12 февраля в эфире телеканала НТВ состоится премьера четвёртого сезона главного костюмированного шоу страны «Маска». В новом сезоне на сцену выйдут 14 новых героев и, конечно же, оставят свой яркий след в истории проекта. Накануне премьеры мы решили вспомнить самые примечательные события предыдущих трёх сезонов.

Две знаменитости — Вадим Такменёв и Алексей Воробьёв — принимали участие в проекте дважды. Ведущий «Центрального телевидения» — в первом сезоне был Хамелеоном, а в спецвыпуске, посвящённом дню рождения Филиппа Киркорова, — в маске короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Алексей Воробьёв впервые появился в проекте в образе Шампанского в новогоднем спецвыпуске, а затем вновь оказался в проекте уже в качестве героя третьего сезона Монстрика.

Анна Плетнёва в маске Попугая. Пресс-служба телеканала НТВ. Анна Плетнёва в маске Попугая. Пресс-служба телеканала НТВ. Анна Плетнёва в маске Попугая. Пресс-служба телеканала НТВ.

За все три сезона и четыре спецвыпуска в проекте приняло участие 82 маски. Суммарно за все сезоны на сцене было исполнено 406 музыкальных композиций. На сцене проекта звучали песни на 11 языках. Неофициальным гимном шоу стала песня Филиппа Киркорова «Марина», которую в первом сезоне шоу исполнила Анна Плетнёва в маске озорного Попугая.

Жюри шоу «Маска». Пресс-служба телеканала НТВ. Жюри шоу «Маска». Пресс-служба телеканала НТВ. Жюри шоу «Маска». Пресс-служба телеканала НТВ. Жюри шоу «Маска». Пресс-служба телеканала НТВ. Жюри шоу «Маска». Пресс-служба телеканала НТВ.

Прозорливые члены жюри сумели разгадать 46 масок, а 36 так и не узнали вплоть до разоблачения. Наибольшее количество правильных версий принадлежало Тимуру Родригезу.

Тимур Родригез в восторге. Пресс-служба телеканала НТВ. Анатолий TSOY ( Цой) в костюме Льва. Пресс-служба телеканала НТВ. Вадим Такменёв первым выбыл из шоу. Пресс-служба телеканала НТВ.

Победитель первого сезона Анатолий TSOY (Цой) однажды упал в обморок после выступления. Артист почувствовал себя плохо из-за того, что номер был активный и в тяжелом плотном костюме Льва стало невыносимо жарко. В первом сезоне проекта первой выбывшей маской стал Вадим Такменёв (Хамелеон), который так лихо отплясывал во время своего номера, что очки телеведущего соскочили, упав в штанину костюма. Герою пришлось заканчивать номер почти ничего не видя.

Юсиф Эйвазов в маске Ламы. Пресс-служба телеканала НТВ. Кирилл Туриченко в маске Носорога. Пресс-служба телеканала НТВ. Юсиф Эйвазов в маске Ламы. Пресс-служба телеканала НТВ.

Участники второго сезона Кирилл Туриченко (Носорог) и Юсиф Эйвазов (Лама) прониклись друг к другу симпатией, не зная кто есть кто. Их дружба зародилась, когда они скрывали свои личности. После проекта артисты стали настоящими друзьями и продолжили совместную творческую деятельность.

Navai выступал в костюме Джокера. Пресс-служба телеканала НТВ. Под маска Крокодила скрывался певец Jony. Пресс-служба телеканала НТВ. Карина Кокс — самый симпатичный Волк стаи. Пресс-служба телеканала НТВ. Мари Краймбрери — Леопард. Пресс-служба телеканала НТВ. Марк Тишман — Белый Орёл. Пресс-служба телеканала НТВ.

Все участники проекта признавались, что в костюмах очень жарко, поэтому многие герои похудели во время проекта. Так, например, победитель второго сезона певец Jony, сразивший публику образом Крокодила, похудел на 5 кг, а молодой исполнитель Navai, выступавший в костюме Джокера, оставил на шоу 10 кг лишнего веса. Алексей Глызин, скрывавшийся под маской Слона, также постройнел на несколько килограммов. Карина Кокс (Волк) похудела на 3 кг. Также заметно сбросили вес Иосиф Пригожин (Ананас), Марк Тишман (Белый Орёл), Тимур Батрутдинов (Заяц), Мари Краймбрери (Леопард) и многие другие участники.

Хулиган Монстрик. Пресс-служба телеканала НТВ. Хулиган Монстрик. Пресс-служба телеканала НТВ. Хулиган Монстрик. Пресс-служба телеканала НТВ.

Единственным участником, набравшим вес на проекте, стал Алексей Воробьёв — в тяжёлом костюме Монстрика артист набрал 2 кг мышечной массы. Также одноглазый хулиган полностью оправдал своё имя. Воробьёв то и дело норовил пнуть ведущего шоу Вячеслава Макарова, а однажды и вовсе оторвал хвост своему коллеге по цеху Дракону, в котором скрывался будущий победитель третьего сезона Ильдар Абдразаков.

Шоу «Маска». Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска». Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска». Пресс-служба телеканала НТВ.

Трижды в проекте участвовали родственники членов жюри: в первом сезоне в шоу участвовал супруг Регины Тодоренко, Влад Топалов (Панда); во втором сезоне супруг Валерии — Иосиф Пригожин (Ананас). Также специальным гостем второго сезона стал Бедрос Киркоров — отец председателя жюри шоу Филиппа Киркорова. Ни Валерия, ни Филипп не узнали своих близких, а вот Регина Тодоренко узнала в Панде своего мужа, но тоже не сразу.

Тимур Батрутдинов сделал в «Маске» карьеру. Пресс-служба телеканала НТВ. Тимур Батрутдинов сделал в «Маске» карьеру. Пресс-служба телеканала НТВ. Тимур Батрутдинов сделал в «Маске» карьеру. Пресс-служба телеканала НТВ.

Единственным участником проекта за все три сезона, не являющимся профессиональным певцом и дошедшим до финала, стал Тимур Батрутдинов, выступавший во втором сезоне в костюме Зайца. В третьем сезоне шоумен занял судейское кресло проекта.

Алсу в маске Пчелы осталась для жюри инкогнито. Пресс-служба телеканала НТВ. Алсу в маске Пчелы осталась для жюри инкогнито. Пресс-служба телеканала НТВ. Алсу в маске Пчелы осталась для жюри инкогнито. Пресс-служба телеканала НТВ.

Только одного финалиста шоу за все сезоны — певицу Алсу в маске Пчелы члены жюри не смогли отгадать в финале. А два участника проекта нарушили одно из правил шоу, запрещающее исполнять свои композиции: Алексей Воробьёв в маске Монстрика исполнил свою песню «Сумасшедшая», а Наваи Бакиров в маске Джокера — свой трек «Птичка».