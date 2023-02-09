Телеканалы наперебой предлагают зрителям яркие, красочные и порой эпатажные шоу. В одних надо петь и танцевать, в других — прыгать-бегать и есть противных личинок и жуков. Какие-то из них становятся любимыми у аудитории, другие быстро исчезают из памяти.

Тревожной весной 2020 года года, когда страну накрывала пандемия коронавируса, «Маска» стала настоящей отдушиной для зрителей запёртых в своих домах. Российская адаптация корейского проекта The King of Mask Singer, в котором 12 звёзд шоу-бизнеса в шикарных нарядах сошлись в вокальном поединке, стала событием в жизни не только телеканала, но и всего российского ТВ.

Костюмированное шоу

Главное достоинство программы — уникальные костюмы участников, которые своей вычурностью и детальной проработкой заставляют членов жюри удивляться так, как это делают малые дети в магазине детских игрушек. И пусть все конкурсанты как один жаловались на то, что им трудно передвигаться и наблюдать за происходящим, всё издержки компенсировалось роскошным зрелищем.

Шоу «Маска». Первый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ.

«Идея, заложенная в шоу, с одной стороны, включает в себя лучшие сюжетные повороты, которые мы видели в таких легендарных шоу как „Голос“ и „X-фактор“, а с другой стороны — поражает оригинальным взглядом на формат развлекательного шоу, — говорил тогда генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн. — Мы рады, что отечественная версия этого суперпроекта выйдет именно на канале НТВ».

Сам себе детектив

Шоу «Маска». Первый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ.

Пожалуй, все мы хоть раз в жизни мечтали побывать в роли детективов, и этот проект дал каждому зрителю такую возможность. Информация о выступающих была строго засекречена: все они подписали контракт о неразглашении, обязуясь хранить молчание как на сцене, так и за её пределами.

Шоу «Маска». Первый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ.

Тем не менее от выпуска к выпуску вскрывались все новые «улики»: участники делились небольшими подсказками о своих настоящих личностях, а зрители наряду с членами жюри могли представить себя Шерлоком Холмсом и пытались отгадать, кто же спрятался за маской. И, кажется, именно в этом кроется один из главных секретов популярности «Маски» — сидя у экрана, мы высказывали догадки и не могли дождаться следующего выпуска, чтобы проверить свои аналитические способности.

Шоу «Маска». Первый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ.

За кулисами участники шоу перемещаются в чёрных костюмах с непрозрачными масками на головах. В таком виде они приезжают на съёмки. Такая конспирация необходима для того, чтобы ни конкуренты, ни члены жюри, ни даже ведущий не догадались, кто скрывается за той или иной Маской.

Всеобщий восторг

Первый же выпуск красочного шоу приковал к телеэкранам десятки миллионов зрителей. Без преувеличения! Согласно данным замеров, шоу стартовало с рекордным рейтингом 6,2% и долей 17,4%, которая росла от эпизода к эпизоду. Доля финального выпуска первого сезона достигла значения 28,5%, а рейтинг — 10,7% в аудитории старше 18 лет.

Шоу «Маска». Первый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ.

Даже молодёжь не отрываясь смотрела на перипетии борьбы участников: в самый кульминационный момент открытия истинных лиц участников, 38% всех телезрителей России старше 18 лет смотрели шоу «Маска»! Феноменальные цифры!

Таким образом, «Маска» стала лучшей лучшей развлекательной программой на российском телевидении за последние 4 года и лучшим музыкальным шоу последних 7 лет. Также проект собрал около 300 миллионов просмотров на YouTube.

Маска , я тебя знаю!

Шоу «Маска». Первый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ.

На протяжение двух месяцев телезрители всей страны пытались разгадать самый охраняемый секрет на российском телевидении — кто же скрывается под масками? Яркие голоса участников заставили звездное жюри изрядно потрудиться, угадывая, кто же перед ними в том или ином костюме.

Шоу «Маска». Первый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска». Первый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска». Первый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ.

В итоге выяснилось, что под маской Хамелеона скрывался телеведущий Вадим Такменёв, а в маске Мороженого оказался певец Стас Костюшкин — их жюри рассекретило в самом начале проекта. Неожиданностью для зрителей и судей стали Алексей Глызин в костюме Слона и Оксана Фёдорова в костюме Робота.

Шоу «Маска». Первый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска». Первый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска». Первый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска». Первый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска». Первый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска». Первый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска». Первый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ.

После этого жюри разгадало Лену Катину в обличье Паука, а разоблачение двукратной олимпийской чемпионки Светланы Мастерковой в маске Тучи стало для всех особенно неожиданным. В маске Яйца выступал юморист Антон Лирник, а добродушной и весёлой Пандой оказался певец Влад Топалов.

Шоу «Маска». Первый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска». Первый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ. Карина Кокс — самый симпатичный Волк стаи. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска». Первый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска». Первый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска». Первый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска». Первый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска». Первый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ.

В финал проекта вышло пятеро участников: Попугаем оказалась певица Анна Плетнёва, в маске Оленя была народная артистка России Лариса Долина, а за образом дерзкого Волка — экс-солистка группы «Сливки» Карина Кокс.

Шоу «Маска». Первый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ.

А победителем первого сезона жюри выбрало Льва, коим оказался Анатолий Цой, которого, к слову, к финалу уже разоблачили большинство зрителей и судей. Экс-солист MBand на протяжении всего проекта показывал высококлассные номера.