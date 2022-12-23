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Удивление Навки, восторг Тарасовой и безумная любовь Тотьмяниной: фото самых драматичных моментов нового выпуска «Ледникового периода»

Съёмки «Ледникового периода» закончили ещё в ноябре. Полноценный сезон телепроекта был отснят всего лишь за два месяца, но финал шоу зрители по традиции увидят лишь во время новогодних каникул. В ближайшую субботу, 24 декабря, в эфир выйдет 11-й выпуск, который устроители почему-то называют полуфиналом. Скорее всего, для создания интриги, поскольку по его итогам никто не закончит соревнования. Все дойдут до финала, но страсти накаляются.

"Ледниковый период". Одиннадцатый выпуск.
"Ледниковый период". Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

Чепурченко открыто критикует судей

Как известно, в этом сезоне принимают участие знаменитости, которые делают не первые, а сто двадцать первые шаги на льду. Все они ранее принимали участие в проекте, поэтому кто-то чуть увереннее чувствует себя в поддержках, кто-то в беговых, но почти никто не падает.

&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

Поэтому судьям приходится не просто при выставлении оценок, каждое снижение баллов надо аргументировать. И тут фразами типа «Мне чего-то не хватило» вроде не отделаешься, но к объективности есть вопросы. Причём не только у зрителей, но и участников.

&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

Например, Вячеслав Чепурченко начал открыто выражают недовольство оценками. «Честно говоря, в этом сезоне судейство мне кажется странным. Много судили, не до конца объясняя причины, почему снизили баллы, а объяснение „мне не зашло“ или „в меня не попало“ для меня — не объяснение. Показалось, что судили не по золотому стандарту и общим критериям, а каждую пару по-своему», — заявил он интервью.

&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

Его недовольство вполне понятно. В этом году его партнёршей стала олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар — бесстрашная фигуристка, которая умеет зажигать не только на льду, но и сердце своих напарников. Пара не идёт по лёгкому пути, совершенствуя свой технический арсенал с каждой новой программой. Вот только до первой строчки им далеко.

&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

«Мне ставят 5.9 за технику и грозятся поставить 5.8, а другой паре, где партнёрша тоже не профессионал, как и я, и катается похуже, ставят 6.0. После такого опускаются руки, не хочется бороться за первое место и становится скучно», — откровенничает актёр.

Даже Анна Щербакова не побоялась заявить на всю страну «честно, я с оценками судей не согласна». Не стал молчать и мужВолосожар, Максим Траньков. Он выложил фото одной из сложных поддержек пары и риторически спросил: «5,9… Есть вопросы, почему ноги моей не будет в «Ледниковом периоде?»

Кто догонит Башарова и Домнину?

Единоличными лидерами шоу остаются Оксана Домнина и Марат Башаров. В прошлом выпуске Евгения Медведева и Фёдор Федотов впервые не получили высшие баллы. А вот Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов снова приблизились к первому месту, что у многих, по понятным причинам, вызывает вопросы. Между двумя лидерами лишь четыре сотые балла. Неужели Илья Авербух собрался сделать победителем проекта свою супругу?

Положение дуэтов после шести прокатов личного турнира

1. Оксана Домнина — Марат Башаров — 72.0

2. Елизавета Арзамасова — Никита Кацалапов — 71.96

3. Евгения Медведева — Фёдор Федотов — 71.94

4. Дарья Мороз — Максим Маринин — 71.90

5. Елена Ильиных — Егор Бероев — 71.88

6. Виктория Синицина — Иван Скобрев — 71.86

7. Валерия Ланская — Роман Костомаров — 71.80

8. Татьяна Волосожар — Вячеслав Чепурченко — 71.64

9. Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников — 71.56

10. Регина Тодоренко — Александр Энберт — 71.38

11. Алла Михеева — Иван Букин — 71.36

12. Наталья Подольская — Дмитрий Соловьев — 71.14

В новом выпуске участники сами выбирали музыку, под которую им хотелось кататься.

&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

В жюри Татьяна Анатольевна Тарасова, Татьяна Навка, певица Пелагея, хореограф Николай Цискаридзе и победительница «Ледникового периода» 2020 года Ольга Кузьмина, звезда сериала «Кухня».

&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

Алла Михеева появилась на льду под I will always love you Dolly Parton в белом платье невесты, однако через несколько мгновений сменила его на соблазнительный чёрный купальник. «Мы увидели сегодня, что при кажущейся простоте Алла обладает острым умом», — отметила Пелагея.

&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

Татьяна Тотьмянина, выступающая на уколах после травмы, и Иван Колесников изображали пару странных влюблённых. «Когда я спросил у Тани, о чём их номер, она ответила коротко: «Мы психи», — рассказал про выступление жены Алексей Ягудин.

&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

У Татьяны Волосожар и Вячеслава Чепурченко был очень красивый и страстный танец. «Слава, твои родители совершили преступление, когда не отдали тебя на фигурное катание! Наша страна лишилась такого фигуриста!» — заявила артисту
Татьяна Навка.

&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

Регина Тодоренко и Александр Энберт катались под дождём, они разыграли встречу Кэрри Бредшоу и Мистера Бига. Исполняя высокую поддержку, Тодоренко не удержала равновесия. «Регина, это произошло, потому что ты очень старалась, — проницательно заметила бывшая партнёрша Энберта Ольга Кузмина. — Но я была за тебя спокойна, потому что невозможно упасть в Сашиных руках».

&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

Находящиеся в числе фаворитов Дарья Мороз и Максим Маринин катались под трагическую и тревожную песню «Я — сон» Megi Gogitidze. «Я хочу от Даши радости! — возмутился Николай Цискаридзе. — Дайте мне другую краску, на финале убейте всех своим юмором!» Лиза Арзамасова и Никита Кацалапов отжигали под «Кони привередливые» Высоцкого.

&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

Лидеры соревнований Оксана Домнина и Марат Башаров — под шлягер «Замыкая круг», специально для их номера записанный всеми поющими участниками «Ледникового периода». «Прелесть, здорово! — похвалила Татьяна Анатольевна Тарасова. — И какое большое удовольствие, что не надо думать над оценкой».

&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Одиннадцатый выпуск.
«Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

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