Толстый, пьяный, порочный: Никита Ефремов удивит своим образом в новых «Содержанках»

Пожалуй, 2022 год стал для Никиты Ефремова прорывным, дав ещё больше возможностей раскрыться творчески. Зрители смогли его увидеть в проектах, где персонажи — один неожиданнее и неоднозначнее другого.

Московский учёный-сноб, докопавшийся до причин возникновения ВИЧ-эпидемии в Советском Союзе («Нулевой пациент»), талантливый айтишник, свернувший на путь криминала, в «Оффлайне», до жути реалистичный домашний агрессор в «Сёстрах». В новом сезоне «Содержанок» актёр снова удивит, но теперь не только талантливой игрой и мастерством перевоплощения, но и внешним видом.

Никита Ефремов в сериале «Оффлайн». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Никита Ефремов в сериале «Нулевой пациент». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Никита Ефремов в фильме «Сёстры». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Он играет влиятельного чиновника Аркадия Булавкина — грузного, не всегда опрятного персонажа со своеобразной манерой поведения. Для того, чтобы Никита «поправился» до 140 килограммов, команда проекта использовала силиконовые накладки на лицо и тело. Такой грим каждый раз занимал около двух часов.

Никита Ефремов в сериале «Содержанки». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Перевоплощение было таким, что Никиту не узнавали даже коллеги по съёмочной площадке. «Чего стоит один персонаж Никиты Ефремова, которого я первый раз не узнала абсолютно! Приехала на грим и всё ждала, когда же он появится. А в это время мимо проходил толстый, обрюзгший мужчина. И когда он заговорил голосом Никиты, я испытала настоящий шок!», — рассказывала Александра Ребёнок.

Никита Ефремов в сериале «Содержанки». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

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Сам актёр называет роль своим актёрским везением: «Мне выпала редкая возможность сыграть в пластическом гриме. Это сильная характерная ролькоторая даёт очень много свободыпозволяет мне дурачиться в хорошем смысле этого слова. Обычноготовясь к ролия продумываю персонажа до мелочей. Но Аркадий Булавкин в своих движенияхреакцияхфразочках во многом появлялся прямо на съёмочной площадкев импровизации».