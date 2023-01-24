Наверное, каждый из нас, впервые оказавшись в фитнес-клубе, не будет знать, как правильно выполнять упражнения, какой тренажёр выбрать, как распределить нагрузку. Разобраться в основных ошибках, чтобы сделать тренировку максимально эффективной и безопасной, вам помогут советы специалистов.

1. Выбор программы без учёта состояния здоровья

Придя в фитнес-клуб по приглашению друга или просто за компанию, многие пытаются повторить упражнения более опытных «соседей», что в корне неправильно. Нужно учитывать индивидуальные особенности организма, так как ряд упражнений может быть полезен одному человеку и категорически противопоказан другому. Прежде чем начать тренировку, обязательно следует пройти стартовое тестирование, по результатам которого врач определит состояние организма, выявит противопоказания и даст рекомендации по выбору направления фитнеса.

2. Тренировки до изнеможения

Тренировка. freepik.com

Многие считают, что в клубе заниматься нужно «до седьмого пота», выжимая из себя все силы и падая потом без чувств. В таком случае не стоит забывать о том, что какой бы ни была ваша личная цель, прежде всего вы работаете над совершенствованием своего орга низма, не испытываете его на прочность. В случае переутомления снижается работоспособность, что может привести к рассеиванию внимания и травмам.

3. Бессистемность занятий

Прийти в фитнес-клуб когда захочется или когда наконец-то появится время в плотном графике, — хорошо, но мало. Для достижения успешного результата нужно следовать персональной программе, которая разрабатывается исходя из поставленных целей и возможностей организма. И помните, что излишнее усердие не имеет смысла, поскольку организму нужно время для отдыха и восстановления.

4. Неправильная техника выполнения упражнений

Тренировка. freepik.com

Времена тренажёров с единственным режимом выполнения упражнений давно в прошлом. Сегодня каждый из них оснащён несколькими программами, поэтому каждый раз тренажёр нужно настраивать «под себя» — под индивидуальные биомеханические характеристики.

5. Неправильный режим питания

Распространённое мнение, что тренировки на голодный желудок способствуют скорейшему похудению, — ложь. Но и переедать перед занятиями тоже не стоит. Специалисты рекомендуют делать лёгкий перекус чем-то легкоусвояемым и углеводным, например, яблоком или бананом. Основной приём пищи должен быть не позже, чем за 2 часа до начала тренировки (или после). И не забывайте о том, что результат тренировок напрямую зависит от вашего рациона.

6. Нарушение режима нагрузок

Тренировка. freepik.com

Как мы уже говорили, нужно следовать индивидуальному режиму тренировок. Это касается не только графика посещения, но и нагрузок, которые должны быть строго дозированны. Ведь всегда нужно помнить, что перегрузка может привести к негативным последствиям, а недостаточная интенсивность тренировок не принесет результата вообще.

7. Больше — не значит лучше

После больших физических нагрузок организму обязательно нужно дать немного времени, чтобы передохнуть. При работе без перерыва в режиме постоянного увеличения нагрузок резко возрастает риск перенагрузиться и получить травму.

8. Работа в щадящем режиме

Тренировка. freepik.com/Drazen Zigic

Если перенагрузки больше характерны для мужчин, то жалеть себя во время занятий — женская привилегия. Поэтому, милые дамы, не удивляйтесь, если через полгода таких щадящих тренировок вы не увидите запланированного результата — ведь вы особо и не старались.

9. Лучше легче , но больше

Бытует мнение, что чем больше упражнений с малым весом, тем лучше. К сожалению, не всё так просто — занятия в таком режиме приведут, скорее, к набору массы тела, а не наоборот.

10. Игнорирование рекомендаций персонального тренера

Тренировка. freepik.com/gpointstudio

Приобрести абонемент на год в фитнес-клуб и ждать ошеломляющих результатов уже через месяц занятий — слишком самонадеянно. Исключение — только для тех, кто имеет необходимый запас знаний, чтобы грамотно составить для себя индивидуальную программу тренировок. Остальным же нужны советы персонального инструктора.