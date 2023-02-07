С 13 февраля на канале НТВ начинается показ медицинского детектива «Акушер» с Никитой Панфиловым, который предстанет в необычном образе, сообщает пресс-служба. Зрители привыкли видеть его в брутальным суровым опером с бритой головой, но тут он не только с волосами, но ещё и романтичен как никогда.

Глеб Каверин (Никита Панфилов) — военный хирург. Жёсткий, циничный романтик. После очередной командировки в Африку он возвращается домой, в Нижний Новгород. Во время поездки на теплоходе беременной интернет-знаменитости становится плохо. Сопровождавший девушку Добровольский Евгений Борисович (Иван Агапов), глава перинатального центра, в экстремальных условиях теряется, и Каверин всё берёт в свои руки. Нарушив все мыслимые правила, он спасает девушку и принимает роды по дороге в больницу.

Сериал «Акушер». Пресс-служба телеканала НТВ.

Теперь Каверин — местная знаменитость, вот только минута славы выходит ему боком. Корреспондент местного телеканала едет к Глебу домой, где застаёт его жену Марину (Виктория Романенко) с любовником. Теперь весь город знает, что она ему изменяет.



«Мне кажется, мой герой не похож ни на одного другого персонажа, которого я когда-либо играл. Каверин настоящий эгоцентрик, со своими странностями, очень своеобразный. Он прекрасно знает, что делает и для чего, никого не слушает, действует только так, как ему комфортно, чем раздражает всех вокруг. Мне, как актёру, было интересно наблюдать за его внутренними изменениями по ходу сюжета», — рассказал о своём персонаже Никита Панфилов.



Каверин раздавлен, хочет вернуться в Африку, но перед отъездом пытается помочь очередной роженице, у которой якобы украли младенца. Вступая в драку с полицией, он думал, что спасает ребёнка, а в итоге пошёл на поводу у суррогатной матери и попал в КПЗ.

Сериал «Акушер». Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал «Акушер». Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал «Акушер». Пресс-служба телеканала НТВ.



Подполковник полиции Старцева (Юлия Такшина) предлагает ему сделку: она постарается замять инцидент, если Каверин ей поможет. Дело в том, что несколько лет назад она при помощи ЭКО родила сына в перинатальном центре, вот только генетический тест показал, что отец малыша — не её муж. Что это — врачебная ошибка или намеренная подмена? Старцева хочет, чтобы Каверин устроился на работу к Добровольскому и сделал всё, чтобы разобраться в этой жуткой для неё ситуации… Он соглашается и пытается решить проблему при помощи главы отделения ЭКО Елагиной (Лена Лотова). Это не совсем так, он обманывает Елагину, не говоря ей зачем он устроился в центр, но влюбляется в неё.



«Отношения Елагиной с главным героем взрослые и достаточно узнаваемы, без надуманной драмы, как сейчас часто любят писать сценаристы, они не лишены юмора и романтики, там действительно есть любовь между двумя взрослыми людьми, и это прослеживается в их поступках», — говорит исполнительница роли репродуктолога.

Сериал «Акушер». Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал «Акушер». Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал «Акушер». Пресс-служба телеканала НТВ.



Никита Панфилов, прославившийся ролями в сериалах «Пёс» и «Лихач», впервые сыграл медика. Естественно, специфическая роль потребовала овладеть новыми навыками. «На площадке у нас работали медицинские консультанты. Я научился правильно держать скальпель и зажим, шить одной рукой, узнал, кто где должен стоять во время операции, там, оказывается, такая иерархия, целый огромный мир. Самой большой похвалой для меня было, когда после одной из сцен эксперт, который постоянно присутствовал на площадке, сказал: «Вот сейчас было похоже».