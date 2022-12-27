Фраза: «Есть у нас такая традиция. Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню…», похоже стала руководством к действию для продюсеров ТНТ. Вспомнив свою пародийную трилогию «Самый лучший фильм», которую 10 лет назад не ругал только ленивый, они решили удивить зрителей фильмом «СамоИрония судьбы», в котором вдохновлялись советскими кинокомедиями. Намерение телевизионщиков выпустить пародию на фильмы Рязанова и Гайдая многие встретили в штыки, но кое-кто встал на их защиту.

Слагаемые будущего успеха на ТНТ обозначили так: «Любимый всеми новогодний сюжет, невероятный звёздный состав, известные каждому песни и фирменный юмор канала». Все роли в новогоднем фильме исполняют звёзды ТНТ и топовые артисты российской эстрады. Знакомые по фильму сцены решили переплести с пародийными эпизодами популярных современных сериалов и музыкальных хитов.

Новогодний фильм «СамоИрония судьбы , или С лёгким угаром!». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Мультивселенная Жени Лукашина и его друзей

События фильма стартуют в квартире Жени Лукашина и его невесты Гали, которых сыграют Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Мужчина по традиции собирается отправиться в баню, однако его невеста не пускает его, ведь она много раз смотрела фильм «Ирония судьбы» и знает, что если он пойдёт в баню, то они расстанутся.

Новогодний фильм «СамоИрония судьбы , или С лёгким угаром!». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Этот поворот запускает новую цепочку событий, в которой Лукашин — это уже Тимур Батрутдинов, а Галя — Ольга Бузова. Но только Батрутдинов — далеко не единственный Лукашин, у которого идеально подошли ключи, и в квартире Нади постепенно начинают собираться разные герои от Филиппа Киркорова в образе Ипполита до наследного принца насыпных островов в исполнении Демиса Карибидиса…

Новогодний фильм «СамоИрония судьбы , или С лёгким угаром!». Пресс-служба телеканала ТНТ.

У вас ещё не закружилась голова? Тогда контрольный в голову! Михаил Галустян предстанет в роли куклы-убийцы из сериала «Игра в кальмара», юморист Азамат Мусагалиев — в облике Ивана Грозного из комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», Гарик Мартиросян в роли бизнесмена Шпака, который потерял «всё, что нажил непосильным трудом», Денис Дорохов в роли некрасивой стюардессы рейса Москва — Петербург,. Ипполит-Киркоров исполнит хит «Цвет настроения синий», а певица Клава Кока — культовую песенку «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь»… Это лишь малая часть пёстрого винегрета из образов и смыслов, который приготовил нам ТНТ.

Новогодний фильм «СамоИрония судьбы , или С лёгким угаром!». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Приняли в штуки

Громкий анонс пародии на культовый фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» заставил кинокритиков, артистов и зрителей испытать приступы гнева. Мол, что за пошлость? Все критики уверены, что переделывать классические фильмы — недопустимо. Любимые фильмы должны существовать в хрестоматийном, оригинальном варианте. Вдова Эльдара Рязанова назвала новый проект «несусветной глупостью», актриса Мария Шукшина — «приступом безвкусия», певица Вика Цыганова — «неудержимым извращением», а музыкальный критик Сергей Соседов «визуальным шумом и вопиюще возмутительной тратой средств, которые необходимо употребить на помощь нашей армии»… А что творится в соцсетях, и вовсе не перескажешь: не хватит цензурных эпитетов.

Новогодний фильм «СамоИрония судьбы , или С лёгким угаром!». Пресс-служба телеканала ТНТ. Новогодний фильм «СамоИрония судьбы , или С лёгким угаром!». Пресс-служба телеканала ТНТ. Новогодний фильм «СамоИрония судьбы , или С лёгким угаром!». Пресс-служба телеканала ТНТ.

У них всё получится!

Но не все сразу поставили крест на проекте ТНТ. По мнению Льва Лещенко, возвращение культовых сюжетов на экраны помогает вернуться в детство и у ТНТ отлично получится подарить зрителям ощущение праздника. «Новое время диктует новые правила прочтения классики. И я думаю, что Паша Воля, Тимур Батрутдинов и другие ребята из Comedy Club прекрасно справятся с этой задачей. Это парни с чувством юмора, которые умеют дарить людям улыбки», — уверен народный артист.

Новогодний фильм «СамоИрония судьбы , или С лёгким угаром!». Пресс-служба телеканала ТНТ. Новогодний фильм «СамоИрония судьбы , или С лёгким угаром!». Пресс-служба телеканала ТНТ. Новогодний фильм «СамоИрония судьбы , или С лёгким угаром!». Пресс-служба телеканала ТНТ. Новогодний фильм «СамоИрония судьбы , или С лёгким угаром!». Пресс-служба телеканала ТНТ. Новогодний фильм «СамоИрония судьбы , или С лёгким угаром!». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Юрий Стоянов тоже призвал не спешить с выводами и дождаться выхода ленты на экраны: «Давать оценку тому, чего ты не видел, оценивать чьи-то намерения — бессмысленная и неблагодарная вещь. Я надеюсь, что люди из Comedy Club, которых я очень люблю, не злоупотребят моей любовью».

Уже 1 января мы поймём, что получилось у ТНТ: новый феномен или как говорилось в оригинале: «Какая гадость эта ваша заливная рыба!»