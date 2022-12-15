Чем больше перепал температур, тем больше снега и льда — тем длиннее очереди в травмпункты. Конечно, можно поскользнуться даже на казалось бы чистых тротуарах. Только что вы шли и вот уже лежите… Какие травмы чаще всего встречаются в холодный период и как оказать первую помощь, выяснял журнал «Телепарк».

Ушибы

Самый простой и распространённый вид травмы. Относятся как к мягким тканям, так и к различным суставам. Сопровождаются локальной болью, отёком окружающих тканей, возможной гематомой (синяком). При правильном лечении боль начинает стихать со вторых суток, а полностью проходит за 5−10 дней. При применении наружных средств лечения — мазей, гелей, кремов, растворов — срок выздоровления значительно сокращается.

Как распознать? Больная конечность не деформирована. Движения в суставах либо не ограничены, либо умеренно болезненны.

Чем помочь? Первая помощь оказывается непосредственно на месте травмы: необходимо после осмотра постараться обездвижить больную конечность и на 15−20 минут приложить к месту ушиба холод (снег или лёд в пакете, грелку с холодной водой), после чего доставить пациента в травмапункт для осмотра врачом-специалистом.

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Растяжение связок

Возникает при резком подворачивании ноги или падении. Сопровождается болью, отёком в области травмы, выраженным ограничением движений. Чаще всего выявляются растяжения связок голеностопного, коленного, плечевого и лучезапястного суставов. Обычно активное лечение продолжается в течение 3−5 недель, а для полного восстановления

требуется 8−9 недель.

Как распознать? Человек не может двигать травмированной конечностью. Очень быстро развивается и не спадает отек, в области травмы повышается температура кожи. В состоянии покоя болевой синдром, как правило,

отсутствует.

Чем помочь? Так же как и при ушибах, необходимо обездвижить сустав, приложить местно холод и проследовать (доставить больного) к врачу.

Факт Самая опасная, но, к счастью, не самая распространённая травма — сотрясение головного мозга. Случается, когда вы с размаху падаете на спину и ударяетесь затылком о лёд. Самое сотрясение не пройдёт, даже если исчезли тошнота и головокружение, необходимо обраться к врачу.

Переломы костей

Существуют несколько видов переломов: открытые и закрытые, со смещением и без, осколочные, с подвывихом и др. Это тяжёлая травма, сопровождаемая острой болью. Период заживления, в зависимости от степени тяжести и локализации, может занимать от месяца до года.

Как распознать? Основной признак — видимая деформация сломанной кости. При переломах отмечаются выраженная боль, отёк, возможна обширная гематома. При этом движения в смежных суставах либо возможны, но болезненны, либо резко ограничены.

Чем помочь? Оказание помощи сводится к полному обездвиживанию больной конечности в пределах суставов любым подходящим способом, для чего можно использовать любые подручные средства: доски, рейки, ветки деревьев, лыжи, лыжные палки, плотный картон, толстые журналы — все, что может зафиксировать травмированную конечность. Если под рукой нет подходящих материалов, больную конечность можно прибинтовать непосредственно к туловищу (если это рука) или к ноге (если сломана другая нога). После чего местно прикладывают холод и пострадавшего доставляют в лечебное учреждение. Можно дать обезболивающее, если оно есть в наличии. Но правильнее будет предоставить медикаментозное и любое другое лечение врачу.

Добрый совет Независимо от вида и тяжести травмы, полученной на улице, после того как пострадавшему была оказана первая помощь, позаботьтесь об отправке его в больницу на машине скорой помощи, попутном транспорте и т. д. Чем меньше пройдёт времени с момента получения травмы до оказания первой медицинской специализированной помощи, тем лучше будет результат, меньше возможных осложнений, быстрее настанет выздоровление.

Вывих суставов

Один из самых сложных видов травм конечностей, связанный со смещением костей в месте, где они суставными концами соединяются друг с другом. Вывихи различают по степени смещения, размеру сустава и происхождению. Пострадавший чувствует нестерпимую боль и не может двигать конечностью так, как раньше. Очень быстро в области сустава появляется отёк. Длительность срока заживления вывиха зависит от тяжести повреждения. При вывихе легкой степени срок составляет 1−2 недели, в тяжёлых случаях — несколько месяцев.

Как распознать? Такая травма видна практически всегда невооруженным глазом, так как сустав имеет неправильное положение, при этом попытки движений сопровождаются резко выраженной болью, иногда имеется выраженное изменение длины конечности (укорочение или удлинение) относительно здоровой.

Чем помочь? Самое главное — никогда не пытайтесь вправлять вывихи суставов самостоятельно. Необходимо зафиксировать конечность в удобном положении, нельзя разувать пострадавшего или каким-либо другим образом двигать сустав. Нужно дать обезболивающее, местно приложить холод и как можно скорее отправить травмированного к врачу.

Строжайше зарещено!

* Оставлять травмированную часть тела незафиксированной, подвижной.

* Вправлять вывихи или переломы самостоятельно. Во-первых, правильно определить — вывих это или перелом, может только врач-травматолог, а для уточнения диагноза он обязательно сделает рентгенограмму и только после этого приступит к каким-либо манипуляциям. Во-вторых, вывих может сопровождаться повреждением связочного аппарата, ущемлением мягких тканей, нервных окончаний, внутрисуставными переломами и неправильная попытка вправления приведет только к ухудшению состояния пострадавшего, а возможно, и к инвалидизации.

* Вместо «сухого» холода использовать так называемый холодный компресс — намоченное холодной водой полотенце или какой-либо другой материал. Так как температура воды выше 0 °C, смоченная ткань очень быстро принимает тепло тела и начинает работать как компресс, способствуя усилению кровообращения в травмированной области. Это может привести к формированию обширной местной гематомы, а в некоторых случаях — спровоцировать серьёзное внутреннее кровотечение.

* Делать йодовые «сеточки». Раствор йода — антисептическое средство для наружного лечения ран и ссадин, он не обладает обезболивающим и про-тивоотечным свойствами. А при неправильном применении может вызывать химические ожоги и аллергические реакции.

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