коротко: «Мы психи», — рассказал про выступление жены Алексей Ягудин.

«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

У Татьяны Волосожар и Вячеслава Чепурченко был очень красивый и страстный танец. «Слава, твои родители совершили преступление, когда не отдали тебя на фигурное катание! Наша страна лишилась такого фигуриста!» — заявила артисту

Татьяна Навка.

«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Регина Тодоренко и Александр Энберт катались под дождём, они разыграли встречу Кэрри Бредшоу и Мистера Бига. Исполняя высокую поддержку, Тодоренко не удержала равновесия. «Регина, это произошло, потому что ты очень старалась, — проницательно заметила бывшая партнёрша Энберта Ольга Кузмина. — Но я была за тебя спокойна, потому что невозможно упасть в Сашиных руках».

«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Находящиеся в числе фаворитов Дарья Мороз и Максим Маринин катались под трагическую и тревожную песню «Я — сон» Megi Gogitidze. «Я хочу от Даши радости! — возмутился Николай Цискаридзе. — Дайте мне другую краску, на финале убейте всех своим юмором!» Лиза Арзамасова и Никита Кацалапов отжигали под «Кони привередливые» Высоцкого.

«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Лидеры соревнований Оксана Домнина и Марат Башаров — под шлягер «Замыкая круг», специально для их номера записанный всеми поющими участниками «Ледникового периода». «Прелесть, здорово! — похвалила Татьяна Анатольевна Тарасова. — И какое большое удовольствие, что не надо думать над оценкой».