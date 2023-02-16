Из чего сделаны и сколько стоят костюмы шоу «Маска»: фото всех образов четвёртого сезона

Ярые поклонники шоу «Маска» на НТВ наконец-то дождались нового сезона. Несмотря на то, что шоу выходит уже четвёртый год, его создателям удаётся сохранять эффект новизны и неожиданности. В рамках передачи звёзды шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта скрываются за необычными костюмами, и именно наряды оказываются главными героями шоу, создающими интригу. В этом году они снова поражают своей затейливостью, а по стоимости не уступают концертным нарядам самого Филиппа Киркорова.

В новом сезоне удивлять, восхищать и завораживать зрителей и жюри будут Ворон, Горностай, Гусеница, Дикобраз, Лисёнок, Мамонтёнок, Мандрил, Пиковая Дама, Пудель, Скорпион, Скунс, Феникс, Хомяк и Шаурма.

Гусеница. Пресс-служба телеканала НТВ. Ворон. Пресс-служба телеканала НТВ. Дикобраз. Пресс-служба телеканала НТВ. Горностай. Пресс-служба телеканала НТВ. Пудель. Пресс-служба телеканала НТВ. Мамонтёнок. Пресс-служба телеканала НТВ. Шаурма. Пресс-служба телеканала НТВ. Лисёнок. Пресс-служба телеканала НТВ. Пиковая Дама. Пресс-служба телеканала НТВ. Феникс. Пресс-служба телеканала НТВ. Мандрил. Пресс-служба телеканала НТВ. Феникс. Пресс-служба телеканала НТВ. Хомяк. Пресс-служба телеканала НТВ. Скунс. Пресс-служба телеканала НТВ.

В роли звёздных детективов выступят Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. Пятым членом жюри стал Алексей Воробьёв. Вячеслав Макаров выступит в роли бессменного ведущего шоу.

Моторчик в хвосте

Костюмы в шоу «Маска» представляют собой сложные конструкции. В некоторых из них даже есть система охлаждения — несколько небольших вентиляторов, благодаря которым дополнительный воздух поступает внутрь маски.

Дракон — победитель третьего сезона. Пресс-служба телеканала НТВ.

Например, в костюме Дракона, который победил в прошлом году, был механизм, который отвечает за движение хвоста и крыльев. По рассказам продюсера шоу Юлии Сумачевой, на создание одного костюма, от прорисовки эскиза до финальных штрихов, в среднем уходит от трёх до пяти месяцев. В этом процессе задействованы более сотни человек.

От ковриков до бархата

Лев — победитель первого сезона сезона. Пресс-служба телеканала НТВ.

Каждая маска — произведение искусства, а в их изготовлении используются разные материалы, начиная от кожи, парчи и бархата и заканчивая латексом и резиной. Некоторые маски покрыты сусальным золотом, а для некоторых используют банальные коврики для ванной.

Стоимости одного костюма обычно колеблется в районе 1 миллиона рублей, но есть и те, что обходятся дороже.

С каждым сезоном создатели шоу стараются сделать костюмы легче, совершенствуя технологии их изготовления. В тех случаях, когда сократить вес не удаётся, используется специальная корсетная система для равномерного распределения массы. Это делается для снижения нагрузки на спину и шею участника. В этом году самой объёмной и тяжёлой стала Гусеница. Артисту придётся таскать 25 кг! Долго ли? Посмотрим.

«Костюмы просят забрать на память , но мы не отдаём»

Незабываемый Олень — фаворит первого сезона. Пресс-служба телеканала НТВ.

А что происходит с масками после шоу? Неужели их все забирает себе Филипп Киркоров, который просто млеет от стразиков и блёсок? Оказывается, нет. Продюсер шоу Юлия Сумачева в одном из интервью рассказывала, что костюмы не утилизируются. Их хранят в специальных кофрах и впоследствии используют в новогодних выпусках.

Navai выступал в костюме Джокера. Пресс-служба телеканала НТВ.

«У нас часто просят забрать на память костюмы, но мы не отдаем, слишком дорого стоят, чтобы разбрасываться ими. Только один человек у нас свистнул своего Джокера — это Наваи. Его невозможно было остановить», — открыла тайну продюсер.