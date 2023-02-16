Свободные нравы высшего света: чем удивит новый сезон скандальных «Содержанок»

Казалось бы, все тайны гламурных героев были раскрыты в трёх предыдущих московских сезонах, но, по словам шоураннера проекта Ирины Сосновой, теперь начинается «другая история, которая откроет зрителю новых персонажей, а уже знакомых героев поместит в непривычные обстоятельства, раскрывая их с неожиданной стороны». К привычному названию «Содержанки» добавлено слово «Перезагрузка», поэтому из шкафов светских персон выпадет ещё не один скелет.
Cобытия разворачиваются спустя три года после окончания третьего сезона. «Белая вечеринка» на Петербургском форуме собирает давних знакомых. В их жизни многое поменялось: Катя (Александра Ревенко) стала женой Чистякова (Константин Лавроненко) и пробилась во власть, Карина (Сабина Ахмедова) вышла замуж за влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения.
Мила (Марина Зудина) завела нового той-боя и наслаждается всеми прелестями жизни, Дарюс (Игорь Миркурбанов) готовится к съёмкам нового фильма… Приезжает на вечеринку и Лена Широкова (Дарья Мороз). Все мило улыбаются, но у каждого из присутствующих есть свой интерес. Но томное течение вечера прерывает смерть одного из влиятельных гостей…
«Отчаянный, хулиганский, дерзкий сезон! Новые персонажи появляются стремительно, их истории буквально врываются в наши. Чего стоит один персонаж Никиты Ефремова, которого я первый раз не узнала абсолютно! Приехала на грим и всё ждала, когда же он появится. А в это время мимо проходил толстый, обрюзгший мужчина. И когда он заговорил голосом Никиты, я испытала настоящий шок!», рассказывает Александра Ребёнок.
Со дня своей премьеры «Содержанки», первый сезон которых снимал Константин Богомолов, вызвали полярные реакции, однако шоу продолжает притягивать зрительское внимание.
К актёрскому составу также присоединились Никита Ефремов («Нулевой пациент»), Сергей Горошко («Майор Гром. Чумной Доктор», «Этерна, «Фандорин. Азазель»), Нелли Уварова («Последний министр», «Не родись красивой»), Наталья Рогожкина («Бывшие», «Вертинский») и Иван Мулин («Перевал Дятлова», «Чёрная весна»), а также зарубежные артисты. В их числе — звезда турецкого кино Дженгиз Джошкун, немецкий актёр Стив Виндольф и хорватский актёр и эстрадный певец Франо Ласич.
Кстати
Режисёером спин-оффа стала Ламара Согомонян, для которой «Содержанки. Перезагрузка» — сериальный дебют. Её короткометражный фильм «Собирайся, поедем на праздник» был показан на «Кинотавре», вошёл в шорт-листы международных фестивалей короткометражных фильмов в Париже, Вене и Берлине, а на Международном кинофестивале в Лос-Анджелесе взял награды за лучшую режиссуру.