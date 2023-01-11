Зима — непростое время для кожи. Её окружает множество внешних и внутренних врагов. Снаружи её атакуют неблагоприятные погодные условия, в помещениях постоянно включённые радиаторы и батареи, а изнутри состояние кожи ухудшает нехватка питательных веществ. Правильный уход поможет продержаться до весны без потерь для внешности.

Что доставляет коже больше всего проблем в холодное время года?

Сухой воздух. Если ваша кожа сухая и чувствительная, он ослабляет функционирование сальных желёз, предохраняющих от сильной потери влаги. Верхний слой кожи обезвоживается моментально. Как понять, что это произошло? Кожа становится серой, шершавой, неэластичной, шелушится. В этом случае ей может помочь успокаивающий крем, богатый питательными и смягчающими элементами, например аллантоином, парафином, пчелиным воском.

Если же ваша кожа смешанного типа или жирная, сальные железы под влиянием сухого воздуха будут функционировать интенсивнее и кожа будет блестеть сильнее, чем обычно. Так кожа даёт знать, что ей не хватает воды. Используйте лёгкий крем, который регулирует работу сальных желёз и защищает кожу от потери влаги. Такой крем содержит минералы (кремний, марганец), витамины (А, С, Е), а также экстракт зелёного чая, миндаля или кокоса.

Девушки на зимней прогулке. freepik.com/Racool_studio

Колебания температуры. Зимой трудно избежать игры в «горячо-холодно»: когда вы входите в теплое помещение, кровеносные сосуды расширяются, когда выходите на улицу — сужаются. Перепады температуры нарушают микроциркуляцию крови. В результате стенки сосудов ослабевают и лопаются. Этой опасности подвержены люди, у которых сосуды расположены близко к поверхности кожи. Сигналом проблем с кожей является интенсивное покраснение лица, появляются «звёздочки». В этом случае надо воспользоваться кремом, укрепляющим сосуды, с арникой, каштаном и

витаминами С, К, Р.

УФ-излучение. Оно повсюду: проникает сквозь облака, отражается от снега и стёкол, в помещениях его испускают флуоресцентные лампы. Поэтому зимний дневной крем должен иметь солнцезащитный фактор не менее SPF15.

От +5 до 0

Когда температура опускается ниже +5 °С, но при этом остаётся плюсовой, можно начинать постепенно переходить на зимний режим ухода за кожей. Старайтесь соблюдать три важных принципа.

Очищайте кожу нежно. От холода она становится более чувствительной к моющим средствам, красителям и ароматическим добавкам, содержащимся в декоративной косметике. Особенно сильное раздражение может вызвать мыло в сочетании с хлорированной водой из-под крана. Поэтому для ежедневного очищения лица лучше использовать косметическое молочко (оно содержит элементы, защищающие кожу от пересушивания), а также бесспиртовой тоник. Если вы не можете обойтись без воды, используйте кипяченую, а лицо умывайте нежной пенкой или гелем без добавления мыла.

Увлажнение кожи. freepik.com/Racool_studio

Аккуратно отшелушивайте кожу. Удаление мёртвых клеток с поверхности кожи стимулирует её обновление. Однако зимой это может лишить кожу липидной защиты. Поэтому отшелушивайте её реже, лучше всего раз в две-три недели. Используйте очищающие маски, которые мягко удалят мёртвые клетки.

Днём охраняйте кожу, ночью увлажняйте. Утром вотрите в кожу крем. Для сухой и чувствительной кожи советуем питательный дневной, для нормальной и смешанной — защитный увлажняющий, для жирной кожи — лёгкий защитный. Перед сном нанесите на кожу лёгкий увлажняющий ночной крем. Пусть он будет из той же линии, что дневной — их компоненты будут дополнять друг друга.

В холодное время года очень важно правильно питать и увлажнять кожу. Благодаря этому она станет упругой, сильной и будет лучше переносить низкие температуры.

От -1 до -15

Одевайте кожу подобно капусте. Зимний крем — это основа. Обычно он бывает густой, но это не означает жирный и тяжёлый. Его можно использовать и как дневной, и как ночной. Это средство для защиты кожи, обогащенное растительным воском, маслами, глицерином, провитамином В5 и водой из термальных источников. Он одновременно охраняет кожу от возможных последствий сильного мороза, смягчает покраснения, восстанавливает и эффективно увлажняет.

Мороз по коже. freepik.com/kroshka__nastya

Однако в морозные, а особенно ветреные дни одного только крема недостаточно, чтобы защитить кожу от вредного воздействия окружающей среды. Помимо этого вам нужно нанести тонким слоем корректирующий тональный крем, а также компактную пудру (она защищает лучше, чем пудра в порошке). Таким образом, макияж станет для кожи как бы плотным, тёплым одеялом.

Позаботьтесь о веках. Кожа вокруг глаз в несколько раз тоньше кожи лица. Вам нужно обязательно обезопасить её специальным кремом для кожи вокруг глаз. Не забывайте также в солнечные дни надевать солнцезащитные очки. Сильный ветер и солнце могут стать причиной слезоточивости, а капли слёз на веках — первый шаг к раздражению нежной кожи.

Позаботьтесь о губах. Они особенно подвержены обморожению, потому что в коже губ вообще нет сальных желез. Если будете облизывать губы, это приведёт к тому, что верхний слой кожи пересохнет и начнёт трескаться. Поэтому сначала намажьте губы вазелином или гигиенической помадой и только потом наносите на них блеск или жирную помаду.

Ниже -15

Когда столбик термометра опускается так низко, можно сказать, что для кожи это экстремальные условия. Перед тем как выйти на улицу, обязательно намажьте лицо специальным защитным кремом от обморожения. Эти кремы содержат вещества, которые похожи на липиды кожи и хорошо защищают её, а также УФ-фильтры высокой

степени защиты.

Горячий чай. freepik.com/Freepik

Опасайтесь обморожения. Не стоит прятать лицо, прикрывая его шарфом. Выдыхая, можно заметить, что на коже скапливаются капельки воды, которые быстро охлаждаются, что может привести к покраснению верхнего слоя кожи и даже его раздражению. В особенно морозный и ветреный день вы можете дополнительно намазать части лица, наиболее подверженные обморожению (нос, щёки и уши), специальным защитным кремом. Не забывайте и о руках. Даже когда носите перчатки, мажьте руки кремом с глицерином.

Согревайтесь постепенно. Вернувшись в морозный день домой, не растирайте замерзшее лицо руками. Не грейтесь около батареи и не бегите сразу принимать горячую ванну или душ. Для начала укройтесь покрывалом, выпейте теплого, но не слишком горячего чая. Когда кожа согреется естественным способом, смойте с неё защитное средство и намажьте толстым слоем увлажняющего крема.