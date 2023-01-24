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10 ошибок, которые нельзя допускать в фитнес-клубе

Наверное, каждый из нас, впервые оказавшись в фитнес-клубе, не будет знать, как правильно выполнять упражнения, какой тренажёр выбрать, как распределить нагрузку. Разобраться в основных ошибках, чтобы сделать тренировку максимально эффективной и безопасной, вам помогут советы специалистов.

Тренировка.
Тренировка.
freepik.com/lookstudio

1. Выбор программы без учёта состояния здоровья

Придя в фитнес-клуб по приглашению друга или просто за компанию, многие пытаются повторить упражнения более опытных «соседей», что в корне неправильно. Нужно учитывать индивидуальные особенности организма, так как ряд упражнений может быть полезен одному человеку и категорически противопоказан другому. Прежде чем начать тренировку, обязательно следует пройти стартовое тестирование, по результатам которого врач определит состояние организма, выявит противопоказания и даст рекомендации по выбору направления фитнеса.

2. Тренировки до изнеможения

Тренировка.
Тренировка.
freepik.com

Многие считают, что в клубе заниматься нужно «до седьмого пота», выжимая из себя все силы и падая потом без чувств. В таком случае не стоит забывать о том, что какой бы ни была ваша личная цель, прежде всего вы работаете над совершенствованием своего орга низма, не испытываете его на прочность. В случае переутомления снижается работоспособность, что может привести к рассеиванию внимания и травмам.

3. Бессистемность занятий

Прийти в фитнес-клуб когда захочется или когда наконец-то появится время в плотном графике, — хорошо, но мало. Для достижения успешного результата нужно следовать персональной программе, которая разрабатывается исходя из поставленных целей и возможностей организма. И помните, что излишнее усердие не имеет смысла, поскольку организму нужно время для отдыха и восстановления.

4. Неправильная техника выполнения упражнений

Тренировка.
Тренировка.
freepik.com

Времена тренажёров с единственным режимом выполнения упражнений давно в прошлом. Сегодня каждый из них оснащён несколькими программами, поэтому каждый раз тренажёр нужно настраивать «под себя» — под индивидуальные биомеханические характеристики.

5. Неправильный режим питания

Распространённое мнение, что тренировки на голодный желудок способствуют скорейшему похудению, — ложь. Но и переедать перед занятиями тоже не стоит. Специалисты рекомендуют делать лёгкий перекус чем-то легкоусвояемым и углеводным, например, яблоком или бананом. Основной приём пищи должен быть не позже, чем за 2 часа до начала тренировки (или после). И не забывайте о том, что результат тренировок напрямую зависит от вашего рациона.

6. Нарушение режима нагрузок

Тренировка.
Тренировка.
freepik.com

Как мы уже говорили, нужно следовать индивидуальному режиму тренировок. Это касается не только графика посещения, но и нагрузок, которые должны быть строго дозированны. Ведь всегда нужно помнить, что перегрузка может привести к негативным последствиям, а недостаточная интенсивность тренировок не принесет результата вообще.

7. Больше — не значит лучше

После больших физических нагрузок организму обязательно нужно дать немного времени, чтобы передохнуть. При работе без перерыва в режиме постоянного увеличения нагрузок резко возрастает риск перенагрузиться и получить травму.

8. Работа в щадящем режиме

Тренировка.
Тренировка.
freepik.com/Drazen Zigic

Если перенагрузки больше характерны для мужчин, то жалеть себя во время занятий — женская привилегия. Поэтому, милые дамы, не удивляйтесь, если через полгода таких щадящих тренировок вы не увидите запланированного результата — ведь вы особо и не старались.

9. Лучше легче, но больше

Бытует мнение, что чем больше упражнений с малым весом, тем лучше. К сожалению, не всё так просто — занятия в таком режиме приведут, скорее, к набору массы тела, а не наоборот.

10. Игнорирование рекомендаций персонального тренера

Тренировка.
Тренировка.
freepik.com/gpointstudio

Приобрести абонемент на год в фитнес-клуб и ждать ошеломляющих результатов уже через месяц занятий — слишком самонадеянно. Исключение — только для тех, кто имеет необходимый запас знаний, чтобы грамотно составить для себя индивидуальную программу тренировок. Остальным же нужны советы персонального инструктора.

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