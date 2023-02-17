Толстый, пьяный, порочный: Никита Ефремов удивит своим образом в новых «Содержанках»

Московский учёный-сноб, докопавшийся до причин возникновения ВИЧ-эпидемии в Советском Союзе («Нулевой пациент»), талантливый айтишник, свернувший на путь криминала, в «Оффлайне», до жути реалистичный домашний агрессор в «Сёстрах». В новом сезоне «Содержанок» актёр снова удивит, но теперь не только талантливой игрой и мастерством перевоплощения, но и внешним видом.
Он играет влиятельного чиновника Аркадия Булавкина — грузного, не всегда опрятного персонажа со своеобразной манерой поведения. Для того, чтобы Никита «поправился» до 140 килограммов, команда проекта использовала силиконовые накладки на лицо и тело. Такой грим каждый раз занимал около двух часов.
Перевоплощение было таким, что Никиту не узнавали даже коллеги по съёмочной площадке. «Чего стоит один персонаж Никиты Ефремова, которого я первый раз не узнала абсолютно! Приехала на грим и всё ждала, когда же он появится. А в это время мимо проходил толстый, обрюзгший мужчина. И когда он заговорил голосом Никиты, я испытала настоящий шок!», — рассказывала Александра Ребёнок.
Сам актёр называет роль своим актёрским везением: «Мне выпала редкая возможность сыграть в пластическом гриме. Это сильная характерная роль, которая даёт очень много свободы, позволяет мне дурачиться в хорошем смысле этого слова. Обычно, готовясь к роли, я продумываю персонажа до мелочей. Но Аркадий Булавкин в своих движениях, реакциях, фразочках во многом появлялся прямо на съёмочной площадке, в импровизации».