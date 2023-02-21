Режиссёр сериалов про эскортниц и Чикатило замахнулся на Дядю Фёдора из «Простоквашино»

Небывалый финансовый успех фильма «Чебурашка» вскружил многим продюсерам голову, а плодовитого Сарика Андреасяна, который выпсукает по десятку проектов в год, присмотреться к детской литературе. Неугомонный режиссёр, прославившийся российскими кальками западных кинохитов, планирует экранизировать «святой Граавль» советской библиотеки — - книгу Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот» о приключениях трёх друзей в Простоквашино.

Переговоры об экранизации популярной книги советского писателя Эдуарда Успенского шли несколько месяцев. «Хотел бы сказать большое спасибо Елене Борисовне Успенской за доверие! Теперь можно объявить о том, что фильму о приключениях дяди Фёдора в Простоквашино быть. Обещаем не подвести ожидания детей и взрослых всей страны!» — написал раддостный Андреасян в соцсети.

«Трое из Простоквашино». Скриншот.

После того как стихли редкие восторженные свисты, разбирающиеся в кино люди посчитали своим долгом упомянуть, что Андреасян несколько раз успел доказать, что не является великим мастером детского кино — рецензии на фильмы «Робо» (переделка «Живой стали») и «Тот ещё Карлосон!» (вольный пересказ сказки Астрид Линдгрен с Михаилом Галустяном) в основной массе были уничижительными.

Очевидно, что в фильме будут присутствовать и компьютерные персонажи (скорее всего, Матроскин и Шарик). Но и здесь Сарику нечем козырять — вспомните спецэффекты из русского кинокомикса «Защитник». Как говорится, без слёз не взглянешь…

«Беременный». Скриншот. «Робо». Скриншот. «Защитники». Скриншот.

Среди других проектов режиссёра — комедия «Беременный» (помните комедию «Джуниор» с Шварценеггером и Де Вито?), а также криминальный сериал «Чикатило» и развязный проект про эскортниц «Жизнь по вызову». Удастся ли Андреасяну создать полноценную картину про любимых сказочных героев — Дядю Фёдора, Матроскина и Шарика — большой вопрос. Почти в каждой его картине снимается Дмитрий Нагиева, поэтому можно ждать его в роли почтальона Печкина. Но мы верим в лучшее и надеемся, что знакомая всем ламповость истории будет сохранена.

Сериал «Манюня». Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

И это ещё не всё! Ранее стало известно, что 68 рассказов Виктора Драгунского станут основой для создания пяти сезонов сериалов, художественного фильма и мультсериала. Кинокомпания братьев Андреасян приобрела авторские права на экранизацию литературного наследия советского писателя, вдохновившись успехом экранизации повести «Манюня» Наринэ Абгарян. По словам Сарика Андреасяна, всё это будет снято в течение ближайших семи лет. «Пусть наши дети растут на правильных и душевных рассказах!» — написал он у себя в соцсетях. Ранее рассказы уже экранизировали — в 1977 году вышла двухсерийная комедия «По секрету всему свету», снятая по мотивам сборника, в в 1979-м — фильм «Удивительные приключения Дениса Кораблёва».