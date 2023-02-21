21 февраля
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Режиссёр сериалов про эскортниц и Чикатило замахнулся на Дядю Фёдора из «Простоквашино»

Небывалый финансовый успех фильма «Чебурашка» вскружил многим продюсерам голову, а плодовитого Сарика Андреасяна, который выпсукает по десятку проектов в год, присмотреться к детской литературе. Неугомонный режиссёр, прославившийся российскими кальками западных кинохитов, планирует экранизировать «святой Граавль» советской библиотеки — - книгу Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот» о приключениях трёх друзей в Простоквашино.

"Трое из Простоквашино".
"Трое из Простоквашино".
Скриншот.

Переговоры об экранизации популярной книги советского писателя Эдуарда Успенского шли несколько месяцев. «Хотел бы сказать большое спасибо Елене Борисовне Успенской за доверие! Теперь можно объявить о том, что фильму о приключениях дяди Фёдора в Простоквашино быть. Обещаем не подвести ожидания детей и взрослых всей страны!» — написал раддостный Андреасян в соцсети.

&quot;Трое из Простоквашино&quot;.
«Трое из Простоквашино».
Скриншот.

После того как стихли редкие восторженные свисты, разбирающиеся в кино люди посчитали своим долгом упомянуть, что Андреасян несколько раз успел доказать, что не является великим мастером детского кино — рецензии на фильмы «Робо» (переделка «Живой стали») и «Тот ещё Карлосон!» (вольный пересказ сказки Астрид Линдгрен с Михаилом Галустяном) в основной массе были уничижительными.

Очевидно, что в фильме будут присутствовать и компьютерные персонажи (скорее всего, Матроскин и Шарик). Но и здесь Сарику нечем козырять — вспомните спецэффекты из русского кинокомикса «Защитник». Как говорится, без слёз не взглянешь…

&quot;Беременный&quot;.
«Беременный».
Скриншот.
&quot;Робо&quot;.
«Робо».
Скриншот.
&quot;Защитники&quot;.
«Защитники».
Скриншот.

Среди других проектов режиссёра — комедия «Беременный» (помните комедию «Джуниор» с Шварценеггером и Де Вито?), а также криминальный сериал «Чикатило» и развязный проект про эскортниц «Жизнь по вызову». Удастся ли Андреасяну создать полноценную картину про любимых сказочных героев — Дядю Фёдора, Матроскина и Шарика — большой вопрос. Почти в каждой его картине снимается Дмитрий Нагиева, поэтому можно ждать его в роли почтальона Печкина. Но мы верим в лучшее и надеемся, что знакомая всем ламповость истории будет сохранена.

Сериал &quot;Манюня&quot;.
Сериал «Манюня».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

И это ещё не всё! Ранее стало известно, что 68 рассказов Виктора Драгунского станут основой для создания пяти сезонов сериалов, художественного фильма и мультсериала. Кинокомпания братьев Андреасян приобрела авторские права на экранизацию литературного наследия советского писателя, вдохновившись успехом экранизации повести «Манюня» Наринэ Абгарян. По словам Сарика Андреасяна, всё это будет снято в течение ближайших семи лет. «Пусть наши дети растут на правильных и душевных рассказах!» — написал он у себя в соцсетях. Ранее рассказы уже экранизировали — в 1977 году вышла двухсерийная комедия «По секрету всему свету», снятая по мотивам сборника, в в 1979-м — фильм «Удивительные приключения Дениса Кораблёва».

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