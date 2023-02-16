16 февраля
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Свободные нравы высшего света: чем удивит новый сезон скандальных «Содержанок»

Сегодня, 16 февраля, в онлайн-кинотеатре START состоится возвращение скандального сериал «Содержанки»! О высших кругах общества и нравах, которые царят в их среде, снято немало фильмов, однако именно этот проект приобрёл культовый статус. Зрителей снова ждёт гламурный мир больших денег, опасных связей и циничных интриг. Жизнь элиты теперь кипит на берегах Невы, а в светской пищевой цепочке появляются новые звенья.

Сериал "Содержанки".
Сериал "Содержанки".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Казалось бы, все тайны гламурных героев были раскрыты в трёх предыдущих московских сезонах, но, по словам шоураннера проекта Ирины Сосновой, теперь начинается «другая история, которая откроет зрителю новых персонажей, а уже знакомых героев поместит в непривычные обстоятельства, раскрывая их с неожиданной стороны». К привычному названию «Содержанки» добавлено слово «Перезагрузка», поэтому из шкафов светских персон выпадет ещё не один скелет.

Сериал &quot;Содержанки&quot;.
Сериал «Содержанки».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
Сериал &quot;Содержанки&quot;.
Сериал «Содержанки».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
Сериал &quot;Содержанки&quot;.
Сериал «Содержанки».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
Сериал &quot;Содержанки&quot;.
Сериал «Содержанки».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
Сериал &quot;Содержанки&quot;.
Сериал «Содержанки».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Cобытия разворачиваются спустя три года после окончания третьего сезона. «Белая вечеринка» на Петербургском форуме собирает давних знакомых. В их жизни многое поменялось: Катя (Александра Ревенко) стала женой Чистякова (Константин Лавроненко) и пробилась во власть, Карина (Сабина Ахмедова) вышла замуж за влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения.

Сериал &quot;Содержанки&quot;.
Сериал «Содержанки».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Мила (Марина Зудина) завела нового той-боя и наслаждается всеми прелестями жизни, Дарюс (Игорь Миркурбанов) готовится к съёмкам нового фильма… Приезжает на вечеринку и Лена Широкова (Дарья Мороз). Все мило улыбаются, но у каждого из присутствующих есть свой интерес. Но томное течение вечера прерывает смерть одного из влиятельных гостей…

Сериал &quot;Содержанки&quot;.
Сериал «Содержанки».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

«Отчаянный, хулиганский, дерзкий сезон! Новые персонажи появляются стремительно, их истории буквально врываются в наши. Чего стоит один персонаж Никиты Ефремова, которого я первый раз не узнала абсолютно! Приехала на грим и всё ждала, когда же он появится. А в это время мимо проходил толстый, обрюзгший мужчина. И когда он заговорил голосом Никиты, я испытала настоящий шок!», рассказывает Александра Ребёнок.

Со дня своей премьеры «Содержанки», первый сезон которых снимал Константин Богомолов, вызвали полярные реакции, однако шоу продолжает притягивать зрительское внимание.

Сериал &quot;Содержанки&quot;.
Сериал «Содержанки».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
Сериал &quot;Содержанки&quot;.
Сериал «Содержанки».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
Сериал &quot;Содержанки&quot;.
Сериал «Содержанки».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
Сериал &quot;Содержанки&quot;.
Сериал «Содержанки».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
Сериал &quot;Содержанки&quot;.
Сериал «Содержанки».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
Сериал &quot;Содержанки&quot;.
Сериал «Содержанки».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
Сериал &quot;Содержанки&quot;.
Сериал «Содержанки».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

К актёрскому составу также присоединились Никита Ефремов («Нулевой пациент»), Сергей Горошко («Майор Гром. Чумной Доктор», «Этерна, «Фандорин. Азазель»), Нелли Уварова («Последний министр», «Не родись красивой»), Наталья Рогожкина («Бывшие», «Вертинский») и Иван Мулин («Перевал Дятлова», «Чёрная весна»), а также зарубежные артисты. В их числе — звезда турецкого кино Дженгиз Джошкун, немецкий актёр Стив Виндольф и хорватский актёр и эстрадный певец Франо Ласич.

Кстати

Режисёером спин-оффа стала Ламара Согомонян, для которой «Содержанки. Перезагрузка» — сериальный дебют. Её короткометражный фильм «Собирайся, поедем на праздник» был показан на «Кинотавре», вошёл в шорт-листы международных фестивалей короткометражных фильмов в Париже, Вене и Берлине, а на Международном кинофестивале в Лос-Анджелесе взял награды за лучшую режиссуру.

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