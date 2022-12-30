Новогодние праздники приносят массу приятных эмоций и впечатлений. Как бы мы ни любили долгие зимние выходные, их оборотная сторона очевидна. Это не только традиционные переедания, но и неприятные пятна на платьях и рубашках, напрочь испачканная любимая белоснежная скатерть и многое-многое другое… Неужели ничего нельзя сделать? Оказывается, можно!

Воск от свечей

Его можно удалить двумя способами. Первый: отправьте вещь в морозилку, а позже соскоблите загрязнение ножом. Второй: положите на пятно с изнанки бумажную салфетку и прогладьте утюгом рекомендованной для этой ткани температуры. Меняйте салфетки до тех пор, пока след не исчезнет.

Бенгальские огни

На линолеуме или ламинате остались пятнышки от горящих бенгальских огней? Их можно оттереть наждачной бумагой, а затем закрасить восковым карандашом или лаком для ногтей подходящего цвета. Если лунки от искр глубокие, уберите чёрный налёт, обезжирьте ацетоном, а затем замажьте бесцветным силиконовым герметиком — он продаётся в строительных магазинах.

Смола ели

Ватный диск пропитайте спиртом и промокните им пятна от смолы. Оставьте испачканную

вещь на 10−15 минут, потом постирайте её отдельно от остальных вещей в горячей воде с моющим средством. Свежее пятно можно вывести с помощью утюга и бумажной салфетки (как в предыдущем совете).

«Пригоревшая духовка»

Сначала устройте для духовки паровую баню. Залейте противень водой, нагрейте духовку до 100 градусов и дайте воде немного покипеть. Через час большую часть нагара можно будет легко удалить губкой. Снять жир со стенок духовки поможет разрыхлитель для теста. Смочите стенки мокрой губкой, посыпьте разрыхлителем. Через пару часов жир соберётся в легко удаляющиеся комочки. Также хорошо очищает жир вода с соком лимона. Ещё один способ: на ночь поставить в духовку стакан с нашатырным спиртом, после чего жирные следы легко удаляются обычной влажной губкой.

Винные пятна

Свежее пятно от белого вина можно убрать с помощью льда. Протирайте пятно кусочком льда, пока оно не исчезнет. С пятном от красного вина справится молоко — кипяти в нём испорченную вещь в течение 40 минут, а затем постирайте. Это дороговато, но действенно. Застарелые пятна удалит лимонная кислота: 2 г на стакан воды. Обработайте пятно и промойте водой.

Хрусталь и стекло

Если хрусталь входит в ваш праздничный набор в виде бокалов, блюд и салатниц, прежде чем убрать их на хранение до следующих праздников, приведи его в порядок. Лучше не делать это в посудомоечной машине хрупкая посуда может этого не пережить. Есть другой проверенный способ: замочить на 2−3 часа в растворе пищевой соды (1 ст. л. на 1 л воды), а затем в растворе столового уксуса (1 ст. л. на 1 д воды). После этого ополоснуть под прохладной проточной водой и насухо вытереть бумажными салфетками. Этот же способ придаст блеск стеклянным бокалам.

Жирное мясо

Размочите крахмал до гелеобразного состояния, нанесите на проблемное место и оставьте на несколько часов. Далее нужно счистить гель — он «заберёт» основную часть загрязнения. С оставшимся следом справится и обычное хозяйственное мыло. Просто постирайте с ним вещь в тёплой воде.

Царапины на паркете

Если повреждения неглубокие, идеальное средство -грецкий орех. Расколи скорлупу, вынь ядро и аккуратно потри им царапину. Древесина в обработанном месте потемнеет. Глубокую царапину на паркете сначала нужно замазать воском.