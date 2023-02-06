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Как определить подлинность ювелирных украшений и правильно за ними ухаживать

Блеск золота манит и привлекает человека на протяжении многих столетий. Этот металл ассоциируется с солнцем, теплом и красотой. Изделия из золота делают образ элегантным и завершённым. Драгоценности, как и люди, обладают индивидуальностью. Давайте выясним, как определить подлинность сияющей красоты и правильно ухаживать за украшениями.

Золотые цепи.
Золотые цепи.
freepik.com/master1305

Прелесть любой драгоценности — в её натуральной, пусть и не первозданной, красоте. Чтобы украшения из драгоценных камней и металлов доставляли удовольствие своим сиянием, вам надо освоить ювелирную науку — не профессионально, конечно, а хотя бы на уровне любителя.

Золото в натуре

Как определить подлинность драгоценности? Это очень непросто. Сейчас в продаже встречается довольно много украшений, которые позиционируются как изделия из драгоценных металлов, а на самом деле — не золотые и не платиновые. «Нужный» состав имеет только та часть, на которой стоит проба: у цепочек и кулонов пробу ставят на замочек, у серёжек — на дужку. Остальные фрагменты могут быть сделаны из дешевых сплавов.

Золотые украшения.
Золотые украшения.
freepik.com/valuavitaly

Запомните признаки, которые должны присутствовать у «настоящих» драгоценностей: качественное соединение частей замочка с изделием; идеально гладкая поверхность — без вмятин, царапин и заусениц; аккуратно сделанная изнаночная сторона оправы изделия с камнями; дополнительный знак производителя рядом с клеймом из Пробирной палаты; сертификат известного производителя, прилагающийся к покупаемому изделию.

Кроме того, каждое качественное украшение упаковывается индивидуально, а не в общий пакет или контейнер. На упаковке вы обязательно увидите пломбу и маркировочный ярлык. И не забудьте попросить товарный чек!

Сплавы бывают разные

Из чистого золота драгоценности не делают — это слишком мягкий металл. Чтобы он не деформировался, в него добавляют другие элементы.

Золотые кольца на витрине.
Золотые кольца на витрине.
freepik.com/fxquadro

Поэтому золотые сплавы имеют разные отливы — красноватый, зеленоватый. Золотым сплав называется, если в нём присутствует от 33,3% до 95,8% чистого золота. Согласитесь, это очень разные цифры. И цена должна быть разной — в зависимости от процентного содержания драгоценного металла.

На пике моды

Самые популярные украшения — классические. Это цветочные орнаменты, традиционные узоры и строгие лаконичные формы. Такой подарок будет желанным и для молодой девушки, и для дамы в расцвете лет. У деловой молодёжи очень популярны дизайнерские украшения: необычные формы, геометричность, нестандартная огранка камней и самые причудливые графические решения.

Ювелирный комплект - серьги и кольцо.
Ювелирный комплект — серьги и кольцо.
freepik.com/kroshka__nastya

Ювелиры используют не только бриллианты, но и цветные камни: цитрины, хризолиты, турмалины, топазы, а также полудрагоценные камни в разных сочетаниях. Покупая такое кольцо или браслет, подумайте: будет ли эта вещь в моде через десять лет? Хотя многие стараются выделиться на общем фоне, стоит быть уверенной в том, что покупка действительно станет фамильным украшением, с возрастом только набирающим ценность.

Домик для сокровищ

Что любят драгоценности? Конечно, блистать! Украшения и камни, которые часто носят, выглядят всегда лучше, чем те, что «скучают» в шкатулках. А если ты нечасто надеваешь фамильные сокровища, соблюдай несколько важных правил.

  1. не держите свои украшения на ярком свету. Бриллианты от этого тускнеют и старятся, почти как женщины от чрезмерного загара. Серебро и жемчуг тоже мутнеют;
  2. шкатулка для драгоценностей должна плотно закрываться, потому что иначе ваши кольца и браслеты могут окислиться;
  3. чтобы избежать царапин на металле и камнях, хранилище ваших сокровищ должно быть мягким изнутри: традиционно шкатулки выстилают алым бархатом;
  4. бриллианты нужно раз в месяц купать в растворе пищевой соды для сохранения блеска.

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