Из чего сделаны и сколько стоят костюмы шоу «Маска»: фото всех образов четвёртого сезона

В новом сезоне удивлять, восхищать и завораживать зрителей и жюри будут Ворон, Горностай, Гусеница, Дикобраз, Лисёнок, Мамонтёнок, Мандрил, Пиковая Дама, Пудель, Скорпион, Скунс, Феникс, Хомяк и Шаурма.
В роли звёздных детективов выступят Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. Пятым членом жюри стал Алексей Воробьёв. Вячеслав Макаров выступит в роли бессменного ведущего шоу.
Моторчик в хвосте
Костюмы в шоу «Маска» представляют собой сложные конструкции. В некоторых из них даже есть система охлаждения — несколько небольших вентиляторов, благодаря которым дополнительный воздух поступает внутрь маски.
Например, в костюме Дракона, который победил в прошлом году, был механизм, который отвечает за движение хвоста и крыльев. По рассказам продюсера шоу Юлии Сумачевой, на создание одного костюма, от прорисовки эскиза до финальных штрихов, в среднем уходит от трёх до пяти месяцев. В этом процессе задействованы более сотни человек.
От ковриков до бархата
Каждая маска — произведение искусства, а в их изготовлении используются разные материалы, начиная от кожи, парчи и бархата и заканчивая латексом и резиной. Некоторые маски покрыты сусальным золотом, а для некоторых используют банальные коврики для ванной.
Стоимости одного костюма обычно колеблется в районе 1 миллиона рублей, но есть и те, что обходятся дороже.
С каждым сезоном создатели шоу стараются сделать костюмы легче, совершенствуя технологии их изготовления. В тех случаях, когда сократить вес не удаётся, используется специальная корсетная система для равномерного распределения массы. Это делается для снижения нагрузки на спину и шею участника. В этом году самой объёмной и тяжёлой стала Гусеница. Артисту придётся таскать 25 кг! Долго ли? Посмотрим.
«Костюмы просят забрать на память, но мы не отдаём»
А что происходит с масками после шоу? Неужели их все забирает себе Филипп Киркоров, который просто млеет от стразиков и блёсок? Оказывается, нет. Продюсер шоу Юлия Сумачева в одном из интервью рассказывала, что костюмы не утилизируются. Их хранят в специальных кофрах и впоследствии используют в новогодних выпусках.
«У нас часто просят забрать на память костюмы, но мы не отдаем, слишком дорого стоят, чтобы разбрасываться ими. Только один человек у нас свистнул своего Джокера — это Наваи. Его невозможно было остановить», — открыла тайну продюсер.