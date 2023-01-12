Крем, который так хвалила подруга, у вас спровоцировал угревую сыпь, а средство, рекомендованное косметологом, оказалось на деле неоправданно дорогим и для вас бесполезным? Оптимизировать процесс выбора по-настоящему подходящего вам крема помогут простые правила.

1. Не гонитесь за экзотическими ингредиентами

Мы привыкли думать, что чем экзотичнее в составе крема ингредиент, тем средство дороже стоит и, как бы само собой разумеется, оно эффективнее. Но это не всегда так.

Например, консультант в магазине настойчиво рекомендует вам попробовать средство, в состав которого входит такой «волшебный» элемент, как гинкго билоба. Для начала узнайте об этом ингредиенте побольше. Да, это растение китайского происхождения известно тем, что улучшает кровообращение в верхних слоях кожи (как следствие кожа получает больше кислорода в питательных веществ), но не забывайте, что схожим действием могут обладать, к примеру, эфирные масла (мяты, розмарина, имбиря). Крем с эфирными маслами в составе стоит в разы меньше, чем крем с экзотическим растением, а по воздействию на кожу они будут одинаковы.

2. Анализируйте количество консервантов и прочей «химии»

Увы, нет ни одного крема, на 100% состоящего из натуральных ингредиентов и при этом имеющего приемлемый срок годности (то есть, он не испортится у вас уже через неделю). Эмульгаторы, стабилизаторы, консерванты и красители — не прихоть производителей, а технологическая необходимость. Так, эмульгаторы обеспечивают лёгкость смешивания компонентов крема. Чтобы все перемешанные компоненты со временем не расслаивались, нужны стабилизаторы и консерванты.

Крем для лица. freepik.com/Freepik

Все эти вещества химического происхождения и чужды нашей коже. Но вы можете выбрать крем с наименьшим количеством вредных веществ. Чем больше срок хранения продукта, тем в большем количестве он содержит ингредиенты такого рода. Оптимальный вариант покупка крема со сроком годности около 6 месяцев, не более.

3. Обращайте внимание на порядок перечисления ингредиентов

На упаковке любого крема обязательно должен быть написан его состав. Учтите, ингредиенты написаны строго в порядке убывания. То есть чем меньшее количество этого элемента в креме, тем дальше от начала списка он стоит.

Крем для лица. freepik.com/Freepik

Например, если на первом месте длинный перечень химических терминов (пропиленгликоль, метилпарабен) и лишь затем указаны одно-два ботанических наименования, значит натурального в этом креме практически ничего нет. Хоть на упаковке он может быть представлен как крем, дарованный природой.

4. Узнайте , что в основе крема

Основа любого крема — масло! Оно может быть растительного происхождения (оливковое, миндальное), и это говорит о том, что крем действительно полезен, так как такое масло обладает питательными функциями. А может быть минеральным (mineral oil). Это обычное техническое масло, продукт нефтеперерабатывающей промышленности. Единственный его плюс — это дешевизна по сравнению с растительным маслом. Но этот плюс выгоден только производителю крема, а уж совсем не вашей коже.

5. Разберитесь с упаковкой

Крем для лица. freepik.com/Freepik

Кремы в тюбиках появились позже баночных аналогов, и косметологи уверяют, что лет через 50 они вытеснят привычные баночки. Всё дело в том, что использование крема в тюбике считается более гигиеничным, так как вы выдавливаете из него только разовую порцию крема, а остальная его часть надёжно защищена от контактов с бактериями.

6. Соблюдайте правила хранения

Не забывайте, что крем может не работать только из-за того, что вы неправильно его храните (в слишком светлом или тёплом месте), не закрываете плотно крышечку после каждого использования и т. д. Поинтересуйтесь правилами хранения при покупке средства.