К зиме в народе давно сложилось определённое отношение: станет холодно — начнём болеть. И это предвзятое отношение, считают врачи. Если зимовать правильно, даже самый трескучий мороз здоровью не повредит. Хотя, конечно, морозная погода некоторые проблемы с самочувствием вызвать может. Учитывая, что зима опять суровая, мы решили рассказать, какие неприятности возникают в морозы.

КОЖА с морозом не дружит — особенно от природы сухая, чувствительная, и так страдающая из-за пересушенного воздуха в помещении. Она краснеет, начинает шелушиться, появляется ощущение стянутости, сохнут и трескаются губы. Помочь ей можно, только сменив уход: перед выходом на улицу пользоваться питательным и защитным кремом, вечером перед сном устраивать ей активное увлажнение с помощью масок, сменить средство для очищения — например гель на гидрофильное масло или молочко.

Текущий НОС — почти неизбежное дело, когда выходишь в сильный мороз на улицу, но не повод для паники: этот вид насморка называется вазомоторным и не является собственно болезнью. Такой ринит обычно проходит вскоре после того, как вы возвращаетесь в тепло.

Мороз. freepik.com/senivpetro

Если проявление вазомоторного ринита доставляет неудобства, обратитесь к отоларингологу. Не злоупотребляйте сосудосуживающими каплями: они сильно пересушивают носовую полость. Выходя на холодный воздух, закрывайте шарфом рот (холодный воздух раздражает ротоглотку и вызывает сухой кашель) и нос, при сильной сухости носа используйте персиковое масло.

Люди с заболеваниями СЕРДЦА должны помнить, что в их случае морозная погода — фактор риска, который может спровоцировать обострение. Особенно это касается людей, страдающих стенокардией и ишемической болезнью. Когда мы вдыхаем ледяной воздух, возникает спазм сосудов, что стенокардию усиливает. В очень холодные дни сердечникам, возможно, вообще не стоит бывать на улице. Общая рекомендация для людей с сердечно-сосудистыми проблемами: собираясь выйти на мороз, постойте сначала в подъезде — подождите, пока организм адаптируется к холоду.

Мороз. freepik.com/gpointstudio

АЛЛЕРГИЯ тоже может обостриться в морозы. Холодный воздух, от которого и у здорового человека может перехватить дыхание и осипнуть голос, у астматика может стать причиной бронхоспазма. Проблемы с дыханием возникают и у людей с холодовой аллергией, причём, когда это случается впервые, они остаются без лекарств под рукой. В этом случае бегите в ближайшую аптеку. Любому человеку с аллергическим заболеванием (как бы оно ни проявлялось раньше) при выходе на улицу надо иметь под рукой антигистаминное средство.

Для ПОЧЕК сильный мороз — тоже фактор риска. В первую очередь это касается людей, когда-то уже имевших проблемы с мочевыделительной системой. Переохлаждение — не причина болезней почек или, например, цистита, но «запустить» её при наличии очага инфекции вполне может. Это и имеется в виду под расхожим выражением «застудить почки». Симптомами проблем с почками могут быть боли и рези при мочеиспускании, боли в поясничной области, особенно односторонние. При этих признаках необходимо сдать анализы. И избегайте переохлаждения ног!

Любой человек, живущий в наших широтах, должен знать, что делать ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ. Понятно, что при любых его признаках (онемение и потеря чувствительности, восковой или голубоватый цвет кожи) человека нужно доставить в тёплое помещение. А дальше?

Не трите! Ни снегом, ни маслом, ни тканью — не трите ни в коем случае! Повредив кожные покровы (а вы их обязательно повредите, потому что обмороженная кожа нечувствительна), получите ещё и инфекцию. Отогревайте обмороженные участки только с помощью тепла тела — например, под мышками или в ладонях. Для согревания нельзя использовать батареи или грелку.

А вот согревать повреждённые конечности в чуть теплой воде можно. После пострадавшие участки нужно тщательно промокнуть (не тереть!) чистой мягкой тканью. Повреждённую кожу нельзя мазать ни жиром, ни растительным маслом. Чтобы уменьшить отек, поднимите обмороженную руку или ногу повыше, чтобы обеспечить отток крови. Желательно вызвать скорую.